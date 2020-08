IRW-News: Bam Bam Resources Corp: Bam Bam beprobt hochgradige Kupfer- und Silberproben auf dem Majuba Hill Nevada

IRW-PRESS: Bam Bam Resources Corp: Bam Bam beprobt hochgradige Kupfer- und Silberproben auf dem Majuba Hill Nevada

VANCOUVER, BC - 21. August 2020 - Bam Bam Resources Corp. (CSE: BBR / OTC: NPEZF / FSE: 4NPA) ("Bam Bam" oder das "Unternehmen") freut sich, hochgradige Kupfer- und Silberprobenergebnisse von Kupferoxid bekannt zu geben, die auf neuen Zufahrtsstraßen und Bohrstandorten auf seinem Vorzeigeprojekt Majuba Hill Nevada (das "Projekt"), einem Kupfer-, Silber- und Goldporphyr-Projekt in Pershing County, Nevada, freigelegt wurden.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/53123/2020_08_21 BBR news Majuba Extension RC Road Sample Results_de-Prcom.001.png

Achtzehn Splitterkanalproben wurden von Aufschlüssen entlang der neuen Straßenschnittflächen entnommen.

Die Probenuntersuchungen ergaben 37 bis 16.950 ppm Kupfer und 0,6 bis 166 ppm Silber. Die Probe MHR-413 ergab 1,7 % Cu und 14,5 ppm Ag und die Probe MHR-403 ergab 193 ppm Cu und 166 ppm Ag (4,8 oz Ag/Tonne). Die Probenlängen reichten von 0,6-6,1 m (2 bis 20 Fuß).

Probe Länge FT Länge M CU ppm Ag ppm

MHR-400 2 0,6 37 0,6

MHR-401 10 3,0 198 25,7

MHR-402 15 4,6 263 24,3

MHR-403 20 6,1 167 166

MHR-404 16 4,9 193 26,8

MHR-405 10 3,0 127 10,9

MHR-406 12 3,7 1.485 33,2

MHR-407 20 6,1 248 5,8

MHR-408 2 0,6 693 33,9

MHR-409 10 3,0 1.125 25,9

MHR-410 10 3,0 295 2,9

MHR-411 10 3,0 286 40,4

MHR-412 10 3,0 1.180 8,2

MHR-413 10 3,0 16.950 14,5

MHR-414 10 3,0 135 7,0

MHR-415 10 3,0 99 4,9

MHR-416 15 4,6 535 18,9

MHR-417 5 1,5 882 11,9

MHR-418 2 0,6 432 7,7

Das Unternehmen schloss 3.000 Fuß (914 m) Reverse-Circulation-Bohrungen (RC) in vier vertikalen Bohrlöchern in der Erweiterungszone Majuba ab. Kupferoxide wurden in MHB-5 zwischen 750 und 810 Fuß beobachtet. Alle Proben wurden zur Probenanalyse an die geochemische Vorbereitungseinrichtung von ALS in Elko, Nevada, geschickt.

Herr David Greenway berichtet: "Ich freue mich, die hohen Kupfer- und Silbergehalte der Oxide zu sehen, die entlang des oberen Teils des Majuba-Erweiterungsrückens auftauchen. Ich freue mich darauf, die Analyseergebnisse unserer jüngsten RC-Bohrungen zu erhalten. Das Potenzial, die bekannte Oxidmineralisierung auf dem Erweiterungsrücken Majuba nach Osten zu erweitern, ist für das Projekt sehr vielversprechend. Die tiefen Kernbohrlöcher, die für Phase 2 geplant sind, werden uns dabei helfen, das großmaßstäbliche Potenzial zu umreißen, das Majuba unserer Meinung nach besitzt".

Über das Konzessionsgebiet Majuba Hill

Das Konzessionsgebiet Majuba Hill erstreckt sich über eine Grundfläche von 4.822 Acres mit übertägigen Schürfrechten und Mineralkonzessionen, zu denen auch 3 patentierte Claims für den Gangbergbau (patented lode mining claims) sowie eine Fläche von 632 Acres in Privatbesitz samt den darin enthaltenen Rohstoffen gehören. Das Konzessionsgebiet ist über 23 Meilen unbefestigte, aber gut erhaltene Straßen, die mit dem U.S. Interstate 80 Highway verbunden sind, problemlos erreichbar.

