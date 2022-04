IRW-News: Asante Gold Corp.: Asante gibt Kauf der Goldmine Chirano in Ghana bekannt

IRW-PRESS: Asante Gold Corp.: Asante gibt Kauf der Goldmine Chirano in Ghana bekannt

Vancouver, British Columbia, 25. April 2022 - Asante Gold Corporation (CSE:ASE |

FRANKFURT:1A9 | U.S.OTC:ASGOF) (Asante oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Aktienkaufvereinbarung mit der Firma Kinross Gold Corporation (Kinross) unterzeichnet hat, um die von Kinross gehaltenen Anteile von 90 % an der Goldmine Chirano (Chirano) für eine Kaufsumme in Höhe von 225 Millionen USD zu erwerben (die Chirano-Übernahme). Die Regierung von Ghana hält eine Förderbeteiligung von 10 % an der Mine Chirano.

Die Vorauszahlung für die Übernahme von Chirano setzt sich aus 115 Millionen USD in bar und 50 Millionen USD in Form von Stammaktien von Asante (Asante-Aktien) zusammen. Als Basis dient der volumengewichtete 30-Tage-Durchschnittskurs der Asante-Aktien vor dem Abschluss der Übernahme von Chirano (Vertragsabschluss). Des Weiteren gilt die Voraussetzung, dass Kinross durch die Ausgabe der Asante-Aktien nicht in Besitz von mehr als 9,9 % der Aktienanteile an Asante gelangt. Kinross erhält außerdem eine gestundete Zahlung von insgesamt 60 Millionen USD in bar. Davon sind 50 % am ersten Jahrestag des Vertragsabschlusses zu entrichten und der Restbetrag am zweiten Jahrestag des Vertragsabschlusses. Sollte der Grenzwert von 9,9 % Aktienbesitz erreicht werden, wird der verbleibende Anteil der Aktienvergütung von 50 Millionen USD durch eine Erhöhung der gestundeten Zahlungen zu gleichen Teilen entrichtet. Kinross hat eingewilligt, seine Asante-Aktien nach dem Vertragsabschluss mindestens 12 Monate lang zu halten.

Die Transaktion wird voraussichtlich am bzw. um den 31. Mai 2022 abgeschlossen. Die Regierung von Ghana hat in Bezug auf den Eigentümerwechsel in Chirano eine Unbedenklichkeitsbescheinigung ausgestellt. Die Transaktion ist an keine Finanzierungsbedingung geknüpft.

Dave Anthony, President und CEO von Asante, erklärt: Wir freuen uns, dass wir unsere Goldproduktion in Ghana um den Betrieb in Chirano erweitern können. Der Betrieb bietet ausgezeichnete Chancen für die Nutzung von Synergieeffekten mit unseren anderen ghanaischen Anlagen und markiert den nächsten Schritt auf dem Weg zur Umsetzung unserer Vision, ein führendes Goldbergbauunternehmen in Ghana und Westafrika aufzubauen. Asante unterhält enge Kontakte zu Ghana und ist bestrebt, sowohl die örtlichen Gemeinden als auch das Land Ghana am Nutzen aus seinen Aktivitäten teilhaben zu lassen. Chirano ist ein gut geführter Betrieb, und wir haben die Absicht, die dortigen Mitarbeiter zu übernehmen, um einen reibungslosen Übergang der Eigentumsverhältnisse und eine störungsfreie Produktion zu gewährleisten.

Douglas MacQuarrie, Non-Executive Chairman von Asante, erklärt: Die Betriebe Bibiani und Chirano werden unter einem Eigentümer zusammengeführt und erstrecken sich im regionalen Maßstab über einen Goldtrend von insgesamt mehr als 53 km Länge mit einer historischen Goldproduktion von über 8 Millionen Unzen. Mit zwei modernen Verarbeitungsanlagen in 20 km Entfernung voneinander ist ein effizienter Zugang zu erfolgreichen Explorationsfunden entlang des gesamten Goldtrends möglich. Unser jüngster Explorationserfolg bei Bibiani-South Russel lässt auf entsprechende Entdeckungspotenziale entlang des Trends schließen.

Im Zusammenhang mit der Transaktion fungieren die Firmen Canaccord Genuity Corp. und Durose Asset Management Inc. als Finanzberater von Asante und die Kanzlei Bennett Jones LLP stellt den Rechtsbeistand.

Über die Goldmine Chirano

Chirano ist ein aktiver Tagebau- und Untertagebaubetrieb im Südwesten Ghanas, der sich unmittelbar südlich der unternehmenseigenen Goldmine Bibiani befindet. Chirano wurde erstmals im Jahr 1996 exploriert und erschlossen und ging im Oktober 2005 in Produktion. Die Mine umfasst die im Tagebau betriebenen Gruben Akwaaba, Suraw, Akoti South, Akoti North, Akoti Extended, Paboase, Tano, Obra South, Obra, Sariehu und Mamnao sowie die Untertagebaubetriebe Akwaaba and Paboase. Die im Jahr 2021 erzielte Produktionsmenge (100 %-Basis) lag bei 154.668 Unzen Goldäquivalent (Quelle: Kinross Gold Corporation).

Über Asante Gold Corporation

Asante ist ein Goldexplorations-, Erschließungs- und Produktionsunternehmen mit einem hochwertigen Projektportfolio in Ghana, dem größten und zuverlässigsten Goldproduzenten Afrikas. Asante konzentriert sich auf die Erschließung seiner Goldminen Bibiani und Kubi, die sich in den ergiebigen Goldgürteln Bibiani und Ashanti befinden, um diese in Produktion zu bringen. Asante verfügt über ein erfahrenes und kompetentes Team von Minensuchern, -errichtern und -betreibern, die über umfangreiche Erfahrung in Ghana verfügen.

