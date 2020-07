IRW-PRESS: BevCanna Enterprises Inc. : BevCanna unterzeichnet Lieferabkommen mit Weed Pool, um Sortiment an mit Cannabis angereicherten Produkten nach Saskatchewan zu bringen

Unterzeichnung von Absichtserklärung mit Einzelhandelskäufergruppe, um Getränke und Extrakte von BevCanna über sein umfassendes Einzelhandelsvertriebsnetz zu vertreiben und zu verkaufen

Vancouver (British Columbia), 22. Juli 2020. BevCanna Enterprises Inc. (CSE: BEV, Q: BVNNF, FWB: 7BC) (BevCanna oder das Unternehmen), der aufstrebende Marktführer im Bereich von mit Cannabis angereicherten Getränken, meldete heute, dass es eine unverbindliche Absichtserklärung mit der in Saskatchewan ansässigen Einzelhandelskooperative Weed Pool Cannabis Co-operative Ltd. (WPCC) unterzeichnet hat. Im Rahmen des Abkommens wird WPCC das Sortiment von BevCanna an mit Cannabis angereicherten Getränken und hochwertigen Extrakten über sein Cannabis-Einzelhandelsvertriebsnetz in Saskatchewan vertreiben und verkaufen. Die beiden Unternehmen beabsichtigen, innerhalb der nächsten 120 Tage ein endgültiges Abkommen (das Abkommen) zu unterzeichnen.

WPCC, ein Kollektiv an unabhängigen Cannabis-Einzelhändlern aus Saskatchewan, ist die größte Cannabis-Käufergruppe in Saskatchewan und repräsentiert über 50 Prozent der lizenzierten Cannabisverkäufe in der Provinz. WPCC wurde von der Saskatchewan Liquor and Gaming Authority (die SLGA) als Großhändler lizenziert und richtet sein Hauptaugenmerk auf die Beschaffung und Verhandlungen als Kollektiv.

Unser Ziel besteht darin, mit führenden Vertriebshändlern auf ihren regionalen Märkten zusammenzuarbeiten, und WPCC passt sehr gut zu dieser Mission, sagte John Campbell, Chief Strategic Officer von BevCanna. Als eine Gruppe unabhängiger Einzelhändler, die in der Provinz Geschäfte betreiben, verfügt WPCC über ein ausgezeichnetes Verständnis der Einzelhandelslandschaft in der gesamten Provinz und eine starke Verkaufsstrategie für die nahezu 20 lizenzierten Einzelhändler, die es vertritt. Es hat auch gute Arbeitsbeziehungen zu den Provinzbehörden aufgebaut, die den Cannabismarkt regulieren, was uns bei der Einführung unserer Produktlinie an mit Cannabis angereicherten Getränken und Extrakten in der Provinz zugutekommen wird.

Wir freuen uns, die bevorstehende Produktreihe von BevCanna an mit Cannabis angereicherten Getränken und Extrakten in Saskatchewan auf den Markt bringen zu können, sagte Jim Southam, President von Weed Pool Cannabis Co-operative. Unser Ziel besteht darin, unseren Konsumenten innovative, qualitativ hochwertige Optionen anzubieten, und wir gehen davon aus, dass die Produktpalette von BevCanna sowohl bestehende als auch neue Cannabiskonsumenten ansprechen wird.

Bedingungen des Abkommens

- BevCanna und Weed Pool Cannabis Co-operative beabsichtigen, ein Lieferabkommen hinsichtlich des Vertriebs und Verkaufs von Produkten von BevCanna in der Provinz Saskatchewan zu unterzeichnen.

- BevCanna wird fertige Cannabis- und/oder Cannabisextraktprodukte liefern.

- Weitere Handelsbedingungen werden im Abkommen festgelegt.

- Der Abschluss des Abkommens unterliegt unter anderem dem zufriedenstellenden Abschluss von Folgendem:

o Kaufprüfungsuntersuchungen durch jeden Partner

o Erforderliche Genehmigungen durch die SLGA

o Ausverhandlung des Abkommens

o Genehmigung durch das Board of Directors eines jeden Partners

Über BevCanna Enterprises Inc.

