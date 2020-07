IRW-News: BevCanna Enterprises Inc. : BevCanna und Argentia Gold beliefern die kanadischen Atlantikprovinzen mit Cannabisaufgussgetränken

IRW-PRESS: BevCanna Enterprises Inc. : BevCanna und Argentia Gold beliefern die kanadischen Atlantikprovinzen mit Cannabisaufgussgetränken

Spezialist für Aufgussgetränke unterzeichnet mit seegestütztem Lizenz-Vertriebspartner eine finale Vereinbarung für den Exklusivvertrieb der BevCanna-Produkte in Neufundland, Prince Edward Island und New Brunswick

VANCOUVER, BC, 29. Juli 2020. BevCanna Enterprises Inc. (CSE:BEV, Q:BVNNF,

FWB:7BC) (BevCanna oder das Unternehmen), ein Hersteller von Cannabisaufgussgetränken mit Führungspotenzial, hat heute bekannt gegeben, dass ein Deal mit dem lizenzierten Cannabishersteller Argentia Gold Corp. (Argentia) abgeschlossen wurde. Die direkt am Meer gelegene Firma übernimmt damit die exklusive Repräsentanz von BevCannas Cannabisaufgussgetränken in Neufundland, PEI und New Brunswick. Die beiden Unternehmen haben eine finale Vereinbarung unterzeichnet, die den Vertrieb, die Vermarktung und den Verkauf der BevCanna-Produkte in den drei Provinzen durch Argentia regelt.

Der Konsum von Cannabis in den Atlantikprovinzen zählt zu den höchsten in ganz Kanada (mit Verbrauchswerten von 25,9 Prozent in Neufundland und 20,9 Prozent in PEI). Für Hersteller von Cannabisaufgussprodukten wie BevCanna ist diese Region somit ein attraktiver Markt. Der Market für Cannabis dürfte laut Prognosen bis zum Jahr 2025 in New Brunswick auf 54 Millionen Dollar, in Neufundland auf 49 Millionen Dollar und in PEI auf 21 Millionen Dollar jährlich anwachsen. BevCanna hat Argentia Gold wegen seiner profunden Kenntnisse des Cannabismarktes in der Atlantikregion und wegen seiner Verkaufsstrategie bei den knapp 50 lizenzierten Einzelhändlern in den drei Provinzen ausgewählt. Durch die Beauftragung eines erfahrenen Partners in der Region kann sich BevCanna zudem verstärkt auf andere kanadische Schlüsselmärkte konzentrieren und gleichzeitig seine Präsenz und seine Umsatzsituation in den Atlantikprovinzen weiter ausbauen.

Argentia ist für uns der ideale Partner im boomenden Atlantikmarkt, meint John Campbell, Chief Strategic Officer bei BevCanna. Keine andere Firma kennt das regionale Cannabisumfeld so gut und weiß so genau über das Vertriebsnetz Bescheid. Außerdem unterhält diese Firma hervorragende Beziehungen zu den Regierungsorganen in diesen Provinzen, was uns beim weiteren Ausbau unserer Präsenz in der Region maßgeblich unterstützen wird.

Vertragsbedingungen

- BevCanna und Argentia haben eine finale Vereinbarung unterzeichnet, die den Vertrieb und Verkauf der BevCanna-Produkte in den kanadischen Provinzen Neufundland, PEI und New Brunswick regelt.

- BevCanna wird fertige Produkte aus Cannabis und/oder Cannabisextrakt bereitstellen.

- Argentia wird in den betreffenden Provinzen für die Versorgungskette, den Vertrieb, die Verkaufsinfrastruktur und den Dienstleistungsbereich verantwortlich zeichnen.

- Als Gegenleistung für die von Argentia zur Verfügung gestellten Infrastruktureinrichtungen und Dienstleistungen wird Bevcanna ein Serviceentgelt in Höhe von 15 Prozent entrichten. Zusätzlich erfolgt eine Bonuszahlung von 5 Prozent, sofern die von beiden Vertragsparteien vereinbarten Meilensteine im Verkauf erreicht werden.

