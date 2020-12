IRW-News: BevCanna Enterprises Inc. :

IRW-PRESS: BevCanna Enterprises Inc. : #1 US-Cannabisgetränkefirma Keef Brands übernimmt Aktienanteile an BevCanna

Beteiligung signalisiert Vertrauen in die Zukunft des kanadischen Spezialisten für Cannabisgetränke

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 29. Dezember 2020. BevCanna Enterprises Inc. (CSE:BEV, Q:BVNNF, FWB:7BC) (BevCanna oder das Unternehmen), ein Hersteller von Cannabisaufgussgetränken mit Führungspotenzial, freut sich bekannt zu geben, dass die Firma Keef Brands, die umsatzstärkste Getränkemarke in den Vereinigten Staaten, Aktienanteile an BevCanna erworben hat.

BevCannas vor kurzem angekündigte Partnerschaft mit der preisgekrönten Marke ist für beide Unternehmen gleichermaßen vorteilhaft. BevCanna tritt in Kanada als exklusiver Lizenznehmer, Hersteller und Vertriebspartner für die Marke Keef auf und wird sich über das ausgedehnte Produktions- und Vertriebsnetz von Keef in den Vereinigten Staaten - es umfasst mehr als 1.000 Verkaufsstellen und Lieferdienste in Colorado, Kalifornien, Arizona, Nevada, Michigan, Oklahoma und Puerto Rico - Zugang zum US-Cannabismarkt verschaffen. Diese Partnerschaft ebnet BevCanna den Weg zu einem raschen Wachstum im US-Markt, wo auf Bundesebene eine positive Regulierungsreform im Hinblick auf die US-Gesetze zur Legalisierung von Cannabis erwartet wird.

Keef Brands bietet derzeit acht der zehn umsatzstärksten Cannabis-Getränke in Colorado und zwei der zehn umsatzstärksten in Kalifornien1 an. Keef Brands steht in den USA sowohl bei den verkauften Stückzahlen als auch bei den Dollarumsätzen unter allen Cannabis-Getränkeunternehmen an erster Stelle2. Nachdem sich die Situation in Zusammenhang mit den Cannabisvorschriften in den internationalen Rechtsstaaten einschließlich den USA zunehmend klärt, wird BevCanna das umfassende Netzwerk, das den Getränkehersteller Keef zur umsatzstärksten Getränkemarke in den Vereinigten Staaten gemacht hat, für den Ausbau des Vertriebs von Fertigprodukten seiner hauseigenen Getränkemarken, wie z.B. Anarchist Mountain, nutzen. BevCanna wird in den nächsten beiden Quartalen die Marke Keef in ganz Kanada einführen.

Wir schätzen das Vertrauen, das Keef sowohl den Zukunftsperspektiven von BevCanna als auch der gemeinsamen Geschäftsbeziehung entgegenbringt, wirklich sehr, meint John Campbell, Chief Strategy Officer von BevCanna. Wir prognostizieren für die Zusammenarbeit der beiden Unternehmen eine großartige Zukunft. Beide Unternehmen profitieren von den Marktkenntnissen und den Vertriebsnetzen des jeweils anderen, und wir schätzen uns glücklich, dass Keef dieses Potenzial ebenfalls erkannt hat.

Die Beteiligung von Keef Brands an BevCanna zeugt vom großen Vertrauen des kanadischen Getränkeherstellers und der dauerhaft engen Beziehung zwischen den beiden Unternehmen. Der Deal ist so strukturiert, dass 182.500 Stammaktien von BevCanna zu einem vorab festgelegten Preis von 0,70 Dollar pro Aktie im Gegenzug zum Nennbetrag der bestehenden Wandelschuldverschreibung von Keef Brands, die bereits am 30. April 2020 an BevCanna übergeben wurde und in Keef-Aktien umgewandelt werden kann, ausgegeben werden.

12020 Headset Insights Report

2BDSA

Über BevCanna Enterprises Inc.

BevCanna Enterprises Inc. (CSE:BEV, OTCQB:BVNNF, FWB:7BC) entwickelt und produziert cannabinoidhaltige Getränke und Verbrauchsgüter sowohl für Eigenmarken als auch für White-Label-Kunden. Mit seiner jahrzehntelangen Erfahrung in der Entwicklung, im Branding und im Vertrieb von Markenikonen, die bei Konsumenten in aller Welt gefragt sind, kann das Team mit einem beispiellosen Know-how im Wachstumsmarkt der Cannabisgetränke punkten. Das in der kanadischen Provinz British Columbia ansässige Unternehmen BevCanna besitzt die Exklusivrechte an einer wasserführenden Schicht zur Versorgung mit naturreinen Quellwasser. Außerdem hat das Unternehmen Zugang zu einer international führenden, HACCP-zertifizierten Produktionsanlage mit einer Betriebsfläche von 40.000 Quadratfuß, die derzeit eine Abfüllkapazität von bis zu 210 Millionen Flaschen pro Jahr erreicht. BevCanna hat außerdem kürzlich die US-amerikanische E-Commerce-Plattform für natürliche Gesundheit und Wellness Pure Therapy übernommen. Die Vision von BevCanna ist es, ein weltweit führender Anbieter von Infusions-Innovationen zu werden.

