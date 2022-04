IRW-PRESS: Blackhawk Growth Corp.: MindBio Therapeutics von Blackhawk nimmt seinen 80. und letzten Patienten in klinische Phase-1-Studie auf und stellt Update hinsichtlich seines Spinouts bereit

- MindBio steht kurz vor Abschluss der weltweit ersten klinischen Studie seiner Art zur Mikrodosierung von psychedelischem Arzneimittel bei Patienten, denen das Arzneimittel zur Einnahme zu Hause verschrieben wurde

- Unabhängiger Ausschuss für Sicherheitsprüfung hat Studie erfolgreich geprüft

- Zwei klinische Phase-2-Studien werden folgen

- Geplanter Termin für die Hauptversammlung von Blackhawk hinsichtlich der Genehmigung des Spinouts von MindBio: 20. Juni 2022

Vancouver (British Columbia), den 4. April 2022 - Blackhawk Growth Corp. (CSE: BLR, Frankfurt: 0JJ) (Blackhawk oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass MindBio Therapeutics Pty. Ltd. (MindBio) seinen 80. und letzten Patienten in seine klinische Phase-1-Studie zur Mikrodosierung von LSD (Lysergsäurediethylamid) aufgenommen hat - die größte Sicherheitsstudie dieser Art, die jemals durchgeführt wurde.

Der weltweite Markt für Arzneimittel gegen Depressionen erreichte 2020 einen Wert von 12,7 Milliarden USD.1 MindBio zielt auf diesen Markt mit der vielversprechendsten Innovation bei der Behandlung von Depressionen seit der Erfindung traditioneller moderner Antidepressiva Mitte der 1980er-Jahre.

Trotz der Investitionen in diese traditionellen Antidepressiva und deren Verschreibung durch Ärzte und Psychiater in allen Teilen der Welt sind die Krise der psychischen Gesundheit sowie die Verbreitung von Depressionen und damit in Zusammenhang stehenden Stimmungsstörungen eskaliert, wobei Selbstmord eine der häufigsten Todesursachen bei jungen Menschen ist.2

MindBio hat zudem mit den vorbereitenden Arbeiten an zwei klinischen Phase-2-Studien begonnen, einschließlich der Entwicklung von psychedelischen Mikrodosierungsformulierungen, die anschließend unter GMP- (Good Manufacturing Practices)-Standards für den kommerziellen Einsatz sowie für klinische Studien hergestellt werden können.

MindBio arbeitet an der Entwicklung einer sicheren und wirksamen Mikrodosierung von Psychedelika, die von Ärzten an Patienten im Rahmen der medizinischen Grundversorgung verschrieben werden kann. In größeren Dosen ist LSD eine halluzinogene Droge, die die Kognition, das Denken, die Stimmung und die Wahrnehmung erheblich verändert, doch in wesentlich geringeren Mikrodosen ist das Arzneimittel subperzeptiv, was bedeutet, dass die Patienten die Droge einnehmen können, ohne ihre halluzinogene Wirkung zu bemerken, aber dennoch den medizinischen Nutzen erhalten und ihren Alltag bewältigen können.

Die Ergebnisse dieser wichtigen klinischen Studie werden die Basis für die Kommerzialisierung einer psychedelischen Mikrodosierungsbehandlung für die sichere Anwendung in der Bevölkerung darstellen.

Darüber hinaus treibt Blackhawk das Spinout von MindBio aus der Blackhawk-Gruppe weiter voran. Es hat eine Reihe von Schlüsseldaten für die Transaktion festgelegt, einschließlich eines geplanten Datums für eine Hauptversammlung am 20. Juni 2022, bei der der Spinout von den Aktionären genehmigt werden soll. Weitere Details hinsichtlich des Spinouts und der Hauptversammlung werden in einem Informationsrundschreiben veröffentlicht, das an die eingetragenen Aktionäre versandt und im Profil von Blackhawk auf SEDAR (www.sedar.com) veröffentlicht werden wird. Der Abschluss des Spinouts unterliegt weiterhin der Genehmigung der Aktionäre, der Behörden und des Gerichts.

MindBio möchte als erstes Unternehmen eine hochwirksame psychedelische Mikrodosierungsbehandlung auf den Markt bringen und der Abschluss eines jeden Meilensteins der klinischen Studie bringt uns unserem Ziel näher, die Behandlung psychischer Erkrankungen für immer zu verändern, sagte Frederick Pels, CEO von Blackhawk Growth. Ich gehe davon aus, dass wir mit den kontinuierlichen Fortschritten nach dem Spinout von MindBio einen beträchtlichen Wert schaffen werden. Ich freue mich darauf, unsere Aktionäre auf dem Laufenden zu halten, sobald wir weitere Fortschritte verzeichnen.

1. Depression Drugs Market: Global Industry Trends, Share, Size, Growth Opportunity and Forecast 2021-2026

2. Mortality Among Teenagers Aged 12-19 Years

Über Blackhawk Growth

Blackhawk Growth ist eine Investment-Holding, die bestrebt ist, durch die Übernahme und die Entwicklung wachstumsstarker Unternehmen beträchtliche Werte für ihre Aktionäre zu schaffen. Der Schwerpunkt seiner Investitionen liegt auf den Bereichen Gesundheit, Cannabis und Cannabidiol in Kanada sowie den USA.

Zu seinen Portfoliounternehmen gehören Sac Pharma, Terp Wholesale, LeichtMind Clinics, Noble Hemp, Spaced Food, Stable Foods, MindBio Therapeutics, Digital Mind Technology sowie eine Aktienbeteiligung an Gaia Grow Corp. (CSE:GAIA).

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Frederick Pels, Chief Executive Officer

+1 (403) 991-7737

fred@blackhawkgrowth.com

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Sämtliche in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von historischen Fakten, sind zukunftsgerichtete Informationen in Bezug auf das Unternehmen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, einschließlich des Spinouts und der zukünftigen Betriebsaktivitäten von MindBio Therapeutics Pty Ltd.

Mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen verfolgt das Unternehmen den Zweck, Informationen über die aktuellen Erwartungen und Pläne im Hinblick auf die Zukunft bereitzustellen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen für andere Zwecke möglicherweise nicht geeignet sind. Diese Informationen sind naturgemäß mit typischen Risiken und Unsicherheiten behaftet, die allgemeiner oder spezifischer Natur sein können und dazu führen könnten, dass sich Erwartungen, Prognosen, Vorhersagen oder Schlussfolgerungen als unrichtig herausstellen, dass Annahmen nicht der Wahrheit entsprechen und dass Ziele, strategische Vorgaben und Prioritäten nicht erreicht werden. Zu diesen Risiken und Unsicherheiten zählen unter anderem auch jene, die in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens identifiziert und aufgelistet sind und im Firmenprofil auf SEDAR (www.sedar.com) veröffentlicht wurden. Das Unternehmen hat sich bemüht, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen beschrieben sind. Es können aber auch andere Faktoren dazu führen, dass die Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen erheblich von solchen Aussagen abweichen. Das Unternehmen hat, sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, weder die Absicht noch die Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Erkenntnisse, zukünftiger Ereignisse bzw. sonstiger Umstände zu aktualisieren oder zu korrigieren.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=65069

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=65069&tr=1

