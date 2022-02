IRW-News: Billy Goat Brands Ltd.: Billy Goat Brands gibt Up-Listing an den OTCQB Venture Market bekannt und gibt Update zu Cascadia Seaweed

IRW-PRESS: Billy Goat Brands Ltd.: Billy Goat Brands gibt Up-Listing an den OTCQB Venture Market bekannt und gibt Update zu Cascadia Seaweed

Die Notierung des Unternehmens am OTCQB Venture Market verbessert die Zugänglichkeit für US-Anleger

Vancouver, British Columbia - 11. Februar 2022 - Billy Goat Brands Ltd. (GOAT oder das Unternehmen) (CSE: GOAT) (OTCQB: BGTTF) (FWB: 26B), eine Risikokapitalplattform, die sich auf die Identifizierung, das Sponsoring und die Förderung von Unternehmen mit Schwerpunkt auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) in der Meereswirtschaft konzentriert, freut sich bekannt zu geben, dass die Stammaktien des Unternehmens erfolgreich von der OTC Markets Group Inc. (OTC Markets) vom OTC Pink Sheet Open Market an den OTCQB Venture Market (der OTCQB) upgelistet wurden. Die Stammaktien des Unternehmens werden mit der Marktöffnung am 11. Februar 2022 unter dem Kürzel BGTTF am OTCQB gehandelt. Die Notierung am OTCQB ergänzt die DTC-Berechtigung, die das Unternehmen bereits erhalten hat. Die Stammaktien des Unternehmens werden weiterhin an der Canadian Securities Exchange unter dem Kürzel GOAT und an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel 26B gehandelt.

Der OTCQB ist ein führender und etablierter Marktplatz für Unternehmen und Unternehmen im Entwicklungsstadium, einschließlich Unternehmen mit Fokus auf ESG, die in den Vereinigten Staaten (USA) gehandelt werden. Der OTCQB ist ein von der United States Securities and Exchange Commission anerkannter etablierter öffentlicher Markt, der öffentliche Informationen zur Analyse und zum Wert von Wertpapieren bereitstellt. Der OTCQB bietet Unternehmen die Möglichkeit, ihre Sichtbarkeit zu steigern, ihre Liquidität zu erweitern und ihre Aktionärsbasis auf einem etablierten öffentlichen Markt zu diversifizieren. US-Anleger können die aktuellen Finanzdaten und Level-2-Kurse in Echtzeit für das Unternehmen unter https://www.otcmarkets.com/stock/BGTTF/overview abrufen.

Kommentar des Managements

Wir freuen uns, am OTCQB notiert zu sein, da dies uns die Möglichkeit bietet, eine breitere Basis internationaler Investoren zu gewinnen. Der Handel am OTCQB wird bestehenden und potenziellen Investoren eine transparente und leicht zugängliche Handelsplattform bieten, auf der sie Echtzeit-Kurse und Marktinformationen finden können, sagte Tony Harris, Chairman und Chief Executive Officer von GOAT. Unsere Stammaktien werden jetzt an der Canadian Securities Exchange, der Frankfurter Wertpapierbörse und dem OTCQB notiert, sodass Investoren auf der ganzen Welt die Möglichkeit haben, Aktionäre von GOAT, einer der führenden, auf ESG ausgerichteten Venture Capital-Plattformen in Kanada, zu werden, fügte Harris hinzu.

Cascadia Seaweed

Am 6. Oktober 2021 gab das Unternehmen bekannt, dass es eine Absichtserklärung (die LOI) zum Erwerb einer Beteiligung an Cascadia Seaweed Corp., einem Anbieter von im Ozean angebauten Meeresalgen höchster Qualität, unterzeichnet hat. Die LOI ist nun abgelaufen, und das Unternehmen verfolgt seine Investition in Cascadia Seaweed Corp. derzeit nicht weiter.

Verpflichtung von Dienstleistern

Wie bereits angekündigt, hat das Unternehmen Future Money Trends, LLC (FMT) aus Georgetown (Texas) mit der Erstellung und Entwicklung von digitalen Marketingkampagnen und anderen damit verbundenen Services (die FMT Services) beauftragt, um das Unternehmen bei der Verbesserung seines Online-Profils bei der globalen Investment-Community zu unterstützen. Die Laufzeit des Projekts beträgt 12 Monate und unterliegt den Bedingungen der zwischen dem Unternehmen und FMT geschlossenen Servicevereinbarung (die FMT-Vereinbarung). Gemäß den Bedingungen der FMT-Vereinbarung wurde FMT ein Gesamtbetrag von USD500.000 (einschließlich Mehrwertsteuer) im Voraus für die FMT-Services gezahlt, die über die 12-monatige Laufzeit bereitgestellt werden sollen, sofern sie nicht früher gekündigt werden. Das Unternehmen und FMT sind nicht assoziierte und nicht verbundene Unternehmen und FMT erhält keine Aktien oder Optionen als Entschädigung.

