IRW-News: Aspermont Limited: Aspermont ernennt Dean Felton zum Non-Executive Director

IRW-PRESS: Aspermont Limited: Aspermont ernennt Dean Felton zum Non-Executive Director

Aspermont (ASX:ASP und FWB:00W), der Marktführer im Bereich B2B-Medien für die internationalen Rohstoffbranchen, freut sich bekannt zu geben, dass Herr Dean Felton mit Wirkung vom 19. April 2022 zum Non-Executive Director des Unternehmens ernannt wurde.

Dean Felton verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Bergbaubranche und bekleidete Führungs- und Beraterpositionen bei den Großunternehmen Rio Tinto, BHP und Vale. Darüber hinaus bringt Dean zusätzliches Know-how und technisches Fachwissen aus seinen jüngsten Führungstätigkeiten bei Accenture und Ernst & Young in das Unternehmen Aspermont ein.

Andrew Kent, Chairman von Aspermont, erklärt:

Wir heißen Dean ganz herzlich bei Aspermont willkommen. Seine umfassende Erfahrung im Bergbau und in den relevanten Technologiebereichen stellt eine Bereicherung für unser Board dar und ist eine wunderbare Ergänzung unseres Kompetenzprofils. Ich gehe davon aus, dass er auch in unserer obersten Führungsebene die Ermittlung der Bedürfnisse des Rohstoffsektors aktiv mitgestalten wird, vor allem im Hinblick auf die Ausweitung unseres Leistungsangebots auf Lateinamerika und Afrika.

Dean Felton erklärt:

Meine Bestellung in das Board von Aspermont erfüllt mich sowohl mit Begeisterung als auch mit Stolz. Die Bedeutung des Bergbausektors für die Gesellschaft im Allgemeinen und für die globalen Herausforderungen der Klimaneutralität war noch nie so groß wie heute, und Aspermont ist bestens gerüstet, diesen Übergang in die Zukunft mitzugestalten.

Diese Mitteilung wurde vom Board of Directors genehmigt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Aspermont Limited

Alex Kent, Managing Director +44 207 216 6060

Tim Edwards, Company Secretary +61 8 6263 9100

Über Aspermont

Aspermont ist der führende Mediendienstleister der globalen Rohstoffbranche. Aspermont hat ein XaaS-Wirtschaftsmodell für den B2B-Mediensektor entwickelt, das hochwertige Inhalte an eine wachsende globale Klientel verbreitet. Dieses vielseitige Modell kann so skaliert werden, dass es neue Geschäftsbereiche in neuen Ländern und Sprachen bedient. Die zunehmende Größe des (zahlenden) Publikums von Aspermont hat eine Möglichkeit zur Datenmonetarisierung eröffnet, die das Unternehmen nun erschließt.

Aspermont notiert an der Australian Stock Exchange und an der Börse Frankfurt. Es notiert auch an der Tradegate und anderen regionalen Börsen in Deutschland. Das Unternehmen unterhält Niederlassungen im Vereinigten Königreich, Australien, Brasilien, den USA, Kanada, Singapur sowie auf den Philippinen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.aspermont.com

