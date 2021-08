IRW-News: Aurania Resources: Aurania kündigt Änderungsvorschläge für bestimmte ausstehende, nicht börsennotierte Optionsscheine an

IRW-PRESS: Aurania Resources: Aurania kündigt Änderungsvorschläge für bestimmte ausstehende, nicht börsennotierte Optionsscheine an

Toronto, Ontario, 6. August 2021 - Aurania Resources Ltd. (TSXV: ARU) (OTCQB: AUIAF) (Frankfurt: 20Q) ("Aurania" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/aurania-resources-ltd/) gibt bekannt, dass es vorschlägt, die Bedingungen von 1.043.567 Warrants auf den Erwerb von Stammaktien (die "Warrants") zu ändern, die vom Unternehmen in Verbindung mit einer Privatplatzierungsfinanzierung emittiert wurden, die in drei Tranchen am 28. Februar, 5. März und 13. März 2020 abgeschlossen wurde. Die Warrants wurden in den ersten Tagen der weltweiten Pandemie COVID-19 ausgegeben und haben einen Ausübungspreis von 4,25 C$ pro Aktie. Die Warrants, die in jeder Tranche der Privatplatzierung ausgegeben wurden, sollen am 28. August, 5. September bzw. 13. September 2021 auslaufen. Die vorgeschlagenen Änderungen beinhalten die folgenden Punkte (die "vorgeschlagenen Änderungen"): (a) eine Senkung des Ausübungspreises auf 3,40 C$ pro Aktie, die bei Ausübung eines Warrants ausgegeben werden kann; (b) eine Verlängerung des Verfallsdatums auf den 13. März 2022; und (c) eine Bestimmung über das beschleunigte Verfallsdatum, sodass die Warrants am früheren der beiden folgenden Tage verfallen: am verlängerten Verfallsdatum oder 30 Tage nach dem zehnten aufeinanderfolgenden Handelstag, an dem der Schlusskurs der Aurania-Aktien den geänderten Ausübungspreis der Warrants um 15 % oder mehr übersteigt.

Die vorgeschlagenen Änderungen unterliegen der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange (die "TSXV"). Vorbehaltlich der Genehmigung durch die TSXV werden die vorgeschlagenen Änderungen automatisch mit dem ursprünglichen Datum und Zeitpunkt des Verfalls der Warrants wirksam. Vor dem ursprünglichen Datum und Zeitpunkt des Verfalls der Warrants bleiben die Warrants unverändert gemäß ihren ursprünglichen Bedingungen in Kraft. Keiner der Warrants befindet sich direkt oder indirekt im wirtschaftlichen Eigentum von Aurania nahestehenden Personen und keiner der Warrants ist an der TSXV notiert. Die vorgeschlagenen Änderungen gelten nicht für Warrants, die an Vermittler oder Agenten als Vergütung ausgegeben wurden.

Die Inhaber der Warrants können sich an das Unternehmen unter ir@aurania.com oder an DSA Corporate Services, den Verwalter der Warrants, wenden, wenn sie Fragen haben oder ihre Warrants ausüben möchten. Vorbehaltlich des Inkrafttretens der Änderungen wird das Originalzertifikat, das die Warrants repräsentiert, zusammen mit einem ordnungsgemäß ausgefüllten Ausübungsformular zusammen mit einer Zahlung an Aurania Resources Ltd. akzeptiert. gemäß den Anweisungen auf dem Zertifikat, das die Warrants verbrieft, akzeptiert.

DSA Kontaktinformationen:

DSA Corporate Services Inc.

82 Richmond Street East, 4. Stock

Toronto, M5C 1P1

Telefon: (416) 848-7744

info@dsacorp.ca

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Über Aurania

Aurania ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich mit der Identifizierung, Bewertung, dem Erwerb und der Exploration von Mineralgrundstücken beschäftigt, wobei der Schwerpunkt auf Edelmetallen und Kupfer in Südamerika liegt. Das Vorzeigeprojekt, The Lost Cities - Cutucu Project, befindet sich im Jurassic Metallogenic Belt in den östlichen Ausläufern der Anden im Südosten Ecuadors.

Informationen über Aurania und technische Berichte finden Sie unter www.aurania.com und www.sedar.com, sowie auf Facebook unter https://www.facebook.com/auranialtd/, auf Twitter unter https://twitter.com/auranialtd und auf LinkedIn unter https://www.linkedin.com/company/aurania-resources-ltd-.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Carolyn Muir Dr. Richard Spencer

VP Investor Präsident

Relations Aurania Resources

Ltd.

Aurania Resources

Ltd. (416) 367-3200

richard.spencer@aur

(416) 367-3200 ania.c

carolyn.muir@auraniom

a.c

om

In Europa:

Schweizer Ressource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Informationen enthalten, die mit erheblichen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten verbunden sind, von denen die meisten außerhalb der Kontrolle von Aurania liegen. Zukunftsgerichtete Aussagen können durch Begriffe wie "glaubt", "geht davon aus", "erwartet", "schätzt", "kann", "könnte", "würde", "wird" oder "plant" gekennzeichnet sein. Da zukunftsgerichtete Aussagen auf Annahmen beruhen und sich auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, sind sie naturgemäß mit Risiken und Ungewissheiten behaftet. Obwohl diese Aussagen auf Informationen beruhen, die Aurania derzeit zur Verfügung stehen, kann das Unternehmen nicht garantieren, dass die tatsächlichen Ergebnisse den Erwartungen der Geschäftsleitung entsprechen werden. Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die mit zukunftsgerichteten Informationen verbunden sind, könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Chancen wesentlich von denjenigen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden.

Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen über die vorgeschlagenen Änderungen und die Genehmigung durch die TSXV in Bezug auf diese Änderungen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von solchen zukunftsgerichteten Informationen abweichen, gehört unter anderem, dass die TSXV die vorgeschlagenen Änderungen nicht genehmigt. Obwohl Aurania der Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung verwendet wurden, angemessen sind, sollte man sich nicht auf diese Informationen verlassen, da sie nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung gültig sind und keine Zusicherung gegeben werden kann, dass diese Ereignisse innerhalb der angegebenen Zeiträume oder überhaupt eintreten werden. Aurania lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, außer wenn dies gesetzlich vorgeschrieben ist.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=60871

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=60871&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=BMG069741020

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.