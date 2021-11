IRW-PRESS: Billy Goat Brands Ltd.: Evanesce, Portfoliounternehmen von Billy Goat Brands, schließt überzeichnete Finanzierungsrunde der Serie B in Höhe von 10,1 Mio. CAD ab

Evanesce will mit dem Erlös seine Wachstumsstrategie vorantreiben und die Produktionspläne forcieren

Vancouver, British Columbia - 10. November 2021 - Billy Goat Brands Ltd. (GOAT oder das Unternehmen) (CSE: GOAT) (FWB: 26B), ein VC-Beteiligungsunternehmen, das sich der Identifizierung, Sponsorenunterstützung und Entwicklung von sich zu Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) verpflichtenden Unternehmen in der Blue Economy widmet, freut sich bekannt geben zu können, dass sein Portfoliounternehmen Evanesce Packaging Solutions Inc. (Evanesce oder das Portfoliounternehmen) eine überzeichnete Finanzierungsrunde der Serie B in Höhe von 10,1 Millionen CAD (die Serie-B-Runde) abgeschlossen hat. Die Serie-B-Runde erfolgt aufgrund der starken Nachfrage unmittelbar nach der Serie-A-Finanzierung von Evanesce im Februar 2021, bei der das Portfoliounternehmen von GOAT insgesamt 15 Millionen CAD eingenommen hat. Evanesce ist ein Innovationsunternehmen für nachhaltige Technologien, das Standard-Einweg-Lebensmittelbehälter mit einer patentierten Technologie entwickelt, bei der geformte Stärke zum Einsatz kommt. Die Behälter bestehen aus pflanzlichen Nebenprodukten, sind 100 % kompostierbar und zersetzen sich innerhalb von 90 Tagen.

Evanesce plant, den Erlös zur Stärkung seiner Wettbewerbsstrategie und zur Forcierung der Produktionspläne zu verwenden, um letztlich der führende Anbieter von umweltfreundlichen Verpackungslösungen auf dem Markt zu werden. Insbesondere wird mit der Serie-B-Runde die Produktionskapazität des Portfoliounternehmens weiter ausgebaut werden können. Evanesce hat seine Betriebstätigkeit in Nordamerika bislang durch die kürzliche Eröffnung einer Produktionsstätte in Early Branch (South Carolina, USA) sowie durch die Nutzung einer zweiten Einrichtung in Las Vegas (Nevada, USA) aggressiv ausgebaut. Der Erlös wird auch für die Anschaffung neuer Anlagen verwendet, um den Durchsatz der Produktlinien aus Polymilchsäure-Biopolymer und geformter Stärke zu erhöhen. Außerdem soll mit dem Erlös das Betriebsteam verstärkt und Vertriebsmöglichkeiten gefördert werden.

Durch die Beteiligung an Evanesce positioniert GOAT sein Portfolio mit ESG-Schwerpunkt im Markt für umweltfreundliche Verpackungslösungen. Nachdem der globale Verpackungsmarkt bis 2028 ein Volumen von über 1,2 Billionen USD erreichen soll1, werden die innovativen Technologien von Evanesce dazu beitragen, die Verwendung von Einwegplastik zu drosseln und eine nachhaltige Alternative zum Massenkonsum von Mikroplastik und der damit verbundenen Verschmutzung durch Abfälle zu bieten. Die Investition des Unternehmens in Evanesce ist Teil der Strategie von GOAT, Unternehmen mit Blue Economy-Schwerpunkt zu identifizieren und zu fördern.

Kommentar des Managements

Mit dem Abschluss einer weiteren erfolgreichen Finanzierungsrunde kann Evanesce seine Wachstumsstrategie forcieren, um der zunehmenden Marktnachfrage nach nachhaltigen Lebensmittelservice- und Verpackungslösungen nachzukommen, erklärt Douglas Horne, Gründer und CEO von Evanesce. Evanesce hat sich zum Ziel gesetzt, Einwegplastik- und Styproporverpackungen mit pflanzlichen kompostierbaren Alternativen zu ersetzen, die skalierbar, kosteneffizient und tatsächlich nachhaltig sind.

