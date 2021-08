IRW-News: BevCanna Enterprises Inc. : BevCanna gibt Produktaufstellungen und Aufträge aus Ontario Cannabis Store bekannt

IRW-PRESS: BevCanna Enterprises Inc. : BevCanna gibt Produktaufstellungen und Aufträge aus Ontario Cannabis Store bekannt

Aufträge für die marktführenden Marken Keef Brands und Green Monké gingen ein. Die Produkte werden in den OCS-Regalen und online im September erhältlich sein.

VANCOUVER, BC, 11. August 2021. Das neue führende Unternehmen für innovative Gesundheits- und Wellnessgetränke und -produkte, BevCanna Enterprises Inc. (CSE:BEV, Q:BVNNF, FWB:7BC) ("BevCanna" oder das "Unternehmen"), freut sich, den Eingang mehrerer Produktaufstellungen und erster Aufträge von Ontario Cannabis Store ("OCS") bekanntzugeben. Die Produkte sollen in Einzelhandelsgeschäften in Ontario und online bei ocs.ca im September erhältlich sein.

OCS ist der größte Lieferant von Cannabisprodukten in den Provinzen Kanadas und der einzige legale Online-Anbieter von Cannabis in Ontario und Großhändler für legale Cannabis-Produkte für den Freizeitgebrauch in der Provinz. OCS befindet sich im Alleinbesitz der Provinz Ontario und arbeitet eng mit von Health Canada genehmigten, lizenzierten Herstellern zusammen. Alle Einzelhändler in Ontario beziehen ihren Warenbestand von OCS.

Die international beliebten Getränke Bubba Kush Classic Soda und Orange Kush Classic Soda der Nummer 1-Getränkemarke in den USA, Keef Brands1, werden zwei der anfänglich von BevCanna bei OCS angebotenen Getränke sein. Die beiden Getränke zählen zu den "Top Ten"-Cannabisgetränken in Colorado und Kalifornien. BevCanna ist exklusiver Hersteller der Keef-Markenprodukte in Kanada.

OCS wird auch die internationalen Getränkesorten Mango Guava und Orange Passionfruit von Green Monké vertreiben. Diese Getränke sind leicht kohlensäurehaltig mit dem Geschmack tropischer Früchte. Green Monké wurde im Jahr 2018 gegründet. Seine Getränke wurden zur Nummer 1 der in Großbritannien vertriebenen Cannabis-Getränke im Jahr 2019 und im Jahr 2021 zum am besten schmeckenden Cannabis-Getränk in Kalifornien ernannt.2 BevCanna produziert Green Monké in Kanada durch sein White-Label-Programm.

"Wir sind begeistert, diese Verkaufsschlager und sehnlichst erwarteten Getränke durch OCS in Kanada einzuführen", äußerte Melise Panetta. "OCS ist das größte Einzelhandelsgeschäft für Cannabis-Produkte in Kanada und wird die schnelle Ausweitung über das ganze Land ermöglichen. Dies ist ein wichtiger Meilenstein für BevCanna und wird unseren bestehenden und neuen Getränkepartnern und Kunden als Modell für zukünftige Produkteinführungen dienen".

1 BDSA

2 Dailydot.com

Über BevCanna Enterprises Inc.

BevCanna Enterprises Inc. (CSE:BEV, Q:BVNNF, FWB:7BC) ist ein diversifizierter Produzent von Gesundheits- und Wellnessgetränken sowie von Naturprodukten. BevCanna entwickelt und produziert eine Reihe von pflanzenbasierten und cannabinoidhaltigen Getränken und Nahrungsergänzungen sowohl für Eigenmarken als auch für White-Label-Kunden.

Mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb von renommierten Marken, die Konsumenten auf internationaler Ebene ansprechen, demonstriert das Team eine beispiellose Expertise in den Kategorien Nahrungsergänzungsmittel und mit Cannabis infundierte Getränke. BevCanna, das seinen Sitz in British Columbia, Kanada, hat, ist Eigentümer einer unberührten alkalischen Quellwasserschicht und einer erstklassigen Produktionsanlage mit einer Fläche von 40.000 Quadratfuß und mit HACCP-Zertifizierung, die derzeit eine Abfüllkapazität von bis zu 210 Millionen Flaschen jährlich aufweist. Das umfangreiche Vertriebsnetz von BevCanna umfasst mehr als 3.000 Einzelhandelsverkaufsstellen über seine marktführende Marke TRACE, seine E-Commerce-Plattform Pure Therapy für natürliche Gesundheits- und Wellness-Produkte, sein vollständig lizenziertes kanadisches Cannabis-Produktions- und Vertriebsnetz und eine Partnerschaft mit dem US-amerikanischen Cannabis-Getränkeunternehmen Nummer 1, Keef Brands.

Für das Board of Directors:

John Campbell, Chief Financial Officer und Chief Strategy Officer

Director, BevCanna Enterprises Inc.

Ansprechpartner für Medien und Interviews:

Wynn Theriault, Thirty Dash Communications Inc.

416-710-3370

wynn@thirtydash.ca

Ansprechpartner für Anleger:

Bryce Allen, BevCanna Enterprises Inc.

778-766-3744

bryce@bevcanna.com

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen und sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von denen das Unternehmen glaubt, erwartet oder voraussieht, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder können, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören Aussagen in Bezug auf: dass die Produkte voraussichtlich ab September im Einzelhandel in Ontario und im Internet unter ocs.ca verfügbar sein werden; dass die international beliebten Erfrischungsgetränke Bubba Kush Classic Soda und Orange Kush Classic Soda der meistverkauften US-Getränkemarke Keef Brands die zwei Getränke von BevCanna sein werden, die zunächst bei OCS angeboten werden; dass OCS auch die international sensationell angenommenen Getränke Mango Guava und Orange Passionfruit von Green Monké anbieten wird; dass OCS der größte Einzelhändler für Cannabisprodukte in Kanada ist und den Grundstein für eine schnelle Expansion im ganzen Land schaffen wird; dass die Einführung ein bedeutender Meilenstein für BevCanna ist und als Modell für künftige Markteinführungen für unsere bestehenden und neuen Getränkepartner und -kunden dienen wird; und andere Aussagen bezüglich der Geschäftspläne des Unternehmens. Die zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Erwartungen des Managements auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen wider und unterliegen einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen.

Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrundeliegenden Annahmen angemessen sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantien für zukünftige Leistungen und dementsprechend sollte man sich aufgrund der ihnen innewohnenden Ungewissheit nicht auf solche Aussagen verlassen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den gegenwärtigen Erwartungen abweichen, gehören unter anderem: allgemeine Marktbedingungen; Änderungen der Verbraucherpräferenzen; und die Volatilität der Rohstoffpreise; und andere Faktoren, die außerhalb der Kontrolle der Parteien liegen. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich, und das Unternehmen übernimmt keine Haftung für die Offenlegung in Bezug auf andere hier genannte Unternehmen.

BevCanna gab heute ebenfalls den Abschluss einer Vereinbarung zur Veröffentlichung von Research Reports und Investor Relations (die "Vereinbarung") vom 30. Juli 2021 mit Fundamental Research Corp. (das "Beratungsunternehmen") bekannt. Im Rahmen der Vereinbarung verpflichtet sich das Beratungsunternehmen für einen Zeitraum von 12 Monaten ab dem Datum der Vereinbarung für eine Vergütung von 50.000 Dollar in bar, zahlbar bei Abschluss der Vereinbarung, Forschungsberichte für das Unternehmen zu veröffentlichen und den Bereich Investor Relations zu betreuen. Kontaktinformationen des Beratungsunternehmen sind wie folgt: Fundamental Research Corp., Kontaktperson: Brian Tang, Tel: +1.604.682.7050, Suite 308, 1155 West Pender Street, Vancouver, B.C. V6E 2P4. Die vom Beratungsunternehmen erbrachten Dienstleistungen können Finanzanalyse sowie Vorbereitung und Veröffentlichung von Finanzberichten beinhalten und über die Website des Beratungsunternehmens, über Verteilerlisten und andere Plattformen und Medien verbreitet werden.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=60925

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=60925&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA08783B1013

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.