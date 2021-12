IRW-News: Banxa Holdings Inc.: Banxa meldet Rekordtransaktionsvolumen von 245 Millionen AUD im November

IRW-PRESS: Banxa Holdings Inc.: Banxa meldet Rekordtransaktionsvolumen von 245 Millionen AUD im November

Highlights:

- Gesamttransaktionsvolumen (Total Transaction Volume, TTV) im November von 245 Mio. AUD [173 Mio. USD]

- Wachstum um 50 % im Vergleich zum Vormonat

- Anstieg um 642 % im Jahresvergleich für den Monat November

- Im November wurden 21 neue Partner gewonnen

- Zurzeit werden 50 Coins/Tokens unterstützt

Toronto und Melbourne, 7. Dezember 2021 - BANXA Holdings Inc. (TSXV: BNXA) (OTCQX: BNXAF) (FWB: AC00) (Banxa oder das Unternehmen), der weltweit erste öffentliche Zahlungsdienstleister (PSP) und eine Compliance RegTech Platform (Regulierungsplattform zur Einhaltung von Vorschriften) für die Digital-Asset-Industrie, freut sich, das bisher beste TTV-Ergebnis für November 2021 bekannt zu geben.

Die Geschäftsaussichten bleiben positiv, und für das Dezemberquartal wird ein weiterer Rekord erwartet.

Banxa bietet neben seinen Zahlungsdiensten auch RegTech-Dienstleistungen (Regulierungstechnologie) für Kryptowährungsbörsen, DeFi-Plattformen und Wallets für digitale Vermögenswerte an, die es den Nutzern des Netzwerks ermöglichen, Fiat-Währungen einfach und sicher in Kryptowährungen und zurückzutauschen. Angesichts der Tatsache, dass sich die Regulierungsbehörden auf die wachsende Branche der digitalen Vermögenswerte in mehreren Ländern konzentrieren, ermöglicht es der Service von Banxa den Krypto-Plattformen, sich auf das Geschäftswachstum zu konzentrieren. Gleichzeitig bietet das Unternehmen seinen Nutzern die höchsten Umrechnungskurse und die beste Erfahrung.

Der CEO von Banxa, Holger Arians, erklärte: Ich freue mich über das Ergebnis der harten Arbeit des Teams in den letzten Monaten. Wir haben unsere Kapazität und unser Serviceniveau auf eine neue Stufe gehoben. Auf der Grundlage unseres soliden operativen Fundaments können wir in Zukunft viel effizienter skalieren. Wir sind der festen Überzeugung, dass wir noch ganz am Anfang unserer Reise in dieser Branche stehen. Wir sehen jedoch starke Anzeichen für zukünftiges Wachstum in verschiedenen Bereichen.

Der ungefähre Wechselkurs zwischen AUD und USD ist AUD 1 = USD 0.71

Neueste YouTube-Videos des Unternehmens

Ergebnisbericht für das Quartal September 2021: https://youtu.be/Ui97sAz1TUg

Blonity-Interview: https://youtu.be/MRcnynFxZYI

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS

i.A.: DOMENIC CAROSA https://twitter.com/dcarosa

Domenic Carosa

Chairman (1-888-218-6863)

ÜBER UNS

Banxa Holdings Inc. (TSX-V:BNXA / OTCQX:BNXAF / FWB:AC00)

Banxa unterstützt die weltweit größten Plattformen für digitale Aktiva durch die Bereitstellung von Zahlungsinfrastrukturen und die Einhaltung von Vorschriften auf globalen Märkten. Die Mission und Vision von Banxa bestehen darin, jene Brücke zu errichten, die Menschen in allen Teilen der Welt Zugang zu einem faireren Finanzsystem bietet. Banxa hat seinen Hauptsitz in Melbourne in Australien, während sein europäischer Hauptsitz in Amsterdam in den Niederlanden ist.

Für weitere Informationen besuchen Sie www.banxa.com

Diese Pressemeldung kann zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen zwangsläufig auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen, die zwar vom Management als vernünftig erachtet werden, aber naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen und wettbewerblichen Unwägbarkeiten und Unsicherheiten unterliegen. Diese Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie kann, sollte, wird, könnte, beabsichtigen, schätzen, planen, annehmen, erwarten, glauben oder fortsetzen oder deren Verneinung oder ähnlichen Varianten zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die zukünftigen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den geschätzten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen.

Die Aussagen von BANXA, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden, unterliegen einer Reihe von Risiken, Unsicherheiten und Bedingungen, von denen sich viele dem Einflussbereich von BANXA entziehen, und es sollte kein unangemessenes Vertrauen in solche Aussagen gesetzt werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind in ihrer Gesamtheit durch die inhärenten Risiken und Ungewissheiten der Geschäftstätigkeit des Unternehmens eingeschränkt, einschließlich: dass sich die Annahmen von BANXA bei der Erstellung von zukunftsgerichteten Aussagen als falsch erweisen können; ungünstige Marktbedingungen, Risiken im Zusammenhang mit COVID-19; und dass zukünftige Ergebnisse von den historischen Ergebnissen abweichen können.

Sofern nicht durch die Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernimmt BANXA keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Nähere Informationen erhalten Sie unter www.banxa.com

ANSPRECHPARTNER:

Anlegerservice:

Nordamerika: +1 (604) 609 6169

International: +61 451 744 080

E-Mail: Investor@banxa.com

Lytham Partners, LLC

Ben Shamsian

New York/Phoenix

E-Mail: shamsian@lythampartners.com

Mediensprecher

Dave Malcom - Chief Marketing Officer

E-Mail: dave.malcolm@banxa.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=63070

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=63070&tr=1

