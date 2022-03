IRW-News: BBTV Holdings Inc.: BBTV unterzeichnet neue Verträge mit globalen Top Content-Produzenten

IRW-PRESS: BBTV Holdings Inc.: BBTV unterzeichnet neue Verträge mit globalen Top Content-Produzenten

Verpflichtung von Tfue, Joogsquad, Thatll Work, Mobotv, Tingman, Ohara, Susy Mouriz, Ahmad Mahroom, Gabriel e Shirley 2.0, Rafinha Betero und Fairy Tales for Kids fügen Millionen von Aufrufen pro Monat und 27,8 Millionen Abonnenten organisch hinzu

Vancouver, B.C.: 22. März 2022: BBTV Holdings Inc. (TSX: BBTV) (OTCQX: BBTVF) (FWB: 64V) (BBTV oder das Unternehmen), das führende Unternehmen zur Monetarisierung von Urheberrechten mit dem Ziel, Produzenten dabei zu helfen, erfolgreicher zu werden, meldete heute die Neuverpflichtung von zahlreichen wichtigen Content-Produzenten, die die umfangreiche Bibliothek von BBTV mit Inhalten, Zuschauern und Monetarisierung weiter ausbauen und ergänzen werden.

- Zu den Neuverpflichtungen gehören Tfue, Joogsquad, Thatll Work, Mobotv, Tingman, Ohara, Susy Mouriz, Ahmad Mahroom, Gabriel e Shirley 2.0, Rafinha Betero und Fairy Tales for Kids.

- Mit diesen Content-Produzenten fügt BBTV Millionen zusätzliche Aufrufe pro Monat und 27,8 Millionen Abonnenten organisch hinzu.

Wir arbeiten mit den weltweit führenden Produzenten zusammen, die die Kultur von heute und morgen definieren, und die heutige Meldung ist ein Beweis für die Stärke unserer durchgängigen Lösungen, die ihnen helfen, zu wachsen und mehr Geld zu verdienen, kommentiert Shahrzad Rafati, Vorsitzender und CEO von BBTV. Diese Produzenten repräsentieren die Breite, Tiefe und Vielfalt der Partner, die wir bei BBTV verpflichten und befähigen. In einer schnell wachsenden Kreativwirtschaft benötigen die Produzenten wirklich eine Komplettlösung, um sich auf die Erstellung unglaublicher Inhalte konzentrieren zu können. Wir sind stolz darauf, dieser umfassende Partner zu sein.

BBTV begrüßt Tfue (11,9 Mio. YouTube-Abonnenten, 4,7 Mio. Instagram-Follower, 4,2 Mio. Twitter-Follower, 4,6 Mio. TikTok-Follower, 317.000 Facebook-Follower) als neuen Partner. Turner Tenney, besser bekannt unter seinem Online-Alias Tfue, ist einer der führenden amerikanischen Streamer und eSports-Spieler, der für seine Fortnite-Inhalte und sein Gameplay bekannt ist. Tfue ist ein bekannter Name in der Gaming- und eSport-Branche und er arbeitet mit einigen der größten Gaming-Namen der Welt zusammen.

BBTV hat Joogsquad verpflichtet (5,7 Mio. YouTube-Abonnenten; 701.000 Instagram-Follower; 101.700 Twitter-Follower; 1,7 Mio. TikTok-Follower; 134.000 Facebook-Follower), auch bekannt als Jack Tenney und der ältere Bruder von Tfue. Er ist professioneller Skimboarder, Longboarder und Surfer, der Extremsport- und Prank-Videos inszeniert, bearbeitet und produziert.

Michael Shields, der Mastermind hinter Thatll Work (1,7 Mio. YouTube-Abonnenten; 138.000 Instagram-Follower; 5,3 Mio. TikTok-Follower), hat schon immer gern Trick-Shots erstellt und die Pandemie, die die Menschen dazu zwang, sich vermehrt zuhause aufzuhalten, bot Michael Zeit und Gelegenheit, vermehrt Inhalte zu erstellen. Thatll Work, jetzt bei BBTV, hat sich zu einem erfolgreichen Trick-Shot und Familien-Entertainment-Kanal entwickelt, mit einer kreativen, lustigen und oft humorvollen Herangehensweise an gewöhnliche Trick Shot-Videos.

