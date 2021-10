IRW-PRESS: bettermoo(d) Holdings Corp.: bettermoo(d), ein von Bryan Adams unterstütztes Unternehmen für Milchersatzprodukte, berichtet über bedeutende Meilensteine und möglichen Börsengang

Vancouver, British Columbia - 30. Oktober 2021 - bettermoo(d) Holdings Corp. (bettermoo(d)) ist ein privates, zweckorientiertes Unternehmen für pflanzliche Alternativen zu Milchprodukten, das sich am folgenden Leitsatz orientiert: What a Cow Eats and a Human Needs (Anm.: Was eine Kuh frisst und ein Mensch braucht). bettermoo(d) mit Sitz in Vancouver (British Columbia, Kanada) hat sich zum Ziel gesetzt, qualitativ hochwertige, biologische und nachhaltige pflanzliche Alternativen zu Milchprodukten für Verbraucher entwickeln und sich als führender Anbieter in der Revolution für umweltbewusste und vegane Lebensmitteln zu positionieren. Das Unternehmen bedient sich hochmoderner Lebensmitteltechnologien, um eine umfangreiche Linie von Milchersatzprodukten zu entwickeln, und freut sich, über zahlreiche Meilensteine zu berichten, darunter einen möglichen Börsengang

Die Aufgabe von bettermoo(d) besteht darin, Alternativen zu Milchprodukten zu entwickeln, die dem Geschmacksprofil der Region mit den geschmackvollsten Milchprodukten der Welt entspricht: die Alpenregionen der Schweiz, Frankreich und Österreich. Nach zahlreichen Gesprächen mit Landwirten in diesen Ländern ist bettermoo(d) zu dem Schluss gekommen, dass das Futter und der Lebensort der Kühe den Geschmack der Milchprodukte, die sie produzieren, stark beeinflussen.

Um den großartigen Geschmack der Milch aus diesen Regionen nachzuahmen, arbeitet bettermoo(d) zusammen mit Lebensmittelwissenschaftlern an der Entwicklung der Rezeptur einer pflanzlichen Milchalternative für sein erstes Produkt: Moodrink. Moodrink enthält glutenfreien Bio-Hafer und eine geheime Mischung aus Kräutern, die im Wesentlichen das nachahmt, was freilaufende Kühe auf der Weide fressen.

Am 13. Oktober gab bettermoo(d) bekannt, dass die kanadische Rocklegende Bryan Adams ein Gründungsaktionär des Unternehmens ist. Adams ist seit 30 Jahren Veganer und vertritt aus Überzeugung pflanzliche Ernährungsgewohnheiten, die Nachhaltigkeit und die Rechte der Tiere fördern. bettermoo(d) suchte gezielt die Zusammenarbeit mit Adams aufgrund der gemeinsamen Ethik und Werte, in deren Zentrum eine Verringerung der Tierquälerei und der Schutz unserer Umwelt stehen. Der weltweit bekannte Musiker ist davon überzeugt, dass die schmackhaften Milchersatzprodukte von bettermoo(d) es Verbrauchern erleichtern werden, verantwortungsbewusste Entscheidungen zu treffen.

bettermoo(d) freut sich auch bekannt zu geben, dass die Rezeptur des ersten Milchalternativprodukts, Moodrink in der Originalgeschmacksrichtung, nach den unermüdlichen Bemühungen des internen Teams und der Lebensmittelwissenschaftler fertiggestellt wurde. bettermoo(d) hat aktiv Marktforschung betrieben und dabei in verschiedenen Cafés und Coffeeshops in Vancouver verschiedene Proberezepturen des Moodrink-Produkts in der Originalgeschmacksrichtung vorgestellt sowie Interessenten Muster zur Verfügung gestellt. Die Rückmeldungen zu den verschiedenen Rezepturen haben zur Entwicklung der endgültigen Rezeptur geführt, die nun voll und ganz dem vom Unternehmen angestrebten Geschmacks- und Texturprofil entspricht. Moodrink ist frei von Gluten, Laktose und Milch und für alle geeignet, die keine Milchprodukte konsumieren können oder wollen.

bettermoo(d) rechnet mit der Einführung von Moodrink in der Originalgeschmacksrichtung im Winter 2021/2022, wobei weitere Geschmacksrichtungen wie Vanille, Matcha und Chai kurz danach auf den Markt gebracht werden sollen. Das Unternehmen freut sich auch mitzuteilen, dass es die endgültige Verpackung von Moodrink mit einem ansprechenden mehrfarbigen Logo mit Wiedererkennungswert, das den Verbrauchern auffallen wird, entwickelt hat.