- Die Vereinbarung gilt zunächst für die Dauer eines Jahres und kann durch eine schriftliche Zusatzvereinbarung, die von beiden Parteien zu unterfertigen ist, um ein weiteres Jahr verlängert werden.

Über BevCanna Enterprises Inc.

BevCanna Enterprises Inc. (CSE:BEV, Q:BVNNF, FWB:7BC) entwickelt und produziert cannabinoidhaltige Getränke und Verbrauchsgüter sowohl für Eigenmarken als auch für White-Label-Kunden. Mit seiner jahrzehntelangen Erfahrung in der Entwicklung, im Branding und im Vertrieb von Markenikonen, die bei Konsumenten in aller Welt gefragt sind, kann das Team mit einem beispiellosen Know-how im Wachstumsmarkt der Cannabisgetränke punkten. Das in der kanadischen Provinz British Columbia ansässige Unternehmen BevCanna besitzt einen 292 Acres großen Outdoor-Anbaubetrieb im ertragreichen Okanagan Valley und die Exklusivrechte an einer wasserführenden Schicht zur Versorgung mit naturreinem Quellwasser sowie an einer international führenden, HACCP-zertifizierte Produktionsanlage mit einer Betriebsfläche von 40.000 Quadratfuß, die derzeit eine Abfüllkapazität von bis zu 210 Millionen Flaschen pro Jahr erreicht.

Über Argentia

Argentia Gold Corporation ist ein lizenziertes Produktionsunternehmen mit Sitz in Neufundland und Labrador. Sein Betrieb - ein Industriepark am Tiefseehafen Argentia, der aus einer ehemaligen US-Marinebasis entstanden ist - umfasst eine Fläche von rund 80.000 Quadratfuß und ist Teil einer 10 Acres großen Liegenschaft.

Für das Board of Directors:

John Campbell, Chief Financial Officer & Chief Strategy Officer

Director, BevCanna Enterprises Inc.

Für Medienanfragen oder Interviews wenden Sie sich bitte an:

Wynn Theriault, Thirty Dash Communications Inc.

416-710-3370

wynn@thirtydash.ca

Ansprechpartner für Anleger:

Luca Leone, BevCanna Enterprises Inc.

604-880-6618

luca@bevcanna.com

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die verschiedene Risiken und Ungewissheiten bezüglich zukünftiger Ereignisse beinhalten. Solche zukunftsgerichteten Informationen können, ohne Einschränkung, Aussagen enthalten, die auf aktuellen Erwartungen basieren, die eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten beinhalten, und sind keine Garantien für die zukünftige Leistung des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Aussagen, die in dieser Pressemitteilung gemacht werden, beziehen sich auf: die Erwartung, dass der Markt für Cannabis bis 2025 in New Brunswick auf 56 Mio. $ jährlich, in Neufundland auf 49 Mio. $ und in PEI auf 21 Mio. $ jährlich expandieren wird; dass die Beauftragung eines erfahrenen Partners in der Region es BevCanna auch ermöglichen wird, sich auf andere bedeutende kanadische Märkte zu konzentrieren und gleichzeitig in den atlantischen Provinzen Präsenz und Einnahmen aufzubauen; den aufkeimenden atlantischen Markt; dass Argentias ausgezeichnete Beziehungen zu den Provinzbehörden in diesen Provinzen hat, die BevCanna beim Aufbau ihrer Präsenz in der Region unterstützen werden; und andere Angelegenheiten im Zusammenhang mit den Geschäftsplänen des Unternehmens. Es gibt zahlreiche Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse und die Pläne und Ziele des Unternehmens erheblich von denen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht wurden, einschließlich der Unfähigkeit des Unternehmens, die erforderlichen Lizenzen von Health Canada in Bezug auf Cannabis zu erhalten; und ungünstiger Marktbedingungen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können erheblich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen. Diese und alle nachfolgenden schriftlichen und mündlichen zukunftsgerichteten Informationen basieren auf Schätzungen und Meinungen des Managements zum Zeitpunkt ihrer Erstellung und sind in ihrer Gesamtheit ausdrücklich durch diese Mitteilung eingeschränkt. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder anderweitig, außer wenn dies durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben ist.

