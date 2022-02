IRW-News: Blue Lagoon Resources Inc.: Blue Lagoon nimmt im Rahmen seines 20.000-Meter-Bohrprogramms auf Dome Mountain ein zweites Bohrgerät in Betrieb

IRW-PRESS: Blue Lagoon Resources Inc.: Blue Lagoon nimmt im Rahmen seines 20.000-Meter-Bohrprogramms auf Dome Mountain ein zweites Bohrgerät in Betrieb

1. Februar 2022 - Vancouver, British Columbia - Blue Lagoon Resources Inc. (das Unternehmen) (CSE: BLLG; FWB: 7BL; OTCQB: BLAGF) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen ein zweites Team mobilisiert hat, um sein vor Kurzem angekündigtes 20.000 Meter umfassendes Bohrprogramm auf seinem Goldprojekt Dome Mountain zu unterstützen. Dome Mountain ist ein ganzjährig erreichbares Konzessionsgebiet, das rund 50 Fahrminuten von Smithers (British Columbia) entfernt ist.

Das zweite Bohrgerät wird sich zunächst auf den Erzgang Boulder konzentrieren, wo die Bohrungen von zwei Platten aus erfolgen und in einem hohen Winkel in den Erzgang Boulder gebohrt werden. Damit wird die Mineralisierung entlang des Einfallwinkels unterhalb der 1.000-Meter-Ebene angezielt. Fünf bis sechs Bohrlöcher mit HQ-Kerndurchmesser sollen mit demselben Azimut von jeder Platte aus niedergebracht werden, um die Bohrungen von einem bekannten in einen unbekannten Bereich zu führen, wobei der Ausrichtung des Bohrkerns besondere Aufmerksamkeit zuteilwerden soll.

Wie tief reicht der Erzgang?

Im Jahr 2020 durchteufte Bohrloch DM-20-139 mit 3,13 Metern mit 17,69 g/t Au und 70,41 g/t Ag in einer Tiefe von 335,47 bis 338,6 Metern den bislang tiefsten Abschnitt im Erzgang Boulder, wodurch die Ausdehnung des Erzgangs Boulder im Einfallwinkel tatsächlich um 200 Meter erweitert wurde (siehe Pressemeldung vom 9. Dezember 2020).

Während das erste Bohrgerät in erster Linie mit Anschlussbohrungen bei neuen und kürzlich entdeckten Gebieten beschäftigt ist, die von großem Interesse sind, wird das zweite Bohrgerät erneut den Erzgang Boulder ins Visier nehmen, und zwar diesmal in noch größeren Tiefen. Damit soll weiterhin nachgewiesen werden, dass die Goldmineralisierung im Erzgang Boulder deutlich tiefer reicht, als die historischen Bohrungen dies angezeigt haben, meint William Cronk, Chefgeologe bei Blue Lagoon Resources.

Die Geologie bei Dome Mountain weist eine bemerkenswerte Ähnlichkeit zur erstklassigen Goldlagerstätte Buritica in Kolumbien auf. Buritica besteht aus einem Schwarm von geschichteten, nahezu vertikal ausgerichteten hochgradigen Erzgängen, die bis in eine Tiefe von mindestens 1,5 km reichen und in der Tiefe offen sind. Unter Verwendung dieses geologischen Modells und in Anbetracht der Tatsache, dass Bohrloch DM-20-139 einen Abschnitt von 3,13 Metern mit 17,69 g/t Au und 70,41 g/t Ag in einer Tiefe von 335,47 bis 338,6 m, also mindestens 200 m unterhalb der bestehenden Ressource, durchteuft hat, ist das Geologenteam von Blue Lagoon zuversichtlich, dass beträchtliches Potenzial besteht, den Erzgang Boulder zu erweitern und möglicherweise weitere Erzgänge in der Nähe zu entdecken.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/63971/BlueLagoon_020122_DEPRcom.001.jpeg

Abbildung 1

Ressourcenabschnitt des Erzgangs Boulder, der die Durchörterung des Erzgangs Boulder durch Bohrloch DM-20-139 in der Tiefe im Verhältnis zur modellierten Ressource beim Erzgang Boulder zeigt. Der hochgradige Goldabschnitt, die bis dato tiefste Durchörterung des Erzgangs Boulder, liegt 150 Meter tiefer als der Tiefpunkt der Ressource bei Boulder.

Die erste Phase des vor Kurzem angekündigten 20.000 Meter umfassenden Bohrprogramms des Unternehmens wird bis Mitte/Ende März 2022 andauern und soll kurz nach Einsetzen des Tauwetters und der Schneeschmelze wieder aufgenommen werden, sobald die Bodenbedingungen wieder günstig genug sind für die Remobilisierung der Bohrteams.

Die wissenschaftlichen und technischen Offenlegungen in dieser Pressemeldung wurden von William Cronk, P.Geo., der dem Unternehmen als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift NI 43-101 und als Berater zur Verfügung steht, genehmigt.

