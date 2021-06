IRW-PRESS: Benchmark Metals Inc.: Benchmark erhält neue Arbeitsgenehmigung für den weiteren Ausbau seines Gold-Silber-Projekts mit dem Ziel der Genehmigung eines Bergbaubetriebs

Edmonton - 23. Juni 2021 - Benchmark Metals Inc. (das Unternehmen oder Benchmark) (TSX-V: BNCH) (OTCQX: BNCHF) ( WKN: A2JM2X ) - Benchmark freut sich bekannt zu geben, dass die Regierung von British Columbia dem Unternehmen eine neue Arbeitsgenehmigung für fünf (5) Jahre (Mines Act Permit Amendment) erteilt hat, um die Explorations- und Bohraktivitäten im Gold-Silber-Projekt Lawyers voranzutreiben. Die neue Arbeitsgenehmigung umfasst ein erweitertes Areal und einen größeren Arbeitsumfang, um bestehende und neue Zielzonen auf dem gesamten Projektgelände zu erkunden. Zu den Hauptbestandteilen der Arbeitsgenehmigung zählen 620 Bohrstandorte sowie eine erste Genehmigung zur Reaktivierung der ehemaligen Minenstraße, die einen besseren Zugang und eine effizientere Bearbeitung der 145 km2 großen Liegenschaft ermöglichen soll. Die fünfjährige Arbeitsgenehmigung für Explorationsaktivitäten in allen wichtigen Zielzonen des Konzessionsgebiets wurde bis 15. Juni 2026 gewährt. Das Gold-Silber-Projekt Lawyers - ein Vorzeigeprojekt, an dem Benchmark sämtliche Rechte besitzt - ist auf dem Straßenweg erreichbar und befindet sich innerhalb der Region Golden Horseshoe im nördlichen Zentrum der kanadischen Provinz British Columbia.

CEO John Williamson erklärt: Mit dieser Genehmigung können wir die Lagerstättenbereiche auf dem Projektgelände erweitern, Bohrungen in neuen vorrangigen Zielzonen absolvieren und die technischen Planungsarbeiten im Hinblick auf eine Machbarkeitsstudie voranbringen. Im Rahmen der neuen Arbeitsgenehmigung sind Konsultationen mit allen Interessengruppen, einschließlich der First Nations, sowie die Einreichung von detaillierten Explorationsplänen mit Umwelt- und Minderungsmaßnahmen durch einen Wildlife Mitigation and Monitoring Plan vorgesehen.

Das Ausmaß bzw. die Größenordnung der fünfjährigen Arbeitsgenehmigung umfasst folgende Aktivitäten:

- 620 Bohrstandorte in den Hauptzonen Cliff Creek, Dukes Ridge und AGB sowie in neuen regionalen Zielzonen;

- zusätzliche bodengestützte geophysikalische Messungen in den jeweiligen Zielzonen;

- Reaktivierung der ehemaligen Minenstrasse (vorbehaltlich weiterer Genehmigungen);

- Erweiterung des Camps und der dazugehörigen Einrichtungen;

- Erweiterung des Treibstofflagers.

Abbildung 1 - Lageplan mit Standorten und Infrastruktur

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/59138/2021-06-23_Benchmark_NR_DEPRcom.001.jpeg

Qualitätskontrolle und Qualitätssicherung

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Michael Dufresne, M.Sc., P.Geol., P.Geo., in seiner Eigenschaft als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 geprüft und genehmigt.

Gewährung von Aktienoptionen

Das Unternehmen hat Mitarbeitern und Beratern insgesamt 4.630.000 Aktienoptionen zum Ausübungspreis von 1,15 Dollar gewährt. Der Verfallstermin der Optionen, von denen 2,5 Millionen an Direktoren und Führungskräfte des Unternehmens gehen, ist der 21. Juni 2026.

Diese Aktienoptionen werden in Abstimmung mit dem Aktienoptionsplan des Unternehmens gewährt. Gemäß diesem Plan ist das Unternehmen berechtigt, auf rollierender Basis insgesamt bis zu 10 % seiner ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien zu gewähren.

Über Benchmark Metals

Benchmark Metals Inc. ist ein kanadischer Gold- und Silberexplorer, der derzeit das Gold-Silber-Projekt Lawyers in der ertragreichen Bergbauregion Golden Horseshoe im Norden der kanadischen Provinz British Columbia erweitert. Das Unternehmen besitzt sämtliche Rechte an diesem Projekt. Das Projekt umfasst drei mineralisierte Lagerstätten, in denen die Mineralisierung für eine Erweiterung offensteht, sowie 20 neuen Zielzonen entlang des 20 Kilometer langen Trends. Die Aktien des Unternehmens werden in Kanada an der TSX Venture Exchange, in den Vereinigten Staaten im OTCQX Best Market und in Europa an der Tradegate Exchange gehandelt. Benchmark wird von erfahrenen Fachleuten der Rohstoffbranche geleitet, die bereits Erfolge beim Ausbau von Explorationsprojekten, ausgehend von den Basisarbeiten bis hin zur Produktionsreife, vorweisen können.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/59138/2021-06-23_Benchmark_NR_DEPRcom.002.png

www.metalsgroup.com Benchmark ist Teil der Metals Group of Companies, die von einem preisgekrönten Team von Fachleuten geleitet wird, die sich durch technische Exzellenz, sorgfältige Projektauswahl und kompromisslose Unternehmensführung auszeichnen und nachweislich in der Lage sind, Investitionsmöglichkeiten zu erkennen und zu nutzen und für die Aktionäre Renditen zu erzielen.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS

John Williamson e.h.

John Williamson, Chief Executive Officer

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Jim Greig

E-Mail: jimg@BNCHmetals.com

Telefon: +1 604 260 6977

DIE TSX VENTURE EXCHANGE UND DEREN REGULIERUNGSORGANE (IN DEN STATUTEN DER TSX VENTURE EXCHANGE ALS REGULATION SERVICES PROVIDER BEZEICHNET) ÜBERNEHMEN KEINERLEI VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER GENAUIGKEIT DIESER MELDUNG.

Diese Pressemeldung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten, Vermutungen und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannt wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt dieser Pressemeldung. Das Unternehmen hat nicht die Absicht und ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen, sofern dies nicht in den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert wird.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=59138

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=59138&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA08162A1049

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.