Asante ist an der Canadian Securities Exchange und an der Börse Frankfurt notiert und gab vor kurzem Pläne bekannt, seine Aktien zusätzlich auch in Ghana zu notieren. Asante ist außerdem in seinen Projekten Keyhole, Fahiakoba und Betenase um Neuentdeckungen bemüht; sämtliche dieser Projekte befinden sich angrenzend an wichtige Goldminen in der Nähe des Zentrums des Goldenen Dreiecks von Ghana oder in deren Streichrichtung. Weitere Informationen sind über die Website des Unternehmens abrufbar unter: www.asantegold.com.

Über die Goldmine Bibiani

Bibiani ist eine historisch bedeutsame Goldmine, die sich in der westlichen Region von Ghana befindet, mit einer früheren Goldproduktion von fast 5 Mio. Unzen. Die Mine ist vollständig genehmigt und besitzt eine verfügbare Bergbau- und Aufbereitungsinfrastruktur vor Ort, die eine Mühle und Aufbereitungsanlage mit einer Kapazität von 3 Mio. Tonnen pro Jahr sowie eine bestehende Infrastruktur für Tagebau und Abbau umfasst. Der Abbau begann Ende Februar und die erste Goldproduktion ist für das dritte Quartal 2022 geplant.

Die aktuelle Mineralressourcenschätzung für Bibiani, die im technischen Bericht über die Goldmine Bibiani, Ghana, von Hauptautor Ian M Glacken FAusIMM (CP), FAIG, CEng und der sachkundigen Person Dan Bansah MSc, MAusIMM (CP), FWAIMM, MGIG, vom 7. November 2021, der auf SEDAR veröffentlicht wurde, enthalten ist, beläuft sich auf 20,1 Millionen Tonnen mit 2,71 Gramm Gold pro Tonne (1,81 Mio. Unzen Gold) in der Kategorie nachgewiesen und angedeutet sowie 8,41 Millionen Tonnen mit 2,78 Gramm Gold pro Tonne (0,75 Mio. Unzen Gold) in der Kategorie vermutet aus einer Tagebaumine. Die Mineralressource wurde oberhalb eines Cut-off-Gehalts von 0,65 g/t Gold gemeldet und wurde sowohl im historischen Tagebau als auch in der Untertageerschließung zum 31. August 2017 leergefördert. Die Mineralressource Bibiani Main Pit wurde von kompetenten Personen (Optiro, 2017) unter Anwendung anerkannter Branchenpraktiken erstellt und in Übereinstimmung mit dem JORC-Code (JORC, 2012) klassifiziert und gemeldet. Es gibt keine wesentlichen Unterschiede zwischen den Definitionen von gemessenen, angezeigten und abgeleiteten Mineralressourcen gemäß den CIM-Definitionsstandards und den entsprechenden Definitionen im JORC-Code. Bei der Grubenressource Satellite handelt es sich um eine Aktualisierung, die 2018 von Resolute Mining Limited abgeschlossen wurde. Die Grubenressource Satellite wird ebenfalls oberhalb eines Cutoff-Gehalts von 0,65 g/t Gold innerhalb einer Grubenhülle gemeldet, die bei einem Goldpreis von 1.950 US$ definiert wurde. Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, haben keine nachgewiesene wirtschaftliche Machbarkeit.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Dave Anthony, President & CEO: +1 647 382 4215 (Kanada) oder +233 558 799 3309 (Ghana) oder dave@asantegold.com

Malik Easah, Executive Director - malik@asantegold.com

Alec Rowlands, Capital Markets Consultant - alec@asantegold.com

Valentina Gvozdeva, Manager IR - valentina@asantegold.com

Kirsti Mattson, Media Relations - kirsti.mattson@gmail.com

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Chancen wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen abweichen, einschließlich Aussagen über die Struktur und die Bedingungen der Übernahme von Chirano, den Zeitplan für den Abschluss der Übernahme von Chirano, die Fähigkeit des Unternehmens, die Übernahme von Chirano zu den angekündigten Bedingungen abzuschließen, sowie erwartete Synergien, sowie Aussagen zu den Ressourcen, Reserven, Explorationsergebnissen und dem Erschließungsprogramm bei Bibiani und Kubi, einschließlich des Zeitplans für die künftige Minenerschließung und den Beginn der Produktion. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, zählen unter anderem die Unfähigkeit des Unternehmens, die für den Abschluss der Chirano-Akquisition erforderlichen Bedingungen zu erfüllen, die Beendigung des Aktienkaufvertrags, Schwankungen in Bezug auf die Art, Qualität und Quantität von Mineralvorkommen, die möglicherweise gefunden werden, die Unfähigkeit des Unternehmens, die für seine geplanten Aktivitäten erforderlichen Genehmigungen, Zustimmungen oder Zulassungen zu erhalten, sowie die Unfähigkeit des Unternehmens, das erforderliche Kapital aufzubringen oder seine Geschäftsstrategien vollständig umsetzen zu können. Der Leser wird auf die öffentlichen Offenlegungsunterlagen des Unternehmens verwiesen, die auf SEDAR (www.sedar.com) verfügbar sind. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen verwendet wurden, angemessen sind, sollte man sich nicht auf diese Aussagen verlassen, da sie nur zum Datum dieser Pressemitteilung gelten und keine Garantie dafür gegeben werden kann, dass diese Ereignisse in den angegebenen Zeiträumen oder überhaupt eintreten werden. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gemäß den Wertpapiergesetzen und den Richtlinien der Canadian Securities Exchange erforderlich.

LEI-Nummer: 529900F9PV1G9S5YD446

Weder IIROC noch eine Börse oder andere Wertpapierregulierungsbehörde übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

