IRW-News: Blue Lagoon Resources Inc.: Blue Lagoon beginnt erste Phase seines Bohrprogramms auf dem Goldprojekt Dome Mountain

IRW-PRESS: Blue Lagoon Resources Inc.: Blue Lagoon beginnt erste Phase seines Bohrprogramms auf dem Goldprojekt Dome Mountain

23. Juli 2020 - Vancouver, British Columbia - Blue Lagoon Resources Inc. (das Unternehmen) (CSE: BLLG; FWB: 7BL; OTCQB: BLAGF) freut sich bekannt zu geben, dass das geplante Phase-I-Bohrprogramm auf dem unternehmenseigenen Goldprojekt Dome Mountain, das sich 50 Autominuten von Smithers B.C. entfernt befindet, begonnen hat. Das Goldminenprojekt Dome Mountain verfügt über eine Bergbau- und Umweltmanagementgenehmigung (Mining Permit and Environmental Management Act Permit, EMA), die eine Jahresproduktion von bis zu 75.000 Tonnen vorsieht und 15 bekannte hochgradige Goldadern identifiziert hat, wobei ein beträchtlicher Teil der Liegenschaft noch erkundet werden muss.

Phase Eins der Bohrungen wird aus 2800 Metern HQ-Diamantbohrungen mit 22 Bohrlöchern bestehen, die sich auf acht bereits bestehenden Pads (Bohrplatten) befinden (siehe Abbildung 1 unten). Tabelle Eins zeigt die Pads und geplanten Bohrlöcher in der Reihenfolge ihrer Priorität. Die geplanten Längen der Bohrlöcher beruhen auf dem Vulcan-Modell und sind so ausgelegt, dass sie 5 Meter über den Aderrand hinaus enden.

TABELLE EINS

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/52737/Blue Lagoon_Drill Program Commences PR_July 23 2020_Final_DEPRcom.001.png

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/52737/Blue Lagoon_Drill Program Commences PR_July 23 2020_Final_DEPRcom.002.png

Abbildung 1

Die von Pad 16-8 aus gebohrten Bohrlöcher sind nicht darauf ausgelegt, die Abgeleitete Ressource zu treffen. Dieser Aufbau soll eine hochgradige Goldmineralisierung entlang einer von NNE nach SSW verlaufenden mineralisierten Struktur durchschneiden, die in Bohrloch DM-16-79 während der Bohrkampagne 2016 angetroffen wurde.

Auf dem Projekt Dome Mountain haben schon vor einiger Zeit Bohrungen stattgefunden, daher freuen wir uns, dort weiterzumachen, wo wir 2016 aufgehört haben, insbesondere in diesem gegenwärtig so robusten Goldmarkt, sagte der Präsident und CEO von Blue Lagoon Resources, Rana Vig.

Dieses Phase-Eins-Bohrprogramm zielt auf einen Teil der Abgeleiteten Ressource ab, die in der vor kurzem eingereichten vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung (PEA) definiert wurde. (Technischer Bericht PEA NI43-101, der am 15. Juli 2020 eingereicht wurde). Unter Verwendung eines Cutoff-Gehalts von 3,42 g/t Au und eines Goldpreises von $1450 pro Feinunze skizzierte die PEA eine unverwässerte Angezeigte Ressource von 81.017 Unzen Gold mit 15,78 g/t Gold und eine Abgeleitete Ressource von 149.240 Unzen Gold mit 10,09 g/t Gold. Klicken Sie hier, um die vollständige Pressemitteilung des Unternehmens über die Ergebnisse der PEA zu lesen.

Die ausgewählten Bohrkragen befinden sich auf bereits fertiggestellten Pads und im Bereich der bestehenden Straßeninfrastruktur. Von jedem Pad aus werden mehrere HQ-Bohrlöcher fertiggestellt, die so konzipiert sind, dass sie als Infill-Bohrungen längs und in einem bereits definierten Abgeleiteten Ressourcengebiet mit geplanten Abschnitten, die innerhalb eines Einflussbereichs von 30 Metern liegen sollen, durchgeführt werden sollen. Dabei sollen bis zu 33 % der bestehenden Abgeleiteten Ressourcen im Hinblick auf eine potenzielle Aufwertung auf Angezeigte Ressourcen getestet werden (siehe Abbildung 2).

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/52737/Blue Lagoon_Drill Program Commences PR_July 23 2020_Final_DEPRcom.003.jpeg

Abbildung 2

Der Chefgeologe von Blue Lagoon, Bill Cronk, sagte dazu: Ich freue mich sehr darauf, mit der Arbeit am Goldprojekt Dome Mountain zu beginnen. Dieses Projekt ist sehr vielseitig und aussichtsreich und bietet eine bedeutende Angezeigte Goldressource, eine Minenkonzession, die Erschließung der Mineninfrastruktur, eine Abgeleitete Ressource, die für eine Aufwertung auf eine Angezeigte Ressource in Betracht kommt, und ein sehr aussichtsreiches Landpaket mit mehreren mineralisierten Quarzadern, das für eine Priorisierung der Bohrziele bereit ist. Darüber hinaus ist dieses Phase-Eins-Bohrprogramm nur der erste Teil eines sehr umfassenden Mehrphasenplans, der sich auf die Definition und Erschließung des gesamten Potenzials des Goldprojekts Dome Mountain konzentriert, fügte er hinzu.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Daten wurden von William Cronk, P.Geo., einer qualifizierten Person (Qualified Person) gemäß National Instrument 43-101 und einem Berater des Unternehmens, genehmigt.

