Edmonton - 26. Mai 2021 - Benchmark Metals Inc. (das Unternehmen oder Benchmark) (TSX-V: BNCH) (OTCQX: BNCHF) ( WKN: A2JM2X ) - gibt die Mobilisierung einer Crew für ihr Gold-Silber-Projekt Lawyers in Vorbereitung auf das Arbeitsprogramm 2021 bekannt. Benchmark bereitet Bohrungen, technische und geotechnische Untersuchungen, Umweltverträglichkeitsprüfungen, regionale Bohrungen für neue Ziele und Definitionsbohrungen vor, um sein Vorzeige-Gold-Silber-Projekt voranzutreiben. Alle Arbeitspläne für das Jahr 2021 werden vollständig mit ~32 Mio. $ aus der Kasse finanziert. Benchmarks Gold-Silber-Projekt Lawyers ist über Straßen erreichbar und befindet sich im Gebiet Golden Horseshoe im Norden von British Columbia, Kanada.

Benchmark meldete kürzlich 2,1 Millionen Unzen mit 1,62 g/t AuÄq angedeutet und 821.000 Unzen mit 1,57 g/t AuÄq vermutet für seine erste Mineralressourcenschätzung (MRE) (siehe Pressemitteilung 14. Mai 2021). Alle MRE-Zonen bei Cliff Creek, Dukes Ridge und AGB bleiben offen. Das Bohrprogramm 2021 wird aus Erweiterungs- und Definitionsbohrungen bestehen, um die Lagerstätte entlang des Streichens und in die Tiefe zu erweitern, während die Gold-Silber-Unzen von der Kategorie vermutet in die angedeutete und nachgewiesene Kategorie verschoben werden. Zusätzlich werden Erkundungsbohrungen auch auf neue Entdeckungen in unmittelbarer Nähe zu den MRE-Zonen (Abbildung 1) bei Marmot, Marmot East, Lala, Giffords Edge, M-Grid und Silver Pond abzielen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/58585/Benchmark_2021-05-26_DEPRcom.001.jpeg

Abbildung 1. 2021 Bohrzielzonen für Erweiterungs-, Definitions- und regionale Neuentdeckungsbohrungen.

Da das Unternehmen von der Genehmigung der Mine bis zur Produktion mehr Wert für die Aktionäre schafft, werden in den Jahren 2021 und 2022 wichtige Meilensteine erreicht:

- 2021 - 50.000 Meter Erweiterungs- und Definitionsbohrungen auf bestehenden Lagerstätten;

- 2021 - 50.000 Meter regionale neue Ziel- und Entdeckungsbohrungen;

- 2021 August - Vorläufige wirtschaftliche Bewertung (PEA);

- 2022 - Aktualisierte Bulk-Tonnage-Mineralressourcen-Schätzung, und

- 2022 - Machbarkeitsstudie.

Über Benchmark Metals

Benchmark ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Nachweis und die Erschließung des beachtlichen Ressourcenpotenzials des Gold-Silberprojekts Lawyers gerichtet ist. Das Projekt befindet sich in der ertragreichen Region Golden Horseshoe im Norden von British Columbia (Kanada). Die Aktien des Unternehmens werden in Kanada an der TSX Venture Exchange, in den Vereinigten Staaten im OTCQX Best Market und in Europa an der Tradegate Exchange gehandelt. Benchmark wird von erfahrenen Fachleuten der Rohstoffbranche geleitet, die bereits Erfolge beim Ausbau von Explorationsprojekten, ausgehend von den Basisarbeiten bis hin zur Produktionsreife, vorweisen können.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/58585/Benchmark_2021-05-26_DEPRcom.002.png

www.metalsgroup.com

Benchmark ist Teil der Metals Group of Companies, die von einem preisgekrönten Team von Fachleuten geleitet wird, die sich durch technische Exzellenz, sorgfältige Projektauswahl und kompromisslose Unternehmensführung auszeichnen und nachweislich in der Lage sind, Investitionsmöglichkeiten zu erkennen und zu nutzen und für die Aktionäre Renditen zu erzielen.