Nach Erwartung des Unternehmens wird Moodrink in ausgewählten Einzelhandelsgeschäften in ganz Kanada und über eine E-Commerce-Plattform für den Online-Einkauf erhältlich sein.

Nach der erfolgreichen Einführung seiner Moodrink-Linie beabsichtigt bettermoo(d), eine vollständige Produktlinie von Milchersatzprodukten zu entwickeln, die das gesamte Spektrum traditioneller Milchprodukte umfasst, einschließlich Alternativen zu Butter, Joghurt, Käse und Créme fraiche. Alle bettermoo(d)-Produkte werden die firmeneigene Kräutermischung ebenso wie pflanzliche Proteine enthalten, die auf ihr Potenzial zur Ergänzung des jeweiligen Milchersatzprodukts hin ausgewählt werden.

Wir sind unglaublich ermutigt durch die zunehmende Nachfrage und die positiven Rückmeldungen, die wir erhalten haben, während wir der Einführung unseres ersten Produkts immer näher kommen. Ich freue mich sehr, unsere Präsenz bei einem breiteren Publikum auszubauen, so Nima Bahrami, Chief Executive Officer des Unternehmens.

Der Zeitpunkt für vegane Produkte, um mit herkömmlichen Lebensmitteln mit tierischen Bestandteilen in Konkurrenz zu treten, war noch nie so günstig wie jetzt. Das Internet hat viel dazu beigetragen, dass sich unsere Sichtweise zu Tieren geändert hat. Ich fühle mich geehrt, dass ich auf Anfrage von bettermoo(d) Teil dieser Lebensmittelrevolution sein kann, erklärt der kanadische Rocker Bryan Adams.

Am 15. Oktober 2021 unterzeichnete bettermoo(d) mit Happy Supplements Inc. (Happy, CSE: HAPY) eine wichtige Vereinbarung über einen möglichen Börsengang, der zur Notierung der Aktien des Unternehmens an der Canadian Securities Exchange führen würde. Nach erfolgreichen Verhandlungen und gegenseitigen Einverständnis steht das Unternehmen nun kurz vor dem Abschluss dieser wichtigen Transaktion, welcher zufolge Happy Supplements das gesamte Aktienkapital von bettermoo(d) gegen 9 Millionen Aktien und 10 Millionen Warrants von Happy Supplements erwerben würde. Mit dieser bedeutenden Transaktion würde die Marke bettermoo(d) Teil eines börsennotierten Unternehmens werden und könnte dem Unternehmen Zugang zu einem Kapitalpool und einer Anlegerbasis verschaffen, die die Ambitionen des Unternehmens, sich zu einem führenden Anbieter auf dem Markt für pflanzliche Milchersatzprodukte zu entwickeln, rasch vorantreiben könnten.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Unternehmenskontakt

NIMA BAHRAMI, CEO

bettermoo(d) Holdings Corp.

+1-236-521-8783

INFO@BETTERMOO.COM

Medienkontakt

Emily Johnston

JConnelly

+1-973-647-4177

EJOHNSTON@JCONNELLY.COM

Über bettermoo(d)

bettermoo(d) ist eine zweckorientierte Marke für pflanzliche Alternativen zu Milchprodukten mit Sitz in Vancouver (British Columbia, Kanada), die sich am Leitsatz What A Cow Eats and A Human Needs orientiert. Inspiriert von den reichhaltigen und cremigen Milch- und Käsesorten aus den europäischen Alpen sind die Milchersatzprodukte von bettermoo(d) mit einer firmeneigenen Kräutermischung angereichert, die dem Futter ähnelt, das Kühe in Weidehaltung in diesen Regionen - vor der Einführung der Massentierhaltung zur Milchproduktion - gefressen haben. Die Produkte werden mit pflanzlichen Proteinen hergestellt, die auf ihr Potenzial zur Ergänzung des jeweiligen Milchersatzprodukts hin ausgewählt werden. Das erste Produkt von bettermoo(d), Moodrink, wird ab Winter 2021/2022 in ausgewählten Einzelhandelsgeschäften in ganz Kanada und über eine E-Commerce-Plattform für den Online-Einkauf erhältlich sein.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=62329

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=62329&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA0000000021

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.