IRW-News: Aurania Resources: Aurania Resources gibt Umfang und Preisgestaltung des zuvor angekündigten Overnight-Marketed-Angebots bekannt

Toronto, Ontario, 18. März 2021 - Aurania Resources Ltd. (TSXV: ARU) (Frankfurt: 20Q) (Aurania oder das Unternehmen - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/aurania-resources-ltd/) gibt bezugnehmend auf das Overnight-Marketed-Angebot (das Angebot) von Einheiten des Unternehmens (die angebotenen Einheiten) bekannt, dass das Unternehmen einen Emissionsvertrag mit einem Emissionskonsortium geschlossen hat, das von Cantor Fitzgerald Canada Corporation (CFCC) als alleinigem Bookrunner geleitet wird, einschließlich Canaccord Genuity Corp. und Echelon Wealth Partners (zusammen mit CFCC, die Konsortialbanken). Gemäß dem Vertrag sollen 2.180.000 angebotene Einheiten zu einem Preis von 3,10 Dollar pro angebotene Einheit (der Angebotspreis) für einen Bruttoerlös von 6.758.000 Dollar an die Öffentlichkeit verkauft werden. Jede angebotene Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (jeweils eine Stammaktie) und einem Optionsschein zum Kauf einer Stammaktie (jeder ganze Optionsschein ein Optionsschein). Jeder Optionsschein berechtigt den Inhaber zum Kauf einer Stammaktie zu einem Preis von 4,25 Dollar jederzeit am oder vor dem Datum, das 36 Monate nach dem Abschlussdatum liegt.

Das Unternehmen hat den Konsortialbanken Mehrzuteilungsoption (die Mehrzuteilungsoption") gewährt, die die nach dem alleinigen Ermessen der Konsortialbanken ganz oder teilweise für einen Zeitraum von 30 Tagen ab einschließlich des Abschlusses des Angebots ausgeübt werden kann, um bis zu 327.000 weitere angebotene Einheiten zum Angebotspreis zu erwerben. Falls die Mehrzuteilungsoption vollständig ausgeübt wird, beträgt der gesamte Bruttoerlös für das Unternehmen ca. 7.771.700 Dollar.

Das Unternehmen den Konsortialbanken eine Barprovision in Höhe von 6,0 % des Bruttoerlöses des Angebots, einschließlich des Erlöses aus der Ausübung der Mehrzuteilungsoption, sowie Makler-Warrants zum Erwerb von bis zu 6,0 % der Anzahl der angebotenen Einheiten, einschließlich der angebotenen Einheiten aus der Ausübung der Mehrzuteilungsoption, die im Rahmen des Angebots verkauft werden (die Broker-Optionen"). Jede Broker-Option berechtigt die Konsortialbanken zum Kauf einer Einheit zum Ausgabepreis zu einem beliebigen Zeitpunkt an oder vor dem Datum, das 36 Monate nach dem Abschlussdatum liegt.

Die angebotenen Einheiten werden in Kanada in den Provinzen Ontario, British Columbia und Alberta mittels eines Kurzprospekts angeboten. Die angebotenen Einheiten werden in den USA weder auf Rechnung von noch zugunsten von US-Staatsbürgern (wie definiert in Regulation S des United States Securities Act von 1933 in der geänderten Fassung (der U.S. Securities Act) angeboten oder verkauft, außer gemäß Regel 144A oder Regulation D des U.S. Securities Act. Die angebotenen Einheiten können auch in den von der Gesellschaft und den Konsortialbanken vereinbarten Rechtsordnungen außerhalb Kanadas und der Vereinigten Staaten angeboten werden, vorausgesetzt, dass keine Prospektablage oder vergleichbare Verpflichtung entsteht und die Gesellschaft in diesen Rechtsordnungen danach nicht der Pflicht zur kontinuierlichen Offenlegung unterliegt.

Das Unternehmen wird auch das Recht haben, eine gleichzeitige Privatplatzierung (die Privatplatzierung) von Einheiten für Bruttoerlöse von bis zu 1.250.000 Dollar zu denselben Bedingungen wie das Angebot durchzuführen.

Das Angebot und die Privatplatzierung werden voraussichtlich am oder um den 8. April 2021 (das Abschlussdatum) abgeschlossen und unterliegen bestimmten Bedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung der TSX Venture Exchange zur Notierung der Stammaktien und Optionsscheine (einschließlich der Stammaktien und Optionsscheine, die die Einheiten umfassen, der Stammaktien, die bei Ausübung der Optionsscheine auszugeben sind, und der Optionsscheine und Stammaktien, die gemäß der Ausübung der Broker-Optionsscheine auszugeben sind).

Die Emissionserlöse werden voraussichtlich für Explorationsausgaben auf dem Projekt Lost Cities - Cutucu des Unternehmens in Ecuador sowie für Betriebskapital und allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden. Alle Nettoerlöse aus der Privatplatzierung werden für die Exploration der Konzessionen des Unternehmens in Peru und für Zwecke des Betriebskapitals verwendet.

