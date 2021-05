IRW-PRESS: Belmont Resources Inc: Belmont erfüllt Bedingungen von Optionsabkommen hinsichtlich 100-%-Eigentümerschaft an Kupfer-Gold-Porphyr-Projekt Come By Chance und plant Explorationen 2021

Vancouver (British Columbia, Kanada), 27. Mai 2021. Belmont Resources Inc. (TSX-V: BEA, FWB: L3L2) (Belmont oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es die Bedingungen des Optionsabkommens hinsichtlich des Erwerbs des Kupfer-Gold-Porphyr-Projekts Come By Chance (CBC), das am 27. Mai 2020 unterzeichnet wurde, erfüllt hat. Das Unternehmen besitzt nun eine 100-%-Beteiligung am Konzessionsgebiet, das einer NSR-Lizenzgebühr in Höhe von 1,5 % unterliegt, die das Unternehmen durch eine Zahlung von 1.000.000 C$ an die Verkäufer auf 0,5 % reduzieren kann.

Karte des Konzessionsgebiets Come By Chance

Das Kupfer-Gold-Porphyr-Projekt CBC von Belmont befindet sich im produktiven Kupfergürtel von British Columbia, der als Quesnellia-Trog bekannt ist. Dieser Gürtel wurde als eines der vielversprechendsten geologischen Gebiete für Gold und Kupfer in Kanada beschrieben. Der Quesnellia-Trog ist aufgrund seiner üppigen Ausstattung mit Gold-Kupfer-Gold-Porphyr-Lagerstätten aus wirtschaftlicher Sicht von Bedeutung. Diese Lagerstätten mit großen Tonnagen sind bei großen Bergbauunternehmen aufgrund ihrer Tagebaufähigkeit, niedrigen Betriebskosten und langen Lebensdauer der Mine sehr begehrt.

Der Quesnellia-Terran (Trog) in British Columbia

Innerhalb des Quesnellia-Trogs befindet sich das produktive Abbaugebiet Greenwood, das als eines der am stärksten mineralisierten Gebiete in British Columbia erachtet wird. 26 große Minen waren in diesem Gebiet in Betrieb und produzierten über 550 Millionen lbs Kupfer sowie über 1,5 Millionen oz Gold.

Das Konzessionsgebiet CBC ist äußerst gut zugänglich, da es nur 5 km außerhalb der Stadt Grand Forks, 3 km südöstlich der vormals produzierenden Mine Phoenix und direkt auf der anderen Seite des Provincial Highway #3 des unternehmenseigenen Konzessionsgebiets A-J liegt. Der Highway #3 und eine Stromleitung durchqueren den Rand des Konzessionsgebiets CBC.

Historische Explorationen im Konzessionsgebiet ergaben zahlreiche Hinweise auf eine potenzielle verborgene Intrusion mit einer Kupfer-/Goldmineralisierung bei der Mine Betts, in den Skarnen, dem freien Gold und dem Abschnitt einer angedeuteten epithermalen Massivsulfidzone bei der Mine Betts.

Die Explorationen 2020 im Konzessionsgebiet CBC von Belmont wurde daher geplant, um das Gebiet der potenziellen Intrusion zu lokalisieren und spezifische Standorte für weitere Explorationen zu beschreiben.

Zunächst wurde eine LiDAR-Untersuchung durchgeführt, die zur Entdeckung zahlreicher angedeuteter Lineamentstrukturen führte, die die Entstehung der isolierten Skarnzonen ermöglicht haben könnten.

Eine anschließende magnetische Untersuchung des Konzessionsgebiets CBC auf niedriger Ebene lieferte einen genaueren Hinweis auf den vulkanischen Krater, der mit einem ausgeprägten magnetischen Tiefstwert in Zusammenhang steht, der 800 × 1.000 m groß ist und von magnetischen Höchstwerten auf der Südwest- und Nordostseite sowie von den Verwerfungen Eagle Mountain und Eagle Creek begrenzt wird. Diese besondere magnetische Struktur steht mit anderen Kupfer-Gold-Porphyr-Systemen im Quesnellia-Trog in Zusammenhang.

Belmont plant eine IP-Untersuchung der Magnetometeranomalie im Konzessionsgebiet CBC, das durch strukturell damit in Zusammenhang stehende, an der Oberfläche zutage tretende, mineralisierte Brekzienzonen zeigt, dass die Größe der Magnetometeranomalie bis in eine Tiefe von 525 m unter der Oberfläche, die in der Tiefe und in der Länge offen und bis zu 2.800 m mächtig ist, ein erstklassiges anomales IP-Ziel für ein erstes 500-m-Diamantbohrloch darstellen sollte.

Magnetische Inversion von CBC - Potentielles Bohrziel

Über Belmont Resources

Belmont Resources beschäftigt sich mit dem Erwerb und der Erschließung von Gold-Kupfer-Lithium-Projekten in Nordamerika. Durch den Einsatz neuer Explorationstechnologien und geologischer Modellierungen identifiziert das Unternehmen mögliche Quellen von Gold-Kupfer-Lithium-Mineralisierungen.

Das Projektportfolio des Unternehmens beinhaltet folgende Konzessionsgebiete:

- Goldminen Athelstan & Jackpot, B.C. (Konzessionsgebiet Athelstan-Jackpot (100%)

- Lithiumprojekt Kibby Basin, Nevada (100%)

- Kupfer-Goldmine Betts, B.C. (Konzessionsgebiet Come By Chance - 100%) -

- Gold-Silberminen Bertha & Pathfinder, B.C. (Konzessionsgebiet Pathfinder - 100%).

- Kupfer-Goldmine Lone Star, Bundesstaat Washington (Konzessionsgebiet Lone Star - LOI)

Qualifizierte Person

Laurence Sookochoff, P.Eng. ist die qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101, die den technischen Inhalt dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt hat.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS:

George Sookochoff

George Sookochoff, CEO/President

Tel: 604-683-6648

E-Mail: george@belmontresources.com

Website: www.BelmontResources.com

