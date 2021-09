IRW-News: Ayurcann Holdings Corp.: Ayurcann startet Online-Marktplatz für Cannabis

IRW-PRESS: Ayurcann Holdings Corp.: Ayurcann startet Online-Marktplatz für Cannabis

Toronto, Ontario, - Ayurcann Holdings Corp. (CSE: AYUR; FWB: 3ZQ0) (das Unternehmen oder Ayurcann), ein kanadisches Cannabisextraktionsunternehmen, das sich auf die Verarbeitung von Cannabis und Hanf zur Herstellung von Ölen und verschiedenen Derivaten spezialisiert hat, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen jetzt Ayurcann Marketplace (der Marktplatz), einen Online-Cannabismarktplatz für medizinische Cannabisverbraucher in Kanada, gestartet hat.

Das Ziel von Ayurcann Marketplace ist es, kanadischen Konsumenten von medizinischem Cannabis eine der preisgünstigsten und besten Auswahl an Qualitätsprodukten, darunter Vapes, Tinkturen und topische Produkte, zu bieten. Zu diesem Zweck arbeitet das Unternehmen mit verschiedenen medizinischen Cannabismarken zusammen und bietet deren Produkte auf einer benutzerfreundlichen Online-Plattform an.

In Verbindung mit dem Start von Ayurcann Marketplace hat das Unternehmen auch fünf (5) neue Produkte unter zwei Marken, die sich vollständig im Besitz von Ayurcann befinden, auf den Markt gebracht: Fuego und Xplor.

Die fünf Produkte beinhalten:

AyurcannDE200921_PRCOM

Fuego (Vapes)

- Cherry Blossom OG

- La Pardes

- Vena Grad

Xplor (Tinkturen)

- Xplor Pure CBD

- Xplor Balance

Kanadische medizinische Patienten können sich jetzt bei Ayurcann Marketplace anmelden und erhalten damit Zugang zu einem wachsenden Produktkatalog. Das Unternehmen bemüht sich kontinuierlich um die Erweiterung seines Produktkatalogs für Patienten und will in den kommenden Wochen drei (3) neue Marken einführen.

Der Marktplatz hat es sich zur Aufgabe gemacht, medizinische Cannabispatienten mit hochwertigen Produkten von verschiedenen Produzenten zu kostengünstigen Preisen zu versorgen, und zwar bequem von zu Hause aus. Wir haben eine Lücke im derzeitigen System erkannt und waren der Ansicht, dass es eine bessere Möglichkeit für diese Patienten geben muss, erklärt Igal Sudman, CEO von Ayurcann. Herr Sudman weiter: Wir kennen die Patienten und wir wissen, dass sie den Online-Handel vorziehen, wenn sie gleichzeitig eine große Produktauswahl zu außergewöhnlichen Preisen erhalten. Mit dem Start unseres Marktplatzes, so glauben wir, können wir diesen Verbraucherbedürfnissen nachkommen und jedem zeigen, was uns von unseren Mitbewerbern abhebt.

Ayurcann Marketplace wird lizenzierten Produzenten die Möglichkeit bieten, ihre qualifizierten Produkte zum Verkauf anzubieten, wobei Ayurcann den Kundenservice, die Online-Zahlungsabwicklung und die Bestellabwicklung übernimmt. In Fällen, in denen auch Herstellungs- und Verpackungsdienste erforderlich sind, kann Ayurcann auch diese Aufgaben übernehmen und bietet somit medizinischen Cannabismarken und lizenzierten Produzenten eine nahtlose Lösung für den Verkauf ihrer Produkte.

Möchten Sie den Hersteller wechseln? Melden Sie sich hier an, um noch heute Patient zu werden und 20 % Rabatt auf Ihre erste Bestellung zu erhalten!1

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Igal Sudman, Chairman und Chief Executive Officer

Ayurcann Holdings Corp.

Tel: 416-720-6264

E-Mail: igal@ayurcann.com

Investor Relations:

Ryan Bilodeau

Tel: 416-910-1440

E-Mail: ir@ayurcann.com

Über Ayurcann Holdings Corp.

Ayurcann ist ein führender Anbieter von Lösungen nach der Ernte mit Schwerpunkt auf der Bereitstellung und Entwicklung von kundenspezifischen Prozessen und Produkten in Pharmaqualität für die Genussindustrie und die medizinische Cannabisbranche in Kanada. Ayurcann konzentriert sich darauf, Partner der Wahl für führende kanadische Cannabismarken zu werden, indem es branchenführende, proprietäre Dienstleistungen wie Ethanolextraktion, Formulierung, Produktentwicklung und kundenspezifische Herstellung anbietet.

¹ Zeitlich begrenztes Angebot. Das Unternehmen kann die Werbeaktion jederzeit beenden.

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane haben diese Pressemeldung nicht geprüft und übernehmen keinerlei Verantwortung für ihre Angemessenheit oder Genauigkeit.

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Informationen oder Aussagen (zusammen zukunftsgerichtete Aussagen) dar, einschließlich solcher, die durch die Ausdrücke antizipieren, glauben, planen, schätzen, erwarten, beabsichtigen, können, sollten und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind, soweit sie sich auf das Unternehmen oder seine Geschäftsführung beziehen. Die zukunftsgerichteten Aussagen sind keine historischen Fakten, sondern spiegeln aktuelle Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Ergebnisse oder Ereignisse wider. Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen bezüglich der Expansionspläne des Unternehmens und der zukünftigen Produktionskapazität. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf aktuellen Erwartungen und verschiedenen Schätzungen, Faktoren und Annahmen und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen und beinhalten Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, die schwer vorherzusagen sind. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, zählen unter anderem das Nichterreichen der behördlichen Genehmigung, die Fähigkeit, die Produktion in den Anlagen des Unternehmens zu steigern, die kontinuierliche Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen vorsorglichen Hinweis ausdrücklich eingeschränkt. Diese Aussagen sollten nicht als Garantie für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse verstanden werden. Solche Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von denen abweichen, die in solchen Aussagen impliziert sind. Obwohl solche Aussagen auf vernünftigen Annahmen der Geschäftsleitung beruhen, kann nicht garantiert werden, dass sich die Aussagen als zutreffend erweisen oder dass die Erwartungen oder Schätzungen der Geschäftsleitung in Bezug auf künftige Entwicklungen, Umstände oder Ergebnisse tatsächlich eintreten werden. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Risiken, Ungewissheiten und Faktoren aufzuzeigen, die eine wesentliche Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse bewirken können, können weitere Faktoren dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen, und solche Änderungen könnten wesentlich sein. Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit, einschließlich der aktuellen Pandemie des neuartigen Coronavirus (COVID-19), könnten erhebliche wirtschaftliche und geopolitische Auswirkungen haben, die sich negativ auf die Geschäftstätigkeit, die Finanzlage und/oder die Betriebsergebnisse des Unternehmens auswirken können. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Die Leser sollten sich nicht vorbehaltlos auf die zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens verlassen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=61543

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=61543&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA05476A1012

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.