IRW-News: Blackrock Gold Corp.: Blackrock Gold gibt Namensänderung in Blackrock Silver Corp. bekannt

15. März 2021, - Vancouver, British Columbia. - Blackrock Gold Corp. (das Unternehmen) freut sich bekanntzugeben, dass das Unternehmen mit Wirkung zum 17. März 2021 seinen Namen in Blackrock Silver Corp. ändern wird. Die Namensänderung soll die Dominanz des Vorzeige-Silber-Gold-Projekts Tonopah West im Walker Lane-Trend im Silberstaat Nevada unterstreichen. Die Stammaktien des Unternehmens werden weiterhin unter dem Symbol BRC gehandelt werden, die neue CUSIP-Nummer für seine Stammaktien ist 09261Q107 und die neue ISIN ist CA09261Q1072.

Im Zusammenhang mit der Namensänderung wird keine Konsolidation des Aktienkapitals des Unternehmens erfolgen. Daher müssen Aktionäre ihre bestehenden Aktienzertifikate nicht in neue Zertifikate mit dem neuen Unternehmensnamen umtauschen. Die Namensänderung hat keine Auswirkung auf die Aktienstruktur oder die Rechte der Aktionäre, und keine weitere Handlung der bestehenden Aktionäre ist erforderlich.

Andrew Pollard, Präsident und CEO, erklärte: Mit vier Bohranlagen vor Ort, die an einer ersten Ressourcenschätzung in Tonopah West im Jahr 2021 arbeiten, wird deutlich, dass wir mit der Silbersphäre etwas wirklich Einzigartiges in unseren Händen haben. Obwohl die meisten Menschen bei Nevada an große Goldvorkommen denken, ist Nevada immer noch als Silberstaat bekannt. Der Silberbezirk Tonopah, der nach Comstock Lode an zweiter Stelle in Bezug auf historische Produktion steht, trägt den Großteil zu diesem Ruf bei. Die Königin der Silbercamps als die Tonopah bekannt wurde, produzierte 174 Millionen Unzen Silber und 1,8 Millionen Unzen Gold aus etwa 7,5 Millionen Tonnen Material, und machte den Bezirk zu einem der bedeutendsten Silber-Gold-Bezirke in Nordamerika, sowohl in Bezug auf Größe als auch auf Qualität. Alle historischen Produktionsinformationen stammen aus Nevada Bureau of Mines & Geology, Bulletin 51 und Bulletin 92

Unser Projekt Tonopah West stellt die westliche Hälfte des ertragreichen Bezirks dar.

Herr Pollard fuhr fort: Das Fraser Institute bezeichnete Nevada vor kurzem als die Top-Bergbau-Jurisdiktion weltweit Fraser Institute Annual Survey of Mining Companies 2020

, basierend auf seiner Attraktivität für Investitionen. Und im Vergleich zu anderen bekannten weltweiten Silber-Jurisdiktionen könnte der Unterschied in der Attraktivität für Investitionen nicht deutlicher sein. Mexiko und Peru, die gemäß der gleichen Studie mit großem Abstand auf Platz 42 bzw. 34 die wichtigsten Silberproduzenten der Welt sind, verdeutlichen, wie attraktiv Nevada im globalen Rahmen ist. Gemäß dem Silver Institute stammen nur 29 % des produzierten Silbers aus primären Silberminen The Silver Institute 2020 World Silver Survey

, und weitere 15 % werden als Nebenprodukt aus Goldminen produziert. Das 100-zu-1 Silber-Gold-Verhältnis im Silberbezirk Tonopah stellt den Bereich in einem Sektor heraus, in dem die mehrheitliche Produktion aus Nebenprodukten von Grundmetallen stammt, die an andere Metalle gebunden ist und nicht erweitert werden kann, um einen größeren Bedarf an Silber zu decken. Durch die Namensänderung, die die Art unserer Vorzeige-Anlage besser reflektiert, hoffen, wir die Attraktivität für Investoren, die nach hochgradigen Silber- und Goldprojekten in Amerika suchen, zu steigern.

Über Blackrock Silver Corp.

Blackrock ist ein auf Silber fokussiertes Junior-Explorationsunternehmen, das auf der Suche nach einer wirtschaftlichen Entdeckung ist. Das Unternehmen, das von einem erfahrenen Board unterstützt wird, richtet sein Hauptaugenmerk auf sein Grundstücksportfolio in Nevada, das aus epithermalen Gold- und Silberprojekten mit geringer Sulfidation besteht, die sich entlang des renommierten Northern Nevada Rift im Norden von Nevada und dem Trend Walker Lane im Westen von Nevada befinden.

