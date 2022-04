IRW-News: Blackhawk Growth Corp.: Blackhawk Growth übernimmt den Mykologie-Lieferanten und Kultivator Blum Distributors

IRW-PRESS: Blackhawk Growth Corp.: Blackhawk Growth übernimmt den Mykologie-Lieferanten und Kultivator Blum Distributors

Vancouver, British Columbia, den 6. April 2022 - Blackhawk Growth Corp. (CSE:BLR; FWB:0JJ) (das Unternehmen oder Blackhawk) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit Wirkung zum 5. April 2022 einen Aktienkaufvertrag abgeschlossen hat, in dem es den Erwerb des gesamten ausstehenden Aktienkapitals von Blum Distributors Ltd. (Blum) beabsichtigt.

Blum ist ein etablierter Mykologieanbieter (Zubehör für die Pilzzucht) mit einer eigenen gepachteten Produktionsanlage. Die Aktivitäten von Blum sind systematisch auf die biologische Vielfalt ausgerichtet. Blum gehört die gesamte Wertschöpfungskette vom Anbau bis zum Produktverkauf und erreicht damit sowohl Handels- als auch Einzelhandelspartner. Ihr Nachhaltigkeitsversprechen verkörpert sich in ihrem Engagement, ihre Partner bei ihrem eigenen mykologischen Weg zu unterstützen.

Das eigene Produktanbau-, Vertriebs- und Verkaufszentrum von Blum ist ein Vorteil gegenüber den Mitbewerbern, da es die Anzahl der Zwischenhändler reduziert. Blum kontrolliert die Qualität und Reinheit seiner Produkte in der gesamten Wertschöpfungskette, vom Anbau bis zum Verkauf an den Verbraucher. Sie verpflichten sich, Lieferungen und Lösungen höchster Qualität bereitzustellen, um sowohl gewerbliche als auch private Züchter auf ihrem mykologischen Weg zu unterstützen.

Blum ist seit über 18 Monaten in seiner derzeitigen Form tätig und erzielte im Jahr 2021 rund 50.000 CAD Bruttoeinnahmen pro Monat. Die Umsatzbasis ist im Jahr 2022 mit zwei zusätzlichen Verträgen gewachsen.

Gemäß dem ersten Vertrag stellt Blum einer Fremdfirma eine White-Label-Lösung für Applied Myco bereit. Der Vertrag garantiert eine Mindestbestellmenge von 500 Beuteln pro Monat während des Phase-1-Tests und wird in den nächsten 12 Monaten in den Phasen 2 und 3 voraussichtlich auf bis zu 2.000 Beutel pro Monat ansteigen. Die garantierte Mindestbestellung wird zu Bruttoumsätzen von etwa 12.500 CAD pro Monat führen, und es wird erwartet, dass die Umsätze auf über 50.000 CAD pro Monat ansteigen werden. Die Bruttomarge der Produkte lag in der Vergangenheit bei rund 50 Prozent. Es wird erwartet, dass sich diese Marge weiter beibehalten lässt.

Beim zweiten Vertrag, bei dem die Auslieferung voraussichtlich im April beginnen wird, wird Blum seine Anbaufläche durch ein 14.000 Quadratmeter großes kommerzielles Projekt erweitern, das garantiert mit einer Bestellung von 5.000 Beuteln pro Monat starten wird, was voraussichtlich einen Bruttoumsatz von rund 125.000 CAD pro Monat bedeutet.

Nach Abschluss der Renovierungsarbeiten im Anbauzentrum erhöht sich die Produktion gemäß Vertrag um 5.000 Beutel pro Zyklus auf eine maximale Menge von 50.000 Beuteln pro Monat. Bei Erreichen der maximalen Vertragslieferungen generiert dieser Auftrag auf Basis der aktuellen Verkaufspreise mehr als 1.000.000 CAD an Bruttoumsätzen pro Monat für Blum.

Blums Wachstum ist weiterhin beeindruckend, sagte Frederick Pels, CEO von Blackhawk Growth. Ein Nebeneffekt des Anbaus ermöglicht es Blackhawk am Erfolg der gesamten Branche beteiligt zu sein und der Industrie qualitativ hochwertige und notwendige Substrate zu liefern. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem Team von Blum und darauf, unsere Aktionäre über die Fortschritte auf dem Laufenden zu halten."

Wir bei Blum Distributors freuen uns sehr, diese Transaktion abzuschließen und sowohl mit Blum als auch mit Blackhawk weiter zu wachsen, sagt Rico Gutierrez, Gründer von Blum. Diese Gelegenheit wird es uns ermöglichen, unsere laufende Nachfrage im Hinblick auf Produktion und Lieferungen weiter zu beschleunigen und uns dabei unterstützen, unsere Anlage zu erweitern und mit voller Kapazität zu arbeiten, um die schnell wachsende Mykologie-Branche zu unterstützen.

