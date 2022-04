IRW-PRESS: Blender Bites Inc.: Club Store Division in der Ostregion Kanadas erhöht Bestellung der preisgekrönten Smoothie-Innovation von Blender Bites um 40 %

21. April 2022 - Vancouver, British Columbia - Blender Bites Ltd. (das Unternehmen, Blender Bites oder Blender), (CSE: BITE, FWB: JL40, WKN: A3DWAM ), ein kanadisches Unternehmen, das eine Reihe von vorportionierten, biologischen und pflanzlichen Lebensmitteln entwickelt und vermarktet, freut sich bekannt zu geben, dass die kanadische Club Store Division Eastern Region (die Division) der weltweit führenden Club Store-Kette (die Club-Kette) ihre Bestellung des von Blender kuratierten Power Berry/Detox Variety Packs (die SKU) um beeindruckende 40 % erhöht hat.

Die Specialty SKU, die nur in den East Region Club Stores in Ontario, Quebec und den kanadischen Seeprovinzen erhältlich ist, erhielt ein erstaunliches Vertrauensvotum der Club Store-Kette, die ihre Bestellung von 50.000 auf 70.000 Einheiten erhöht hat, was 600.000 bzw. 840.000 Smoothie Pucks entspricht. Diese höheren Bestellzahlen sind auf die wachsende Beliebtheit der Produkte zurückzuführen und spiegeln nach Ansicht des Unternehmens die erwartete Zunahme der Verbrauchernachfrage in den Clubgeschäften nach der neuen SKU wider.

Die Kundenzufriedenheit ist eins der Kernziele von Blender, und die hohe Qualität und der hohe Standard der Produkte des Unternehmens sind seit der Gründung von entscheidender Wichtigkeit. Als Bestätigung dieser umgesetzten Selbstverpflichtung kann die kürzlich erfolgte Auszeichnung durch die Verleihung des Product of the Year Canada Award 2022 an Blender Bites (in der Kategorie Bio-Getränke) angesehen werden. Die wachsende Beliebtheit der Smoothie-Innovation von Blender hat den Umsatz erheblich gesteigert und damit Rekordumsätze für das Unternehmen erzielt.

Im Januar 2022 verzeichnete das Unternehmen einen Umsatzanstieg von 3000 % im Vergleich zum selben Zeitraum im Jahr 2021, was die höchsten Umsatzzahlen in einem einzelnen Monat seit der Gründung des Unternehmens darstellt. Die rekordverdächtigen Umsätze sind auch auf den Eintritt von Blender in die weltweit führenden Club-Ketten in der Ostregion Kanadas und im Südwesten der USA zurückzuführen. Steigende Auftragszahlen, wie sie in dieser Pressemeldung präsentiert werden, tragen zum robusten Umsatzwachstum des Unternehmens bei und könnten möglicherweise zu einer Erweiterung der Präsenz des Unternehmens durch die Eröffnung von Club-Stores in ganz Nordamerika führen.

Eine Erweiterung der Produktpalette und der Vertriebskanäle bietet Blender einen enormen Vorteil gegenüber den Mitbewerbern, da sich das Unternehmen kontinuierlich positioniert, um vom schnell wachsenden und lukrativen nordamerikanischen Smoothie-Markt zu profitieren, der derzeit mit einer CAGR von 6,7 % wächst und bis 2026 https://www.marketdataforecast.com/market-reports/na-smoothies-market

voraussichtlich einen Wert von 6,28 Milliarden USD erreichen wird.

Es ist äußerst spannend, dass unser neues Sortenpaket mit den Geschmacksrichtungen Power Berry und Green D-tox in den Regalen der Eastern Regional Club Stores nachgefüllt werden muss. Wir sind unglaublich begeistert von der Nachbestellung, da sie die Zufriedenheit der weltweit führenden Club-Kette als auch ihrer enormen Kundenbasis belegt. Wir arbeiten unermüdlich daran, diese hohe Nachfrage nach Blender-Produkten zu erfüllen und alle Seiten zufriedenzustellen und dabei auch weiterhin unseren Mitbewerbern immer einen Schritt vorauszubleiben, sagte Chelsie Hodge, CEO und Gründerin des Unternehmens.

ÜBER BLENDER BITES

Blender Bites ist ein kanadisches Unternehmen, das eine Reihe von hochwertigen Tiefkühlprodukten entwickelt und vermarktet, bei denen die Funktionalität im Vordergrund steht. Blender Bites wurde im Jahr 2016 gegründet und war das erste Unternehmen in Westkanada, das ein vorportioniertes Easy Smoothie-Produkt auf den Markt brachte, welches keine unnötigen Plastikverpackungen enthält. Die Produkte von Blender Bites sind kontrolliert biologisch, vegan, gentechnikfrei, glutenfrei und enthalten weder Milch noch Soja. Den Produkten wird kein Zucker zugesetzt und sie werden in Kanada hergestellt. Die Blender Bites-Produkte werden international in Kanada und den USA vertrieben und sind derzeit in über 900 Geschäften erhältlich, darunter Sobeys, Safeway, Save on Foods, Whole Foods Market, Buy-Low/Nesters, IGA und Fresh Street.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS,

Blender Bites Limited

Chelsie Hodge, Chief Executive Officer

Nähere Informationen erhalten Sie über das IR-Team von Blender:

E-Mail - investors@blenderbites.com

Telefon - 1-888-997-2055

