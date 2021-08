IRW-News: Aspermont Limited: Aspermont präsentiert sein Geschäftsergebnis für das 3. Quartal und das Geschäftsjahr 2021

IRW-PRESS: Aspermont Limited: Aspermont präsentiert sein Geschäftsergebnis für das 3. Quartal und das Geschäftsjahr 2021

Aspermont (ASX:ASP), der Marktführer im Bereich B2B-Medien für die internationalen Rohstoffbranchen, freut sich, für das vergangene Quartal eine insgesamt äußerst erfreuliche Performance präsentieren zu können.

Wichtigste Kennzahlen im 3. Quartal 2021 im Vergleich zum Vorjahresquartal

- Einnahmen

Ergebnis

Wachstum

o XaaS 2,0 Mio. $ + 25 %

o Daten 0,3 Mio. $ + 140 %

o Dienste 2,0 Mio. $ + 9 %

o Gesamt- 4,4 Mio. $ + 11 % In den Einnahmen im 3. Quartal 2020 war auch eine einmalige Zuwendung der Regierung in Höhe von 0,4 Mio. Dollar enthalten. Ein Vergleich der Einnahmen im 3. Quartal 2021 mit jenen des Vorjahres auf kontinuierlicher Basis ergab ein Gesamtwachstum bei den Einnahmen in Höhe von 24 %.

- Der Bruttogewinn erhöhte sich um 22 % auf 2,8 Mio. Dollar, die Bruttomargen stiegen von 58 % auf 65 %.

- Der ausgewiesene bereinigte Betriebsgewinn (EBITDA) erhöhte sich um 10 % auf 0,4 Mio. Dollar, das normalisierte EBITDA um 88 % auf 0,5 Mio. Dollar.

Sonstiges

- Das erste Live-Event seit der Covid-Pandemie (Farmer of the year awards) ging erfolgreich in Canberra (Australien) über die Bühne

- Unsere virtuelle Ausstellung Future of Mining 365 in Kooperation mit der Regierung von Singapur (Singapore International Ferrous Week ) fand ebenfalls im Juli statt

Geschäftsführer Alex Kent erklärt:

Aspermont verzeichnet über die gesamte Bandbreite nach wie vor eine äußerst solide Performance, trotz der herausfordernden Marktlage. Das Wachstum bei den Abonnements nimmt im Quartalsvergleich zunehmend an Fahrt auf; auch bei den anderen Einnahmequellen ist dies der Fall. Es war uns eine große Freude, die ersten Live-Events des Unternehmens nach der COVID-Krise im 3. Quartal abhalten zu können. Diese Events verzeichneten ein beachtliches Publikumsinteresse. Wir gehen davon aus, dass wir im Laufe des nächsten Jahres wieder verstärkt Live-Veranstaltungen für die Rohstoffbranchen anbieten können.

Die internationalen Anleger bauen über unsere Notierung an der Frankfurter Wertpapierbörse aktuell Positionen bei Aspermont auf, nachdem unsere Story an den europäischen Märkten immer bekannter wird.

Das Unternehmen ist rentabel, finanziell gut ausgestattet und verzeichnet ein dynamisches Wachstum. Wir erwarten uns in diesem Jahr eine weitere solide Ergebnisrunde und rechnen damit, dass sich unsere finanzielle Performance im kommenden Jahr durch neue Beteiligungen, die aus dem bestehenden Cashflow finanziert werden, weiter verbessert.

Diese Mitteilung wurde vom Board of Directors genehmigt.

Zusätzliche Informationen erhalten Sie über:

Aspermont Limited

Alex Kent, Geschäftsführer +44 207 216 6060

Tim Edwards, Company Secretary +61 8 6263 9100

Über Aspermont

Aspermont ist der führende Mediendienstleister der globalen Rohstoffbranche. Aspermont hat ein XaaS-Wirtschaftsmodell für den B2B-Mediensektor entwickelt, das hochwertige Inhalte an eine wachsende globale Klientel verbreitet. Dieses vielseitige Modell kann so skaliert werden, dass es neue Geschäftsbereiche in neuen Ländern und Sprachen bedient. Die zunehmende Größe des (zahlenden) Publikums von Aspermont hat eine Möglichkeit zur Datenmonetarisierung eröffnet, die das Unternehmen nun erschließt.

Aspermont notiert an der ASX und an der Börse Frankfurt. Es notiert auch an der Tradegate und anderen regionalen Börsen in Deutschland. Das Unternehmen unterhält Niederlassungen im Vereinigten Königreich, Australien, Brasilien, den USA, Kanada, Singapur sowie auf den Philippinen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.aspermont.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=60768

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=60768&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=AU000000ASP3

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.