IRW-PRESS: Asante Gold Corp.: Asante Gold ernennt nicht-exekutives Board-Mitglied und kündigt Privatplatzierung sowie Gewährung von Incentive-Aktienoptionen an

DIESE PRESSEMELDUNG IST NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER ÜBER US-NACHRICHTENDIENSTE BESTIMMT

Vancouver (British Columbia), 21. Juli 2020. Asante Gold Corporation (CSE:ASE/

FRANKFURT:1A9/U.S.OTC:ASGOF) (Asante oder das Unternehmen) gibt mit großer Trauer bekannt, dass unser langjähriger Direktor und Freund Florian Riedl-Riedenstein am 7. Juli in Wien (Österreich) plötzlich verstorben ist. Wir werden ihn sehr vermissen. Das Unternehmen spricht der Familie von Florian sein aufrichtiges Beileid aus.

Das Board of Directors hat Carsten Korch zu einem nicht-exekutiven Board-Mitglied (Non-Executive Director) ernannt. Herr Korch hat ebenfalls zugestimmt, als unabhängiges Mitglied im Prüfungsausschuss des Unternehmens zu sitzen. Herrn Korch wurden 500.000 Incentive-Aktienoptionen mit fünf Jahren Laufzeit und einem Ausübungspreis von 0,10 CAD pro Aktie gewährt.

Das Unternehmen kündigt überdies eine an akkreditierte und berechtigte Investoren gerichtete Privatplatzierung (die Privatplatzierung) von 3.000.000 Einheiten zum Preis von 0,05 CAD pro Einheit (jede eine Einheit*) an, womit ein Bruttoerlös von insgesamt 150.000 CAD erzielt werden soll. Die Privatplatzierung ist vollständig gezeichnet und der Erlös soll für die Durchführung eines Arbeitsprogramms zur Bewertung des oberirdischen Oxid-Gold-Potenzials der Zone 513 bei Kubi sowie für allgemeine Betriebskapitalzwecke verwendet werden.

Herr Korch ist einer der Gründungsaktionäre von Asante und beschäftigt sich seit langem mit Investitionen in die Erschließung von Minen in Ghana; u.a. unterstützte er Douglas MacQuarrie, President und CEO von Asante (ehemaliger CEO von PMI Gold Corp., nun im Besitz von Galiano Gold Inc.) als frühzeitiger Aktionär. Herr Korch, der als äußerst optimistischer und engagierter Unternehmer mehr als 25 Jahre Erfahrung in leitenden Vorstands- und Managementpositionen vorweisen kann, verfügt über großen Einfallsreichtum und große Voraussicht. Er konnte dank seiner starken Kommunikationsfähigkeiten wertvolle Kontakte aufbauen und die Bekanntheit verschiedener Unternehmen steigern, u.a. in den Bereichen geistiges Eigentum, Einzelhandel, Investment, Bergbau sowie datengesteuertes Marketing und Vertrieb. Er lebt in Lima (Peru).

Herr Korch sagt dazu: Ich freue mich darauf, Asante bei der Erschließung seiner Projekte zu unterstützen und sein Ziel, die Produktion zu erreichen, voranzutreiben. Als erstes Zeichen dieses Erfolgswillens habe ich 1.000.000 Einheiten der angekündigten Privatplatzierung gezeichnet. Er schließt sich Bashir Ahmed, VP of Production and Development, Alex Heath, Vorsitzender des Prüfungsausschusses, Dr. Abdel-Majeed Haroun, nicht-exekutives Mitglied, und Douglas MacQuarrie, President und CEO, im Board of Directors des Unternehmens an.

Im Namen des Board of Directors möchten wir diese Gelegenheit nutzen, um all unseren Aktionären, Mitarbeitern und ihren Familien zu wünschen, dass sie in dieser schwierigen Zeit gesund und wohlauf bleiben.

Douglas R. MacQuarrie

President und CEO

Jede Einheit* besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine Stammaktie) und einem Stammaktienkaufwarrant (ein Warrant). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber jederzeit innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten nach dem ursprünglichen Abschlussdatum zum Erwerb einer weiteren Stammaktie zum Ausübungspreis von 0,06 CAD. Jeder Warrant ist einer Zwangsausübung vorbehalten, die in Kraft tritt, wenn die Aktien an 20 aufeinander folgenden Handelstagen zu einem volumengewichteten Durchschnittskurs von 0,20 CAD gehandelt werden. Die Warrants verfallen 30 Tage nach dem Veröffentlichungsdatum einer Pressemeldung, in der die Zwangsausübung angekündigt wird. Das Unternehmen nimmt bei der Ausgabe der Aktien eine Befreiung von den Prospektanforderungen und den geltenden Wertpapiergesetzen in Anspruch. Alle im Rahmen dieses Angebots verkauften Wertpapiere sind an eine Haltedauer von vier Monaten und einem Tag gebunden. Board-Mitglieder und leitende Angestellte des Unternehmens nehmen möglicherweise an der Privatplatzierung teil. Eine solche Teilnahme würde eine Related Party Transaction (Transaktion mit einer nahestehenden Partei) im Sinne der kanadischen Vorschrift Multilateral Instrument 61-101 (MI 61-101) darstellen. Die Transaktion wäre von den Anforderungen betreffend die, die formelle Bewertung und die Genehmigung durch die Minderheitsaktionäre gemäß MI 61-101 befreit, da weder der Verkehrswert der an diese Personen begebenen Einheiten noch die von diesen Personen gezahlte Gegenleistung mehr als 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt.

Über Asante Gold Corporation

Asante bemüht sich weiterhin um die Beschaffung von Mitteln für den Ausbau und die Erschließung seines Goldprojekts Kubi in Richtung Produktion und untersucht seine Konzessionen/Optionen für neue Entdeckungen in den Bereichen Keyhole, Fahiakoba und Betenase, die alle an große Goldminen in der Nähe des Zentrums des Goldenen Dreiecks von Ghana angrenzen oder entlang des Streichens liegen.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Douglas MacQuarrie

President & CEO

Tel: +1 604-558-1134

E-Mail: douglas@asantegold.com

Valentina Gvozdeva

Unternehmensentwicklung

E-Mail: valentina@asantegold.com

Doreen Kent

Informationsstelle für Aktionäre

Tel: +1 604-948-9450

E-Mail: d.kent@eastlink.ca

Weitere Informationen finden Sie auch auf unserer Webseite unter www.asantegold.com.

LEI-Nummer: 529900F9PV1G9S5YD446

Weder IIROC noch eine Börse oder andere Wertpapierregulierungsbehörde übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=52711

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=52711&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA04341X1078

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.