Für das Board of Directors:

John Campbell, Chief Financial Officer & Chief Strategy Officer

Director, BevCanna Enterprises Inc.

Ansprechpartner für Medien und Interviews:

Wynn Theriault, Thirty Dash Communications Inc.

416-710-3370

wynn@thirtydash.ca

Ansprechpartner für Anleger:

Luca Leone, BevCanna Enterprises Inc.

604-880-6618

luca@bevcanna.com

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze beinhalten, die sich auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens beziehen. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf bestimmten Schlüsselerwartungen und Annahmen, die vom Management des Unternehmens getroffen wurden, einschließlich der Aussagen zu Folgendem; dass die Partnerschaft mit Keef BevCanna für ein schnelles Wachstum innerhalb des US-Marktes positioniert, in Erwartung einer positiven bundesstaatlichen Regulierungsreform mit der US-Bundes-Cannabis-Legalisierung; BevCannas Zukunftsaussichten und in der gegenseitigen Beziehung; dass, wenn sich mehr Klarheit über die Cannabis-Regulierungen in globalen Rechtsordnungen, einschließlich der USA, entwickelt, BevCanna das ausgedehnte Netzwerk nutzen wird, das Keef Beverages zu seiner Position als umsatzstärkste Getränkemarke in den USA verholfen hat, um den Vertrieb ihrer einsatzbereiten Hausgetränkemarken, wie Anarchist Mountain, zu skalieren. BevCanna wird die Marke Keef in den nächsten zwei Quartalen in ganz Kanada einführen; sowie andere Aussagen bezüglich der Geschäftsplänen des Unternehmens.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf bestimmten Annahmen bezüglich der Erteilung von Lizenzen durch Health Canada an das Unternehmen im Rahmen des kanadischen Cannabis Act, zukünftiger positiver gesetzlicher, steuerlicher und regulatorischer Entwicklungen in Bezug auf Cannabis, einer weiterhin hohen regulatorischen Eintrittsbarriere für mit Cannabis infundierte Getränke, der erfolgreichen und zeitgerechten Kommerzialisierung der Produkte des Unternehmens, der erfolgreichen und zeitgerechten Aushandlung verschiedener Vereinbarungen, des Abschlusses der zuvor angekündigten Übernahme von Naturo Group Investments Inc. durch das Unternehmen und der Erwartungen hinsichtlich des zukünftigen Wachstums von Cannabisprodukten als Genussmittel. Obwohl das Unternehmen aufgrund aktueller Informationen der Meinung ist, dass es sich hier um vernünftige Annahmen handelt, könnten sich diese Annahmen auch als falsch erweisen. Den Lesern wird empfohlen, sich nicht vorbehaltslos auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Die vom Unternehmen getätigten Annahmen könnten sich möglicherweise als nicht korrekt herausstellen, selbst wenn diese zum Zeitpunkt der Erstellung als angemessen erachtet werden. Darüber hinaus sind zukunftsgerichtete Aussagen notwendigerweise mit bekannten und unbekannten Risiken verbunden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf: dass das Unternehmen bisher keine Lizenzen von Health Canada erhalten hat; falls anwendbar; Risiken im Zusammenhang mit der allgemeinen Wirtschaftslage; Risiken im Zusammenhang mit Klima und Landwirtschaft; Veränderungen der Verbraucherpräferenzen; nachteilige Ereignisse in der Branche; zukünftige Entwicklungen in den Bereichen Gesetzgebung, Steuern und Vorschriften; die Unfähigkeit, ausreichend Kapital aus internen und externen Quellen zu erhalten und/oder die Unfähigkeit, ausreichend Kapital zu günstigen Bedingungen zu erhalten; die Unfähigkeit, Geschäftsstrategien umzusetzen; Wettbewerb; Währungs- und Zinsschwankungen und andere Risiken. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste nicht erschöpfend ist. Die Leser werden ferner davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da es keine Garantie dafür geben kann, dass die Pläne, Absichten oder Erwartungen, die diesen zugrunde liegen, eintreten werden. Solche Informationen können sich, obwohl sie vom Management zum Zeitpunkt der Erstellung als vernünftig erachtet wurden, als falsch erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Weitere Informationen über die Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, die eine wesentliche Abweichung der erwarteten Gelegenheiten und tatsächlichen Ergebnisse bewirken können, finden Sie in den öffentlichen Einreichungen des Unternehmens, die auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar sind. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sind durch diesen vorsorglichen Hinweis ausdrücklich eingeschränkt und spiegeln unsere Erwartungen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wider und können sich daher in der Folge ändern. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung zukunftsgerichteter Aussagen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben, und das Unternehmen übernimmt keine Haftung für die Offenlegung in Bezug auf andere hierin erwähnte Unternehmen.

NICHT ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=54882

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=54882&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA08783B1013

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.