Qualitätskontroll-/Qualitätssicherungsmaßnahmen (QA/QC) und Produktkette

Das Unternehmen führt im Projekt Majuba Hill Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollmaßnahmen unter Einhaltung der guten Branchenpraxis durch. Die Bohrkern-, RC-Splitter- und Gesteinsproben werden vom geologischen Berater des Unternehmens zum gesicherten Lager in Elko (Nevada) gebracht. Die Proben aus dem Bohrkern werden der Länge nach in zwei Hälften zersägt; eine Hälfte wird in einen mit Etikett versehenen Probensack aus Gewebe gepackt. Alle Proben werden dann direkt zur Probenaufbereitungsanlage ALS in Elko (Nevada) transportiert. ALS transportiert dann das aufbereitete Probenpulver zum Analyselabor nach Reno (Nevada) oder Vancouver (British Columbia). Alle Proben werden auf ihren Gehalt an Kupfer, Gold, Silber und 31 weiteren Elementen untersucht. Gold wird nach der ALS-Methode Au-AA23 ermittelt; eine eingewogene Teilprobe (30 Gramm) wird dabei einer Flammprobe mit abschließender Atomabsorption unterzogen. Kupfer, Silber und die übrigen 31 Elemente werden nach der ALS-Methode ME-ICP61 bestimmt; es handelt sich dabei um einen Aufschluss aus vier Säuren mit anschließender induktiv gekoppelter Plasma-Atomemissions-Spektroskopie (ICP-AES). Rund 5 % der übergebenen Bohrkernproben sind kommerzielles, standardmäßiges Referenzmaterial aus kupfer- und goldführendem Porphyr (Pulver); sie werden dem Probenstrom für die Analyse hinzugefügt. Der Probenausschuss und das verbleibende Probenpulver werden von ALS wieder eingesammelt.

Annullierung von Aktienoptionen

Das Unternehmen gibt bekannt, dass es insgesamt 3.370.000 Incentive-Aktienoptionen annulliert hat, die zwischen Oktober 2019 und Juli 2020 an verschiedene Berater und Direktoren des Unternehmens zu Ausübungspreisen zwischen $ 0,07 und $ 0,16 pro Aktie ausgegeben wurden.

Aktien-Konsolidierung

Das Unternehmen gibt ferner bekannt, dass es plant, alle ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien des Unternehmens auf der Grundlage von zehn (10) Aktien vor der Konsolidierung für eine (1) Aktie nach der Konsolidierung zu konsolidieren.

Bam Bam hat derzeit 54.141.510 ausgegebene und im Umlauf befindliche Stammaktien und wird nach Abschluss der Konsolidierung 5.414.151 ausgegebene und im Umlauf befindliche Stammaktien haben. Das Unternehmen beabsichtigt nicht, seinen Namen im Zusammenhang mit der Konsolidierung zu ändern, obwohl sich seine CUSIP-Nummer und ISIN ändern werden.

Das Unternehmen wird eine weitere Pressemitteilung herausgeben, in der die Aktionäre über das Datum des Inkrafttretens der Konsolidierung informiert werden.

Qualifizierte Sachverständige

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden, von E.L. Buster Hunsaker III, CPG 8137 überprüft. Er ist ein nicht unabhängiger qualifizierter Sachverständiger im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43- 101).

Über Bam Bam Resources Corp.

Bam Bam Resources Corp. (CSE: BBR, OTC: NPEZF, FWB: 4NPA) beschäftigt sich mit der Identifizierung, der Prüfung und dem Erwerb von Kupfer- und Kupfer-Gold-Aktiva in fortgeschrittenem Stadium. Sein Vorzeigeprojekt ist das Kupfer-Gold-Projekt Majuba Hill, das 156 Meilen außerhalb von Reno (Nevada, USA) liegt. Der Auftrag des Managements besteht darin, sein Hauptaugenmerk auf sichere, bergbaufreundliche Rechtsprechungen und Regierungsbestimmungen zu richten, die Bergbaubetriebe unterstützen.

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Market Regulator bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Für das Board von Bam Bam Resources Corp.

David Greenway

David C. Greenway

President & CEO

Weitere Informationen erhalten Sie über:

E:dg@bambamresources.com

Tel: (604) 318-0114

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen gelten könnten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, mit Begriffen wie erwartet, plant, antizipiert, glaubt, schätzt, prognostiziert, potentiell und ähnlichen Ausdrücken dargestellt werden bzw. in denen zum Ausdruck gebracht wird, dass Ereignisse oder Umstände eintreten werden, würden, könnten oder sollten. Obwohl Bam Bam Resources Corp. annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf zukünftige Leistungen zu. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Annahmen, Schätzungen und Meinungen der Firmenführung von Bam Bam Resources Corp. zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen. Sollten sich die Annahmen, Schätzungen oder Meinungen der Firmenführung bzw. andere Faktoren ändern, ist Bam Bam Resources Corp. nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen dem aktuellen Stand anzupassen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=53123

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=53123&tr=1

