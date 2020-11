IRW-News: Bam Bam Resources Corp: Bam Bam Resources schließt Privatplatzierung über 2,59 Mio. $ ab

IRW-PRESS: Bam Bam Resources Corp: Bam Bam Resources schließt Privatplatzierung über 2,59 Mio. $ ab

Vancouver, BC, Kanada - 16. November 2020- Bam Bam Resources Corp. (CSE: BBR /

OTC: NPEZF / FWB: 4NPB) (Bam Bam oder das Unternehmen) gibt erfreut bekannt, dass es eine überzeichnete, nicht vermittelte Privatplatzierung über einen Bruttoerlös von insgesamt 2.590.000 $ (die Privatplatzierung) abgeschlossen hat.

Das Unternehmen hat 5.180.000 Einheiten (die Einheiten) zu einem Preis von 0,50 $ pro Einheit zugeteilt und ausgegeben. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie und einem übertragbaren Warrant (Warrant). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber innerhalb von sechsunddreißig (36) Monaten zum Kauf einer weiteren Stammaktie zum Preis von 0,80 $, sofern der Ablauftermin nicht vorverlegt wird.

Falls die Stammaktien des Unternehmens an 10 aufeinanderfolgenden Handelstagen zu einem Schlusskurs von mindestens 1,50 $ pro Aktie gehandelt werden, kann das Unternehmen den Ablauftermin der Warrants vorverlegen, indem die Inhaber darüber informiert werden. In diesem Fall laufen die Warrants am 30. Tag nach einer solchen Benachrichtigung durch das Unternehmen aus.

Im Rahmen der Privatplatzierung hat das Unternehmen Vermittlungsgebühren von 25.200 $ bezahlt und 50.400 Vermittlungs-Warrants an eine unabhängige dritte Partei ausgegeben, wobei jeder Vermittlungs-Warrant zu einem Preis von 0,25 $ pro Aktie in eine Stammaktie umwandelbar ist. Auch hier gelten die gleichen, oben beschriebenen Regeln für eine mögliche Vorverlegung des Ablauftermins.

Das Unternehmen wird die Erlöse aus der Privatplatzierung für die Exploration seines Konzessionsgebiets Majuba Hill sowie als allgemeines Arbeitskapital verwenden. Alle ausgegebenen Aktien unterliegen einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag bis zum 17. März 2021.

Außerdem hat das Unternehmen an Directors, Führungskräfte und Berater des Unternehmens insgesamt 375.000 Restricted Share Units (RSUs) ausgegeben. Die RSUs sind ein Jahr lang gültig und unterliegen einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag bis zum 17. März 2021. Die RSUs werden vom RSU-Plan des Unternehmens geregelt, der am 2. Dezember 2019 von den Aktionären des Unternehmens genehmigt wurde.

Über Bam Bam Resources Corp.

Bam Bam Resources Corp. (CSE: BBR, OTC: NPEZF, FWB: 4NPB) beschäftigt sich mit der Identifizierung, der Prüfung und dem Erwerb von Kupfer- und Kupfer-Gold-Aktiva in fortgeschrittenem Stadium. Sein Vorzeigeprojekt ist das Kupfer-Gold-Projekt Majuba Hill, das 156 Meilen außerhalb von Reno (Nevada, USA) liegt. Der Auftrag des Managements besteht darin, sein Hauptaugenmerk auf sichere, bergbaufreundliche Rechtsprechungen und Regierungsbestimmungen zu richten, die Bergbaubetriebe unterstützen.

Für das Board von Bam Bam Resources Corp.

David Greenway

David C. Greenway

President & CEO

Weitere Informationen erhalten Sie über:

E-Mail: info@bambamresources.com

Tel: (604) 318-0114

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Market Regulator bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die auf Annahmen und Beurteilungen des Managements bezüglich zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse beruhen. Solche Aussagen unterliegen einer Vielzahl von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, solche Aussagen zu revidieren oder zu aktualisieren.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=54250

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=54250&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA0593592086

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.