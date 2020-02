IRW-News: Asante Gold Corp.: Asante berichtet im Rahmen eines Webinars über Aktuelles zum Goldprojekt Kubi, den Feldarbeiten und der PDAC 2020

IRW-PRESS: Asante Gold Corp.: Asante berichtet im Rahmen eines Webinars über Aktuelles zum Goldprojekt Kubi, den Feldarbeiten und der PDAC 2020

Vancouver, British Columbia, 21. Februar 2020. Asante Gold Corporation (CSE:ASE/

FRANKFURT:1A9) (Asante oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass das Unternehmen am Donnerstag, den 27. Februar 2020 um 11 Uhr EST (17 Uhr MEZ) ein Webinar ausrichten wird, um zu erörtern, warum es jetzt los geht, nachdem sich Gold nun in einer Hausse befindet und das Preisniveau von 1.600 US-Dollar pro Unze durchbrochen hat. Außerdem werden die Pläne von Asante für die unmittelbare Zukunft, einschließlich potenzieller Finanzierungs-/Joint-Venture-Optionen zur Finanzierung der Erschließung unseres Goldprojekts Kubi; neue Entwicklungen hinsichtlich einer möglichen direkten Erschließung der Goldmineralisierung im Bereich der Kubi Main Zone* durch große Bohrungen und aktuelle Entwicklungen bei den laufenden Feldarbeiten erörtert werden.

Wenn Sie an diesem Webinar teilnehmen möchten, halten Sie nach einer weiteren Mitteilung Ausschau, die Ihnen ermöglichen wird, sich im Voraus zu registrieren und Fragen zu stellen. Eine begleitende PowerPoint-Präsentation wird ein paar Tage vor dem Webinar unter http://www.asantegold.com/investors/presentations zur Verfügung gestellt werden.

PDAC 2020: Das Unternehmen wird auf der PDAC 2020 in Toronto ausstellen. Bitte besuchen Sie uns am Sonntag und Montag (1. und 2. März 2020) am Stand mit der Nummer 2418A. Die Top-Analysten für Gold von Murenbeeld & Co. werden auch ihre neusten Analysen zu Gold vorstellen. Unser Stand-Design und unsere aktuelle Unternehmenspräsentation können Sie sich unter dem obigen Link anschauen. Wir freuen uns darauf, Sie auf der Messe zu sehen.

Für das Board:

Douglas R. MacQuarrie

President und CEO

*Die Lagerstätte im Bereich der Kubi Main Zone verfügt über eine von der Firma SEMS Exploration Services Ltd. aus Accra (Ghana) erstellte aktuelle NI 43-101-konforme Ressourcenschätzung, die auf SEDAR eingereicht wurde: 0,66 Millionen Tonnen Ressourcen in der gemessenen Kategorie mit 5,30 g/t für 112.000 Unzen, 0,66 Millionen Tonnen Ressourcen in der angezeigten Kategorie mit 5,65 g/t für 121.000 Unzen und 0,67 Millionen Tonnen Ressourcen in der abgeleiteten Kategorie mit 5,31 g/t für 115.000 Unzen. Mineralressourcen, die keine Mineralreserven darstellen, sind nicht notwendigerweise wirtschaftlich rentabel.

Über Asante Gold Corporation

Asante bemüht sich weiterhin um die Beschaffung von Mitteln für den Ausbau und die Erschließung seines Goldprojekts Kubi in Richtung Produktion und untersucht seine Konzessionen/ Optionen für neue Entdeckungen in den Bereichen Keyhole, Fahiakoba und Betenase, die alle an große Goldminen in der Nähe des Zentrums des Goldenen Dreiecks von Ghana angrenzen oder entlang des Streichens liegen.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Douglas MacQuarrie, President & CEO, Tel: +1 604-558-1134, E-Mail: douglas@asantegold.com

Valentina Gvozdeva, Unternehmensentwicklung, E-Mail: valentina@asantegold.com

Florian Riedl-Riedenstein, Director; European Investor Relations, E-Mail: frram@aon.net

Doreen Kent, Informationsstelle für Aktionäre, Tel: +1 604-948-9450, E-Mail: d.kent@eastlink.ca

Weitere Informationen finden Sie auch auf unserer Webseite unter www.asantegold.com.

LEI-Nummer: 529900F9PV1G9S5YD446

