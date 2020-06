IRW-News: Argo Gold Inc.: Argo Gold Inc. (WKN A2ASDS) startet in den Handel an der Börse Stuttgart

IRW-PRESS: Argo Gold Inc.: Argo Gold Inc. ( WKN A2ASDS ) startet in den Handel an der Börse Stuttgart

Toronto, KANADA, 15. Juni 2020 - Argo Gold Inc. (Argo Gold oder das Unternehmen) (CSE: ARQ - FWB und Börse Stuttgart: WKN A2ASDS) gibt bekannt, dass die Aktien der Gesellschaft ab sofort an der Börse Stuttgart gehandelt werden. Die Börse Stuttgart ist ein führender Marktplatz für Privatinvestoren in Deutschland und bietet einen Handel von 8 Uhr bis 22 Uhr an. Somit können deutsche Anleger die Argo Gold-Aktie auch während den Abendstunden und der laufenden Börsensitzung an der Heimatbörse in Kanada spesengünstig kaufen und verkaufen. Die Börse Stuttgart bietet zudem oftmals einen vergleichsweise niedrigen Spread an, womit die Attraktivität des Handels mit Argo Gold-Aktien deutlich erhöht wird. Seit Aufnahme der Notierung in Stuttgart wird zudem der wesentliche Umsatzanteil des Handels mit Argo Gold-Aktien in Deutschland über die Börse Stuttgart abgewickelt.

https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/295595997-argo-gold-inc

Über Argo Gold Inc.

Argo Gold ist ein kanadisches Mineralexplorations- und -entwicklungsunternehmen, das sich auf Goldexplorationsprojekte im zentralen und nordwestlichen Teil der Provinz Ontario konzentriert. Das Uchi-Goldprojekt von Argo Gold erstreckt sich über 22 km2 und beinhaltet mehrere mineralisierte Trends und eine weit verbreitete Goldmineralisierung. Zu den hochgradigen Goldabschnitten aus dem Winterbohrprogramm 2019 des Unternehmens gehören 132 g/t Au über 1,8 m aus dem Erzgang Woco. Alle Projekte von Argo Gold befinden sich zu 100 % im Besitz des Unternehmens. Informationen zu Argo Gold erhalten Sie auf SEDAR unter www.sedar.com und auf der Website des Unternehmens unter www.argogold.ca.

Argo Gold ist an der kanadischen Wertpapierbörse (www.thecse.com) unter dem Ticker ARQ, an der OTC unter dem Ticker ARBTF sowie an den Börsen in Frankfurt und Stuttgart unter der WKN A2ASDS notiert.

Für mehr Informationen, kontaktieren sie bitte:

Judy Baker, Geschäftsführerin

(416) 786-7860

jbaker@argogold.ca

DIE CANADIAN SECURITIES EXCHANGE UND DEREN REGULIERUNGSORGANE ÜBERNEHMEN KEINERLEI VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER GENAUIGKEIT DIESER MELDUNG.

Zukunftsgerichtete Informationen, Vorsichtserklärung

Abgesehen von Aussagen über historische Fakten enthält diese Pressemitteilung bestimmte "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne des geltenden Wertpapierrechts. Zukunftsgerichtete Informationen sind häufig durch Wörter wie "planen", "erwarten", "projizieren", "beabsichtigen", "glauben", "voraussehen", "schätzen" und andere ähnliche Wörter oder Aussagen, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen "eintreten können" oder "werden", gekennzeichnet. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Meinungen und Schätzungen zum Zeitpunkt der Aussagen und unterliegen einer Vielzahl von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Verzögerungen oder Ungewissheiten bei behördlichen Genehmigungen, einschließlich der der CSE. Es gibt Ungewissheiten, die den zukunftsgerichteten Informationen zugrunde liegen, einschließlich Faktoren, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Den Lesern wird geraten, sich nicht in unangemessener Weise auf vorausblickende Aussagen zu verlassen. Zusätzliche Informationen zur Identifizierung von Risiken und Ungewissheiten, die sich auf die Finanzergebnisse auswirken könnten, sind in den Einreichungen des Unternehmens bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden enthalten, die unter www.sedar.com erhältlich sind.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=52271

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=52271&tr=1