GOAT hat kürzlich mit Dig Media Inc., tätig als Investing News Network (INN), eine Werbe- und Investorenbewusstseinskampagne gestartet. INN ist ein privates Unternehmen mit Hauptsitz in Vancouver, Kanada, das sich seit 2007 auf die Bereitstellung unabhängiger Nachrichten und Schulungen für Investoren konzentriert. Die Vereinbarung begann am 26. Januar 2022 und hat eine Laufzeit von 12 Monaten, wobei INN Werbedienste mit Schwerpunkt Social Media bereitstellen wird, um die Bekanntheit des Unternehmens gegen eine Barvorauszahlung in Höhe von USD20.000 zu verbessern. INN bietet keine Investor Relations- oder Market Making-Dienstleistungen an. INN erreichen Sie unter 604-688-8231 oder info@investingnews.com.

ÜBER BILLY GOAT BRANDS

Billy Goat Brands ist eine Risikokapitalplattform, deren Schwerpunkt auf Investitionen in Unternehmen mit großem Potenzial in der Meereswirtschaft liegt. Es beabsichtigt, diese Ziele durch die Identifizierung von und die Investition in die Wertpapiere von Privatunternehmen zu erreichen, die in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie tätig sind, wobei der Schwerpunkt auf folgenden Bereichen liegt: (i) pflanzliches Eiweiß, (ii) funktionelle Lebensmittel, (iii) Lebensmitteltechnologie und (iv) fermentierte Lebensmittel. Das Unternehmen plant, durch unterschiedliche Ergebnisse Renditen aus seinen Investitionen zu erzielen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Börsengänge, Fusionen oder Übernahmen und andere Liquiditätsereignisse seiner Beteiligungsunternehmen oder Projekte. Das primäre Ziel von Billy Goat Brands besteht darin, maximale Renditen aus seinen Investitionen zu erwirtschaften - im Einklang mit seinen Werten hinsichtlich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung.

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter https://billygoatbrands.com/. Der endgültige Prospekt, die Jahresabschlüsse und die Diskussion und Analyse des Managements sind neben anderen Dokumenten auf der Profilseite des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar.

Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt. Die die CSE und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der CSE als Market Regulators bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Im Namen von:

Billy Goat Brands Ltd.

Tony Harris

Tony Harris, CEO & Chairman

Tel: (778) 222-8221

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Investor Relations

Email: info@billygoatbrands.com

Tel: 1-833-4-GOAT-IR (1-833-446-2847)

VORSICHTSHINWEIS ZU ZUKUNFTSGERICHTETEN INFORMATIONEN

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Wörter wie erwarten, planen, fortsetzen, prognostizieren, beabsichtigen, glauben, antizipieren, schätzen, können, werden, potenziell, vorgeschlagen, positioniert und andere ähnliche Wörter gekennzeichnet, oder durch Aussagen, wonach bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können oder werden. Das Unternehmen hat die zukunftsgerichteten Aussagen auf der Grundlage von Annahmen gemacht, die es zum jetzigen Zeitpunkt für angemessen hält. Alle diese zukunftsgerichteten Aussagen sind mit erheblichen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden (einschließlich jener Risikofaktoren, die im Prospekt des Unternehmens vom 8. September 2021 genannt werden), von denen einige außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem Verzögerungen, die sich aus der Unfähigkeit ergeben, die erforderlichen behördlichen Genehmigungen zu erhalten. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde gelegt wurden, als falsch erweisen können und dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von jenen abweichen können, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Dementsprechend kann keine Zusicherung gegeben werden, dass eines der in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ereignisse eintritt oder eintreten wird, oder, falls dies der Fall sein sollte, welche Vorteile, einschließlich der Höhe der Erlöse, das Unternehmen daraus ziehen wird. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste von Faktoren nicht vollständig ist. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet und lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht ausdrücklich erforderlich.

QUELLE: Billy Goat Brands Ltd.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