Rico Gutierrez ist der Gründer von Blum und wird weiterhin als CEO tätig sein. Herr Gutierrez ist seit einigen Jahren in der Mykologiebranche tätig. Vor der Gründung von Blum war er erfolgreicher Unternehmer und gründete mehrere Unternehmen in verschiedenen Branchen. Mit seiner Erfahrung und seinen Fähigkeiten gelang es ihm, zahlreiche Unternehmen durch Mentoring und Geschäftsentwicklung zu unterstützen.

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die oben genannten Zahlen für Umsatz und Marge von Blum auf Informationen basieren, die vom Management von Blum bereitgestellt wurden und nicht geprüft oder unabhängig verifiziert wurden. Die tatsächlichen Zahlen können nach einer Prüfung abweichen.

Transaktionsstruktur

Als Gegenleistung für den Erwerb des gesamten ausstehenden Aktienkapitals von Blum wird Blackhawk 9.650.000 Stammaktien an die bestehenden Aktionäre von Blum ausgeben.

Das Unternehmen ist unabhängig von Blum und seinen Aktionären. Die Transaktion stellt weder eine grundlegende Änderung noch eine Änderung des Geschäftsbetriebs für das Unternehmen dar, noch wird erwartet, dass sie zu einem Wechsel der Kontrolle über das Unternehmen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze und der Richtlinien der Canadian Securities Exchange führen wird.

Mit der Übernahme wird Blum Teil des wachsenden Investmentportfolios von Blackhawk in den Bereichen Life Science und Gesundheitswesen. Das bestehende Management-Team von Blum wird weiterhin für die Leitung des Tagesgeschäfts verantwortlich bleiben. Eine Provision in Höhe von 750.000 Blackhawk-Aktien wird an eine unabhängige Partei im Hinblick auf die Unterstützung bei dieser Transaktion gezahlt.

Nähere Informationen über Blum erhalten Sie auf der folgenden Website: www.blumdistributors.com.

Über Blackhawk Growth

Blackhawk Growth ist eine Investment-Holding, die bestrebt ist, durch die Übernahme und die Entwicklung wachstumsstarker Unternehmen beträchtliche Werte für ihre Aktionäre zu schaffen. Der Schwerpunkt seiner Investitionen liegt auf den Bereichen Gesundheit, Cannabis und Cannabidiol in Kanada sowie den USA.

Zu seinen Portfoliounternehmen gehören Sac Pharma, Terp Wholesale, LeichtMind Clinics, Noble Hemp, Spaced Food, Stable Foods, MindBio Therapeutics, Digital Mind Technology sowie eine Aktienbeteiligung an Gaia Grow Corp. (CSE:GAIA).

Das Unternehmen veröffentlicht regelmäßig Video-Updates über den offiziellen YouTube-Kanal des Unternehmens: https://www.youtube.com/channel/UCs4f2tt3yAvOGhNLjgNOy-A

Bitte beteiligen Sie sich auch an der Diskussion in unserer Telegram-Gruppe für Unterstützer von Blackhawk: https://t.me/Blackhawkgrowthcorp und besuchen Sie uns online unter www.blackhawkgrowth.com.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Frederick Pels, Chief Executive Officer

+1 (403) 991-7737

fred@blackhawkgrowth.com

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Sämtliche in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von historischen Fakten, sind zukunftsgerichtete Informationen in Bezug auf das Unternehmen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, einschließlich der zukünftigen Betriebsaktivitäten von Blum Distributors Ltd.

Mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen verfolgt das Unternehmen den Zweck, Informationen über die aktuellen Erwartungen und Pläne im Hinblick auf die Zukunft bereitzustellen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen für andere Zwecke möglicherweise nicht geeignet sind. Diese Informationen sind naturgemäß mit typischen Risiken und Unsicherheiten behaftet, die allgemeiner oder spezifischer Natur sein können und dazu führen könnten, dass sich Erwartungen, Prognosen, Vorhersagen oder Schlussfolgerungen als unrichtig herausstellen, dass Annahmen nicht der Wahrheit entsprechen und dass Ziele, strategische Vorgaben und Prioritäten nicht erreicht werden. Zu diesen Risiken und Unsicherheiten zählen unter anderem auch jene, die in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens identifiziert und aufgelistet sind und im Firmenprofil auf SEDAR (www.sedar.com) veröffentlicht wurden. Das Unternehmen hat sich bemüht, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen beschrieben sind. Es können aber auch andere Faktoren dazu führen, dass die Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen erheblich von solchen Aussagen abweichen. Das Unternehmen hat, sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, weder die Absicht noch die Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Erkenntnisse, zukünftiger Ereignisse bzw. sonstiger Umstände zu aktualisieren oder zu korrigieren.