Wir freuen uns sehr über die starke Nachfrage nach Aktien von Evanesce seitens der Investoren. Dies bestätigt zum einen die frühere Investition von GOAT in das Portfoliounternehmen und demonstriert zum anderen die anhaltende Unterstützung des Marktes für umweltfreundliche Verpackungslösungen. Ich möchte Douglas und seinem Team zum Abschluss der Serie-B-Runde gratulieren und freue mich darauf, dass Evanesce die Kapitalspritze von 10,1 Millionen CAD zur Steigerung der Produktionskapazität einsetzt, ohne dabei sein Ziel, nachhaltige Produkte zum Schutz der Umwelt zu liefern, aus den Augen zu verlieren, meint Tony Harris, Chief Executive Officer und Chairman von GOAT. GOAT ist bestrebt, die Vision von Evanesce zu unterstützen, den Markt für nachhaltige Verpackungen zu revolutionieren. Unsere Investition in Evanesce ist ein starkes Beispiel für ein zufriedenstellendes Ergebnis des Due-Diligence-Prozesses von GOAT für junge Unternehmen mit ESG-Schwerpunkt, so Harris weiter.

ÜBER BILLY GOAT BRANDS

Billy Goat Brands ist eine Risikokapitalplattform, deren Schwerpunkt auf Investitionen in Unternehmen mit großem Potenzial in der blauen Wirtschaft liegt. Es beabsichtigt, diese Ziele durch die Identifizierung von und die Investition in die Wertpapiere von Privatunternehmen zu erreichen, die in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie tätig sind, wobei der Schwerpunkt auf folgenden Bereichen liegt: (i) pflanzliches Eiweiß, (ii) funktionelle Lebensmittel, (iii) Lebensmitteltechnologie und (iv) fermentierte Lebensmittel. Das Unternehmen plant, durch unterschiedliche Ergebnisse Renditen aus seinen Investitionen zu erzielen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Börsengänge, Fusionen oder Übernahmen und andere Liquiditätsereignisse seiner Beteiligungsunternehmen oder Projekte. Das primäre Ziel von Billy Goat Brands besteht darin, maximale Renditen aus seinen Investitionen zu erwirtschaften - im Einklang mit seinen Werten hinsichtlich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung.

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter https://billygoatbrands.com/. Der endgültige Prospekt, die Jahresabschlüsse und die Diskussion und Analyse des Managements sind neben anderen Dokumenten auf der Profilseite des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar.

Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt. Die die CSE und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der CSE als Market Regulators bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Im Namen von:

Billy Goat Brands Ltd.

Tony Harris

Tony Harris, CEO & Chairman

Tel: (778) 222-8221

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Investor Relations

Email: info@billygoatbrands.com

Tel: 1-833-4-GOAT-IR (1-833-446-2847)

VORSICHTSHINWEIS ZU "ZUKUNFTSGERICHTETEN" INFORMATIONEN

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Wörter wie erwarten, planen, fortsetzen, prognostizieren, beabsichtigen, glauben, antizipieren, schätzen, können, werden, potenziell, vorgeschlagen, positioniert und andere ähnliche Wörter gekennzeichnet, oder durch Aussagen, wonach bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können oder werden. Das Unternehmen hat die zukunftsgerichteten Aussagen auf der Grundlage von Annahmen gemacht, die es zum jetzigen Zeitpunkt für angemessen hält. Alle diese zukunftsgerichteten Aussagen sind mit erheblichen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden (einschließlich jener Risikofaktoren, die im Prospekt des Unternehmens vom 8. September 2021 genannt werden), von denen einige außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem Verzögerungen, die sich aus der Unfähigkeit ergeben, die erforderlichen behördlichen Genehmigungen zu erhalten. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde gelegt wurden, als falsch erweisen können und dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von jenen abweichen können, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Dementsprechend kann keine Zusicherung gegeben werden, dass eines der in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ereignisse eintritt oder eintreten wird, oder, falls dies der Fall sein sollte, welche Vorteile, einschließlich der Höhe der Erlöse, das Unternehmen daraus ziehen wird. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste von Faktoren nicht vollständig ist. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet und lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht ausdrücklich erforderlich.

Schlussbemerkungen:

1. Four key trends that will shape the future of packaging to 2028, (08. November 2021). Smithers. www.smithers.com/resources/2019/feb/future-packaging-trends-2018-to-2028.

QUELLE: Billy Goat Brands Ltd.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=62579

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=62579&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA0901871057

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.