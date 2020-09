IRW-News: Bam Bam Resources Corp: Bam Bam benennt Yari Nieken zum Mitglied des Board of Directors

IRW-PRESS: Bam Bam Resources Corp: Bam Bam benennt Yari Nieken zum Mitglied des Board of Directors

Vancouver, BC, Kanada - 21. September 2020 - Bam Bam Resources Corp. (CSE: BBR /

OTC: NPEZD / FWB: 4NPB) (Bam Bam oder das Unternehmen) gibt erfreut bekannt, dass Herr Yari Nieken zugestimmt hat, dem Board of Directors des Unternehmens beizutreten. Herr Nieken wird ab sofort als nicht-exekutives, unabhängiges Mitglied des Boards von Bam Bam tätig sein.

Herr David Greenway sagte dazu: Herr Nieken und ich haben in der Vergangenheit bei mehreren erfolgreichen Projekten zusammengearbeitet und freuen uns auf die jetzige Zusammenarbeit an einem, meiner Meinung nach, potenziell erstklassigen Kupfer-Asset.

Herr Nieken verfügt über umfangreiche Erfahrung bei öffentlichen Unternehmen und auf Kapitalmärkten. Als ein Gründer von Foremost Capital Inc., einem Exempt Market Dealer, bietet er zahlreichen börsennotierten Emittenten aus den Bereichen Gesundheitswesen, Rohstoffextraktion, Technologie sowie der Wellness-Industrie intensive Beratung. Im Laufe der Jahre war er in mehreren Boards of Directors sowie als leitender Angestellter bei mehreren öffentlichen und privaten Emittenten tätig. Sein Engagement bei diesen Unternehmen hat zu zahlreichen Finanzierungen geführt, die erhebliches Kapital aufbrachten. Zuvor war er als Investmentberater bei Union Securities Corp. tätig, wo er umfangreiches Wissen über den öffentlichen Markt sammeln konnte. Herr Nieken hat einen Master of Business Administration (MBA) der Sydney Graduate School of Management sowie einen Bachelor of Arts der University of British Columbia.

"Angesicht des steigenden Bedarfs und des weltweit knapper werdenden Angebots an Kupfer sowie aufgrund des großen, existierenden und offenen geologischen Potenzials des Projekts Majuba Hill freue ich mich, zusammen mit Herrn Greenway und seinem Team von Bam Bam an diesem aufregenden Projekt zu arbeiten, sagte Herr Nieken.

Über Bam Bam Resources Corp.

Bam Bam Resources Corp. (CSE: BBR, OTC: NPEZD, FWB: 4NPB) beschäftigt sich mit der Identifizierung, der Prüfung und dem Erwerb von Kupfer- und Kupfer-Gold-Aktiva in fortgeschrittenem Stadium. Sein Vorzeigeprojekt ist das Kupfer-Gold-Projekt Majuba Hill, das 156 Meilen außerhalb von Reno (Nevada, USA) liegt. Der Auftrag des Managements besteht darin, sein Hauptaugenmerk auf sichere, bergbaufreundliche Rechtsprechungen und Regierungsbestimmungen zu richten, die Bergbaubetriebe unterstützen.

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Market Regulator bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Für das Board von Bam Bam Resources Corp.

David Greenway

David C. Greenway

President & CEO

Weitere Informationen erhalten Sie über:

E: info@bambamresources.com

Tel: (604) 318-0114

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen gelten könnten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, mit Begriffen wie erwartet, plant, antizipiert, glaubt, schätzt, prognostiziert, potentiell und ähnlichen Ausdrücken dargestellt werden bzw. in denen zum Ausdruck gebracht wird, dass Ereignisse oder Umstände eintreten werden, würden, könnten oder sollten. Obwohl Bam Bam Resources Corp. annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf zukünftige Leistungen zu. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Annahmen, Schätzungen und Meinungen der Firmenführung von Bam Bam Resources Corp. zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen. Sollten sich die Annahmen, Schätzungen oder Meinungen der Firmenführung bzw. andere Faktoren ändern, ist Bam Bam Resources Corp. nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen dem aktuellen Stand anzupassen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=53486

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=53486&tr=1