BBTV hat auch Mobotv (1,98 Mio. YouTube-Abonnenten; 1,2 Mio. TikTok-Follower) verpflichtet, einen der unterhaltsamsten Kurzform-Content- und Skit-Creators der Welt; Tingman (436.000 YouTube-Abonnenten; 15.100 Instagram-Follower), einen australischen Social-Media-Superstar, der das Publikum überall mit Videos zur Lösung von Zauberwürfel-Rätseln begeistert hat; und Ohara (504.000 YouTube-Abonnenten; 5.100 Instagram-Follower; 27.400 Twitter-Follower), einen beliebten deutschen YouTuber, der Review- und Analyse-Videos zu Kapiteln populärer Manga- und Anime-Serien wie One Piece, Hunter x Hunter, JuJutsu Kaisen und Shounen erstellt.

Zu weiteren bemerkenswerten Neuverpflichtungen, über die BBTV sich sehr freut, zählen:

- Panamas Susy Mouriz (4,3 Mio. YouTube-Abonnenten; 493.000 Instagram-Follower; 6 Mio. TikTok-Follower; 193.000 Facebook-Follower) ist bekannt für ihre Komödien- und Prank-YouTube-Videos.

- Der aus Jordanien stammende Komiker Ahmad Mahroom (457.000 YouTube-Abonnenten; 13.200 Instagram-Follower; 963.100 TikTok-Follower; 5.100 Facebook-Follower) freut sich, seine Videopräsenz auf die nächste Stufe zu heben.

- Das brasilianische Duo Gabriel e Shirley 2.0 (418.000 YouTube-Abonnenten; 108.000 Instagram-Follower; 430.600 TikTok-Follower; 2.500 Facebook-Follower) ist bekannt für seine energiegeladenen, humorvollen und unterhaltsamen Inhalte für die ganze Familie.

- Der 5-jährige Rafinha Betero (383.000 YouTube-Abonnenten) baut bereits seine Online-Präsenz auf, indem er täglich lustige und fesselnde Videos zu Roblox und Minecraft veröffentlicht.

- Fairy Tales for Kids (35.700 YouTube-Abonnenten) ist ein familienfreundlicher Kanal, der lehrreiche und unterhaltsame Inhalte erstellt, die auf klassischen, weltbekannten Märchen europäischer Autoren basieren.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bbtv.com.

Über BBTV

BBTV ist ein internationales Medien- und Technologieunternehmen mit Firmensitz in Vancouver (Kanada). Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Entwicklern/Produzenten von Inhalten zu mehr Erfolg zu verhelfen. Zu den Entwicklern zählen sowohl Privatpersonen als auch internationale Medienmarken. Ihnen allen bietet BBTV umfassende End-to-End-Lösungen, damit sie mehr Zuseher erreichen und ihren Umsatz dank der innovativen Technologie steigern, während sie sich selbst auf ihre Kernkompetenz - die Entwicklung von Inhalten - konzentrieren können. Im Januar 2021 konnte BBTV mit mehr als 600 Millionen Zusehern weltweit die zweitmeisten Unique Users pro Monat bei den digitalen Plattformen für sich beanspruchen. Mit mehr als 50 Milliarden Minuten an konsumierten Videoinhalten liegt das Unternehmen an der Spitze der Medienfirmen [1]. (www.bbtv.com)

[1] BBTV hat sich bei den Berechnungen und Klassifizierungen auf Daten des von Comscore veröffentlichten Berichts Top 12 Countries = January 2021 comScore Video Metrix Media Trend - Multi-Platform - Top 100 Video Properties Report berufen; auf die 12 führenden Länder entfallen rund 50 % der globalen digitalen Bevölkerung.

