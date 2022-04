IRW-News: Billy Goat Brands Ltd.: Billy Goat Brands erhöht Beteiligung an Evanesce Packaging, einem Disruptor für nachhaltige Verpackungen

IRW-PRESS: Billy Goat Brands Ltd.: Billy Goat Brands erhöht Beteiligung an Evanesce Packaging, einem Disruptor für nachhaltige Verpackungen

- Das Unternehmen hat seine Incentive-Bezugsrechte ausgeübt und seine Kapitalbeteiligung damit fast verdoppelt, während sich Evanesce auf einen Börsengang im Jahr 2022 vorbereitet

- Evanesce, ein Hersteller nachhaltiger Verpackungen, produziert derzeit monatlich etwa 40 Millionen kompostierbare Trinkhalme und expandiert darüber hinaus mit der Produktion von kompostierbaren Bechern, Gabeln, Löffeln und Messern

- Das GOAT-Portfoliounternehmen hat über sein Incentive-Programm zur Ausübung von Bezugsrechten kürzlich 8 Millionen Dollar eingenommen

Vancouver, British Columbia - 27. April 2022 - Billy Goat Brands Ltd. (GOAT oder das Unternehmen) (CSE: GOAT) (OTCQB: BGTTF) (FWB: 26B), eine Risikokapitalplattform, die sich auf Investitionen in Firmen mit hohem Potenzial in der Meereswirtschaft konzentriert, freut sich, bekanntgeben zu können, dass sie ihre Incentive-Bezugsrechte ausgeübt und damit die Beteiligung des Unternehmens an Evanesce Inc. (Evanesce oder das Portfoliounternehmen) fast verdoppelt hat. Das Programm der Incentive-Bezugsrechte von Evanesce hat es derzeitigen Inhabern von Bezugsrechten, einschließlich des Unternehmens, ermöglicht, als Bonus 50 % mehr Bezugsrechte auszuüben, als sie zuvor innehatten. GOAT hat infolge der Ausübung der Bezugsrechte seine Beteiligung am Portfoliounternehmen erhöht.

Evanesce ist ein nachhaltiges Verpackungsunternehmen, das von Douglas Horne, seinem Gründer und Chief Executive Officer, geleitet wird. Es stellt kompostierbare Trinkhalme und andere Verpackungsartikel her und verfügt über Produktionsstätten in South Carolina und Nevada. Evanesce produzierte im März in seiner Fabrik in South Carolina etwa 40 Millionen kompostierbare Trinkhalme und im ersten Quartal 2022 insgesamt etwa 90 Millionen Trinkhalme, die alle verkauft wurden. Darüber hinaus rechnet das Portfoliounternehmen damit, dass es in naher Zukunft von derzeit 88 auf über 120 Mitarbeiter wachsen wird, da in seiner Fabrik in Las Vegas neue Anlagen installiert werden. Evanesce plant, seine Aktien im Jahr 2022 entweder an der TSX oder an der NASDAQ zu notieren. Das Managementteam des Portfoliounternehmens geht davon aus, dass Evanesce dieses Jahr deutlich mehr Umsatz generieren wird als im vergangenen Jahr, da zahlreiche nordamerikanische Profi-Sportteams und Freizeitparks verstärkt Evanesce-Produkte einsetzen.

Sie finden ein aktuelles Interview mit Douglas Horne, dem Gründer und Chief Executive Officer von Evanesce, unter dem Link: https://www.youtube.com/watch?v=U7TCh4t38pk&t=29s.

Kommentar des Managements

Evanesce ist ein innovatives Unternehmen, vom dem das GOAT-Management schon immer überzeugt war. Durch die Ausübung unserer Incentive-Bezugsscheine investieren wir weiterhin in Evanesce. Wir werden Evanesce bei seiner Entwicklung zu einem führenden, innovativen Unternehmen in der nachhaltigen Verpackungsindustrie auch weiterhin unterstützen. Evanesce hat eine vielversprechende Zukunft vor sich, denn es bereitet sich auf einen Börsengang im Jahr 2022 vor, erweitert seine Produktionskapazitäten und wächst auch auf andere Weise weiter. Wir sind stolz auf das Team von Evanesce und freuen uns darauf, dieses Beteiligungsunternehmen auch in Zukunft in jeder Hinsicht zu unterstützen, so Tony Harris, Chairman und Chief Executive Officer von GOAT.

ÜBER BILLY GOAT BRANDS

Billy Goat Brands ist eine Risikokapitalplattform, die sich auf die Investition in Unternehmen mit hohem Potenzial in der Meereswirtschaft konzentriert. Es beabsichtigt, diese Ziele durch die Identifizierung von und die Investition in die Wertpapiere von Privatunternehmen zu erreichen, die in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie tätig sind, wobei der Schwerpunkt auf folgenden Bereichen liegt: (i) pflanzliches Eiweiß, (ii) funktionelle Lebensmittel, (iii) Lebensmitteltechnologie und (iv) nachhaltige Verpackungstechnologien. Das Unternehmen plant, durch unterschiedliche Ergebnisse Renditen aus seinen Investitionen zu erzielen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Börsengänge, Fusionen oder Übernahmen und andere Liquiditätsereignisse seiner Beteiligungsunternehmen oder Projekte. Das primäre Ziel von Billy Goat Brands besteht darin, maximale Renditen aus seinen Investitionen zu erwirtschaften - im Einklang mit seinen Werten hinsichtlich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung.

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter https://billygoatbrands.com/. Der endgültige Prospekt, die Jahresabschlüsse und die Diskussion und Analyse des Managements sind neben anderen Dokumenten auf der Profilseite des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar.

Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt. Die die CSE und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der CSE als Market Regulators bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Im Namen von:

Billy Goat Brands Ltd.

Tony Harris

Tony Harris, CEO & Chairman

Tel: (778) 222-8221

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Investor Relations

E-Mail: info@billygoatbrands.com

Tel: 1-833-4-GOAT-IR (1-833-446-2847)

VORSICHTSHINWEIS ZU ZUKUNFTSGERICHTETEN INFORMATIONEN

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Wörter wie erwarten, planen, fortsetzen, prognostizieren, beabsichtigen, glauben, antizipieren, schätzen, können, werden, potenziell, vorgeschlagen, positioniert und andere ähnliche Wörter gekennzeichnet, oder durch Aussagen, wonach bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können oder werden. Das Unternehmen hat die zukunftsgerichteten Aussagen auf der Grundlage von Annahmen gemacht, die es zum jetzigen Zeitpunkt für angemessen hält. Alle diese zukunftsgerichteten Aussagen sind mit erheblichen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden (einschließlich jener Risikofaktoren, die im Prospekt des Unternehmens vom 8. September 2021 genannt werden), von denen einige außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem Verzögerungen, die sich aus der Unfähigkeit ergeben, die erforderlichen behördlichen Genehmigungen zu erhalten. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde gelegt wurden, als falsch erweisen können und dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von jenen abweichen können, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Dementsprechend kann keine Zusicherung gegeben werden, dass eines der in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ereignisse eintritt oder eintreten wird, oder, falls dies der Fall sein sollte, welche Vorteile, einschließlich der Höhe der Erlöse, das Unternehmen daraus ziehen wird. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste von Faktoren nicht vollständig ist. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet und lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht ausdrücklich erforderlich.

QUELLE: Billy Goat Brands Ltd.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=65475

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=65475&tr=1

