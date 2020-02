IRW-News: Blue Lagoon Resources Inc.: Blue Lagoon unterzeichnet mit Metal Mountain Resources Inc.eine verbindliche Absichtserklärung

IRW-PRESS: Blue Lagoon Resources Inc.: Blue Lagoon unterzeichnet mit Metal Mountain Resources Inc.eine verbindliche Absichtserklärung

Vancouver, British Columbia - 27. Februar 2020 - Blue Lagoon Resources Inc. (Blue Lagoon oder das Unternehmen) (CSE: BLLG; FWB: 7BL - WKN A2PNJ8 ; OTCQB: BLAGF) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen und Metal Mountain Resources Inc., eine in British Columbia ansässiges Privatfirma, die am 26. Februar angekündigte unverbindliche Absichtserklärung durch eine verbindliche Absichtserklärung ersetzt haben. Blue Lagoon wird demnach 100 % der in Umlauf befindlichen Aktien von Metal Mountain erwerben und im Gegenzug rund 12,15 Millionen Aktien von Blue Lagoon emittieren.

Gemäß der Absichtserklärung wird Metal Mountain bei Abschluss der Transaktion mit einer neuen Tochtergesellschaft von Blue Lagoon fusionieren, um dem Zweck der Transaktion entsprechend in das Unternehmen eingegliedert zu werden. Die Aktionäre von Metal Mountain werden bei Vertragsabschluss für jeweils 4 Metal Mountain-Stammaktien in ihrem Besitz 0,97266 Aktienanteile von Blue Lagoon erhalten. Die Aktien von Blue Lagoon sind in den ersten 12 Monaten nach dem Vertragsabschluss an eine Haltedauer gebunden. Danach erlischt diese Haltedauer in Teilraten wie folgt:

- 10 % jeweils 12 bzw. 15 Monate nach dem Abschlussdatum

- 15 % jeweils 18 bzw. 24 Monate nach dem Abschlussdatum

- 25 % jeweils 27 bzw. 30 Monate nach dem Abschlussdatum

Metal Mountain wird eine Aktionärsversammlung anberaumen, um die Zustimmung der Aktionäre zu dieser Transaktion, einschließlich der Fusionierung, einzuholen. Der Abschluss der Transaktion unterliegt unterschiedlichen Bedingungen, einschließlich aller erforderlichen Börsengenehmigungen, der Genehmigung der Aktionäre von Metal Mountain sowie des Abschlusses der Kaufprüfungen. Die Parteien haben vereinbart, ein endgültiges Abkommen anzustreben. Die Vertragsparteien erarbeiten bzw. finalisieren derzeit die Rahmenbedingungen für eine finale Vereinbarung, welche die Absichtserklärung ersetzen soll.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Rana Vig

President & Chief Executive Officer

Tel: 604-218-4766

E-Mail: rana@ranavig.com

Die Börsenaufsicht der CSE hat diese Meldung nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit und Angemessenheit dieser Meldung.

Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen: Diese Pressemeldung enthält bestimmte Aussagen, die zukunftsgerichtete Aussagen darstellen können. Alle Aussagen in dieser Mitteilung, ausgenommen Aussagen über historische Fakten, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, deren Eintreten Blue Lagoon Resources Inc. (das Unternehmen) erwartet, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen stellen Aussagen dar, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, und können im Allgemeinen, aber nicht immer an Wörtern wie erwartet, plant, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, prognostiziert, potenziell und ähnlichen Ausdrücken erkannt werden und besagen, dass Ereignisse oder Umstände eintreten werden, würden, können, könnten oder sollen. Obwohl das Unternehmen der Auffassung ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf angemessenen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von jenen in zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Die Faktoren, die eine wesentliche Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse von den Erwartungen in zukunftsgerichteten Aussagen bewirken können, beinhalten: dass die Ergebnisse der Explorationsaktivitäten nicht die für die weitere Exploration oder Erschließung von Minerallagerstätten erforderliche Qualität und Menge anzeigen; Marktpreise; die anhaltende Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen; Genehmigungen und andere Zulassungen; sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Die Investoren werden davor gewarnt, dass solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen und dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von jenen abweichen können, die in zukunftsgerichteten Aussagen prognostiziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Ansichten, Schätzungen und Auffassungen des Managements des Unternehmens zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Aussagen. Sofern dies nicht von den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben ist, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, sollten sich die Ansichten, Schätzungen und Auffassungen des Managements bzw. andere Faktoren ändern.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

