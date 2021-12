IRW-News: Big Red Mining Corp: Big Red Mining Corp. (RED) kündigt Notierung an der Börse Frankfurt an

IRW-PRESS: Big Red Mining Corp: Big Red Mining Corp. (RED) kündigt Notierung an der Börse Frankfurt an

Vancouver, BC, 9. Dezember 2021, Big Red Mining Corp. (CSE: RED) (Big Red) freut sich, die Zulassung seiner Stammaktien zum Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse (Deutsche Börse AG) unter dem Kürzel K8J ( WKN: A3C8M5 ) bekannt zu geben.

Mit dieser Notierung sind die Aktien des Unternehmens nun zugleich an der Canadian Securities Exchange (CSE) und der Börse Frankfurt, einer der größten Börsen der Welt, notiert. Big Red geht davon aus, dass die Notierung in Frankfurt dazu beitragen wird, die Handelsliquidität des Unternehmens zu erhöhen und Investitionen in das Unternehmen durch institutionelle und private Anleger in ganz Europa zu erleichtern.

Jag Sandhu, CEO und President von Big Red, sagt dazu: Wir freuen uns sehr, die Notierung unserer Aktien an der Börse Frankfurt bekannt geben zu können. Big Red bemüht sich um den Ausbau seines Kupferprojekts in Ontario (Kanada) aus. Dieses Projekt stößt auf zunehmendes Interesse bei Anlegern in Deutschland und anderenorts in Europa. Die Zweitnotierung ist eine direkte Reaktion auf dieses Interesse und wird Big Red Zugang zu einer großen Anzahl neuer potenzieller Anleger verschaffen, was dazu beitragen wird, unsere Aktionärsbasis zu erweitern und die Liquidität zu erhöhen.

Die Frankfurter Wertpapierbörse ist nach der NYSE und der NASDAQ die drittgrößte Börse der Welt. Mehr als 3.000 internationale Unternehmen sind an der Börse Frankfurt notiert und die direkt mit der Frankfurter Börse verbundenen Anleger repräsentieren 35 % des weltweiten Anlagekapitals.

Über Big Red Mining Corp.

Big Red verfügt über eine Option auf den Erwerb sämtlicher Anteile (100 %) am Kupferprojekt Dobie Lake (das Konzessionsgebiet) in Ontario (Kanada). Das Konzessionsgebiet befindet sich rund 100 km von Sault Ste Marie (Ontario) entfernt. Der Highway 546 durchquert das Konzessionsgebiet und auf einem Großteil des Projektgeländes finden sich für Geländefahrzeuge geeignete Wege. Das Konzessionsgebiet umgibt und umfasst die Erweiterungen der ehemals aktiven Mine Jentina. Das Konzessionsgebiet beinhaltet 131 Claims mit 6.500 Acres (26 Quadratkilometer) Gesamtfläche. Das Managementteam von Big Red verfügt über umfassende Erfahrung in den Bereichen Finanzierung, Exploration, Erschließung und Bergbau. Big Red hat es sich zum Ziel gesteckt, auf dem Kupferkonzessionsgebiet Dobie Lake in Zukunft Bohrkampagnen durchzuführen, um das Potenzial für abbaubare Ressourcen zu maximieren.

WWW.BIGREDMINING.COM

Für das Board of Directors

Jag Sandhu, CEO und President, 778-218-9638

Die Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten bestimmte Informationen und Aussagen über die Ansichten des Managements hinsichtlich zukünftiger Ereignisse, Erwartungen, Pläne und Aussichten, die zukunftsgerichtete Aussagen darstellen. Diese Aussagen beruhen auf Annahmen, die erheblichen Risiken und Ungewissheiten unterliegen. Aufgrund dieser Risiken und Unsicherheiten und als Ergebnis einer Vielzahl von Faktoren können die tatsächlichen Ergebnisse, Erwartungen, Errungenschaften oder Leistungen erheblich von denen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen erwartet und angegeben werden. Obwohl Big Red davon ausgeht, dass die Erwartungen, die sich in den zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, angemessen sind, kann das Unternehmen nicht garantieren, dass sich die Erwartungen in den zukunftsgerichteten Aussagen als richtig erweisen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=63125

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=63125&tr=1