Der vorläufige Kurzprospekt ist auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar. Alternativ kann ein schriftlicher Prospekt in Bezug auf das Angebot auf Anfrage bei der Gesellschaft oder bei Cantor Fitzgerald Canada Corporation in Kanada, z. Hd: Equity Capital Markets, 181 University Avenue, Suite 1500, Toronto, ON, M5H 3M7, E-Mail: ecmcanada@cantor.com

Die angebotenen Einheiten und ihnen zugrunde liegende Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act registriert und dürfen nicht in den USA weder auf Rechnung von noch zugunsten von US-Staatsbürgern (wie definiert in Regulation S des United States Securities Act) ohne Registrierung oder eine anwendbare Ausnahme von den Registrierungsanforderungen angeboten oder verkauft werden. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch dürfen die angebotenen Einheiten in einer Jurisdiktion verkauft werden, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen dieser Jurisdiktion ungesetzlich wäre.

Über Aurania

Aurania ist ein junges Explorationsunternehmen, das sich mit der Identifizierung, Bewertung, dem Erwerb und der Exploration von Mineralliegenschaften beschäftigt, wobei der Schwerpunkt auf Edelmetallen und Kupfer in Südamerika liegt. Ihr Flaggschiff, das Projekt The Lost Cities - Cutucu, befindet sich im jurassischen metallogenetischen Gürtel in den östlichen Ausläufern der Anden im Südosten Ecuadors.

Informationen über Aurania und die technischen Berichte erhalten Sie unter www.aurania.com und www.sedar.com sowie auf Facebook unter https://www.facebook.com/auranialtd/ auf Twitter unter https://twitter.com/auranialtd und auf LinkedIn unter https://www.linkedin.com/company/aurania-resources-ltd-.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Informationen enthalten, die erhebliche bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten beinhalten, von denen die meisten außerhalb der Kontrolle von Aurania liegen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören Schätzungen und Aussagen, die die zukünftigen Pläne, Zielsetzungen oder Ziele von Aurania beschreiben, einschließlich Formulierungen, die besagen, dass Aurania oder sein Management den Eintritt eines bestimmten Zustands oder Ergebnisses erwartet. Zukunftsgerichtete Aussagen können durch Begriffe wie glaubt", vorhersehen", erwartet", schätzt", kann", könnte", würde", wird" oder plant" gekennzeichnet sein. Da zukunftsgerichtete Aussagen auf Annahmen beruhen und sich auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, sind sie naturgemäß mit Risiken und Unsicherheiten behaftet. Obwohl diese Aussagen auf Informationen beruhen, die Aurania derzeit zur Verfügung stehen, kann Aurania nicht garantieren, dass die tatsächlichen Ergebnisse den Erwartungen des Managements entsprechen werden. Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die mit zukunftsgerichteten Informationen verbunden sind, könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Chancen wesentlich von denen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem der voraussichtliche Umfang des Angebots, der voraussichtliche Angebotspreis, der Abschluss des Übernahmevertrags und der Abschluss des Angebots, die voraussichtliche Verwendung des Nettoerlöses aus dem Angebot, der Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung der TSX Venture Exchange, Auranias Zielsetzungen, Ziele oder zukünftige Pläne, Aussagen, Explorationsergebnisse, potenzielle Mineralisierungen, das Portfolio des Unternehmens, die Finanzabteilung, das Managementteam und das verbesserte Kapitalmarktprofil, die Schätzung der Mineralressourcen, die Explorations- und Minenerschließungspläne, der Zeitpunkt des Betriebsbeginns und die Einschätzung der Marktbedingungen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von solchen vorausblickenden Informationen unterscheiden, zählen unter anderem das Versäumnis, Mineralressourcen zu identifizieren, das Versäumnis, geschätzte Mineralressourcen in Reserven umzuwandeln, die Unfähigkeit, eine Machbarkeitsstudie abzuschließen, die eine Produktionsentscheidung empfiehlt, der vorläufige Charakter der metallurgischen Testergebnisse, die potenziellen Auswirkungen von COVID-19, Verzögerungen beim Erhalt oder das Versäumnis, erforderliche staatliche, behördliche, umweltbezogene oder andere Projektgenehmigungen zu erhalten, politische Risiken, die Unfähigkeit, die Pflicht zu erfüllen, indigenen Völkern entgegenzukommen, Ungewissheiten in Bezug auf die Verfügbarkeit und die Kosten der in der Zukunft benötigten Finanzierung, Veränderungen auf den Aktienmärkten, Inflation, Wechselkursschwankungen, Schwankungen der Rohstoffpreise, Verzögerungen bei der Entwicklung von Projekten, Kapital- und Betriebskosten, die erheblich von den Schätzungen abweichen, und die anderen Risiken, die mit der Mineralexplorations- und -Erschließungsbranche verbunden sind, sowie jene Risiken, die in Auranias öffentlichen Dokumenten auf SEDAR beschrieben sind. Obwohl Aurania der Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung verwendet wurden, angemessen sind, sollte man sich nicht auf diese Informationen verlassen, da sie nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung gültig sind und keine Zusicherung gegeben werden kann, dass diese Ereignisse in den bekannt gegebenen Zeiträumen oder überhaupt eintreten werden. Aurania lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, außer wenn dies gesetzlich vorgeschrieben ist.

