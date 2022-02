IRW-News: Aspermont Limited: Aspermont Limited: Ansprache des Chairmans anlässlich der Jahreshauptversammlung 2022

IRW-PRESS: Aspermont Limited: Aspermont Limited: Ansprache des Chairmans anlässlich der Jahreshauptversammlung 2022

28. Februar 2022 - Aspermont erstellt bereits seit der Jahrhundertwende Inhalte von Unternehmen für Unternehmen, und der Gesamtmarktanteil des Unternehmens ist seit der Einführung seiner Vorzeigepublikation Mining Journal vor knapp zwei Jahrhunderten exponentiell gewachsen.

Mit Niederlassungen im Vereinigten Königreich, Singapur und ganz Australasien sowie zwei Niederlassungen auf dem amerikanischen Kontinent erzielen wir nun tatsächlich eine globale Reichweite.

Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um unseren Aktionären für ihr unerschütterliches und dauerhaftes Vertrauen und ihre Unterstützung zu danken und viele unserer neuen Investoren in Asien und Europa zu begrüßen, die über unsere neuen Notierungen an den europäischen Börsen zu uns gestoßen sind.

Unser Unternehmen hat seine Reise auch durch unwegsames Gelände gut gemeistert, und ich stehe nun am Steuer von Aspermont und kann mit Bestimmtheit sagen, dass wir noch nie so produktiv waren wie jetzt.

Dies hat zur Folge, dass der tägliche Handel unserer Aktien im Rahmen unserer Börsennotierung an der Australian Securities Exchange nun langsam Formen annimmt. Ganz im Gegensatz dazu steht die gute Wahrnehmung und noch bessere Berichterstattung der globalen Marktdaten zum Aktienhandel unseres Unternehmens.

Unsere quartalsmäßige Berichterstattung wird deutlich zeigen, dass wir über einen soliden Cashflow verfügen und dass unsere neuen Gewinnmargen im Branchenvergleich hoch sind und innerhalb unserer operativen Parameter liegen.

Wir entwickeln derzeit neue Technologien und Engagement-Methoden, mit denen wir unser stetig wachsendes Portfolio an geistigem Eigentum bestücken können.

Die Bedürfnisse Ihres Unternehmens sind in guten Händen, und wir befinden uns auf Expansionskurs.

Andrew Kent

Chair

Diese Mitteilung wurde vom Board of Directors genehmigt.

Über Aspermont

Aspermont ist der führende Mediendienstleister der globalen Rohstoffbranche. Aspermont hat ein XaaS-Wirtschaftsmodell für den B2B-Mediensektor entwickelt, das hochwertige Inhalte an eine wachsende globale Klientel verbreitet. Dieses vielseitige Modell kann so skaliert werden, dass es neue Geschäftsbereiche in neuen Ländern und Sprachen bedient. Die zunehmende Größe des (zahlenden) Publikums von Aspermont hat eine Möglichkeit zur Datenmonetarisierung eröffnet, die das Unternehmen nun erschließt.

Aspermont notiert an der Australian Stock Exchange und an der Börse Frankfurt. Es notiert auch an der Tradegate und anderen regionalen Börsen in Deutschland. Das Unternehmen unterhält Niederlassungen im Vereinigten Königreich, Australien, Brasilien, den USA, Kanada, Singapur sowie auf den Philippinen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.aspermont.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=64421

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=64421&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=AU000000ASP3

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.