BevCanna Enterprises Inc. (CSE:BEV, Q:BVNNF, FWB:7BC) entwickelt und produziert cannabinoidhaltige Getränke und Verbrauchsgüter sowohl für Eigenmarken als auch für White-Label-Kunden. Mit seiner jahrzehntelangen Erfahrung in der Entwicklung, im Branding und im Vertrieb von Markenikonen, die bei Konsumenten in aller Welt gefragt sind, kann das Team mit einem beispiellosen Know-how im Wachstumsmarkt der Cannabisgetränke punkten. Das in der kanadischen Provinz British Columbia ansässige Unternehmen BevCanna besitzt einen 292 Acres großen Outdoor-Anbaubetrieb im fruchtbaren Okanagan Valley, die Exklusivrechte an einer wasserführenden Schicht zur Versorgung mit naturreinem Quellwasser sowie eine international führende, HACCP-zertifizierte Produktionsanlage mit einer Betriebsfläche von 40.000 Quadratfuß, die derzeit eine Abfüllkapazität von bis zu 210 Millionen Flaschen pro Jahr erreicht.

Über Weed Pool

Weed Pool Cannabis Cooperative Ltd. (WPCC) ist eine Einzelhändlerkooperative, die sich aus in Saskatchewan ansässigen Cannabis-Einzelhändlern zusammensetzt. WPCC und seine Mitglieder sind die größte unabhängige Kauf- und Vertriebsgruppe in Kanada. Als Inhaber einer SLGA-Großhandelslizenz befindet sich WPCC nun im Besitz seiner Mitglieder und wird von diesen betrieben.

Im Namen des Board of Directors:

John Campbell, Chief Financial Officer und Chief Strategy Officer

Director, BevCanna Enterprises Inc.

Ansprechpartner für Medien oder Interviews:

Wynn Theriault, Thirty Dash Communications Inc.

416-710-3370

wynn@thirtydash.ca

Ansprechpartner für Anleger:

Luca Leone, BevCanna Enterprises Inc.

604-880-6618

luca@bevcanna.com

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die verschiedene Risiken und Ungewissheiten bezüglich zukünftiger Ereignisse beinhalten. Solche zukunftsgerichteten Informationen können, ohne Einschränkung, Aussagen enthalten, die auf aktuellen Erwartungen basieren, die eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten beinhalten, und sind keine Garantien für die zukünftige Leistung des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Aussagen, die in dieser Pressemitteilung gemacht werden, beziehen sich auf: die Absicht, die Vereinbarung abzuschließen sowie den Zeitpunkt dafür; die vorgeschlagenen Bedingungen der Vereinbarung; die guten Arbeitsbeziehungen von WPCC zu den für die Beaufsichtigung des Cannabismarktes zuständigen provinziellen Behörden, welche BevCanna bei der Einführung seiner Produktlinie von mit Cannabis infundierten Getränken und Extrakten in der Provinz zugute kommen werden; die Erwartung, dass die Produktlinie von BevCanna sowohl derzeitige als auch neue Cannabiskonsumenten ansprechen wird; und andere Angelegenheiten in Bezug auf die Geschäftspläne des Unternehmens. Es gibt zahlreiche Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse und die Pläne und Ziele des Unternehmens erheblich von denen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht wurden, einschließlich der Unfähigkeit der Parteien, die Vereinbarung zu den angekündigten Bedingungen oder überhaupt abzuschließen; der Unfähigkeit des Unternehmens, die erforderlichen Lizenzen von Health Canada in Bezug auf Cannabis zu erhalten; und ungünstiger Marktbedingungen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können erheblich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen. Diese und alle nachfolgenden schriftlichen und mündlichen zukunftsgerichteten Informationen basieren auf Schätzungen und Meinungen des Managements zum Zeitpunkt ihrer Erstellung und sind in ihrer Gesamtheit ausdrücklich durch diese Mitteilung eingeschränkt. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder anderweitig, außer wenn dies durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben ist. Weiters übernimmt das Unternehmen keine Haftung für die Offenlegung in Bezug auf andere hier erwähnte Unternehmen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=52743

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=52743&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA08783B1013

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.