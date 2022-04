IRW-News: Blue Lagoon Resources Inc.: Weitere hochgradige Bohrergebnisse mit sichtbarem Gold von Zone Chance bei Projekt Dome Mountain von Blue Lagoon

IRW-PRESS: Blue Lagoon Resources Inc.: Weitere hochgradige Bohrergebnisse mit sichtbarem Gold von Zone Chance bei Projekt Dome Mountain von Blue Lagoon

Vancouver (British Columbia), 20. April 2022. Blue Lagoon Resources Inc. (CSE: BLLG, FWB: 7BL, OTCQB: BLAGF) (das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass die jüngsten Laborergebnisse des Phase-2-Programms 2021 beim zu 100 % unternehmenseigenen, ganzjährig zugänglichen Goldprojekt Dome Mountain, das nur 50 Autominuten von Smithers in British Columbia entfernt ist, hochgradige Erzgangabschnitte identifiziert haben, von denen einige sichtbares Gold enthalten.

Höhepunkte:

- 16,8 g/t Gold auf 0,42 m, 22.12 g/t Gold auf 2,14 m und 33,08 g/t Gold auf 1,40 m in Bohrloch DM-21-200

- 10,51 g/t Gold auf 1,05 m und 14,49 g/t Gold auf 1,91 m in Bohrloch DM-21-206 mit sichtbarem Gold

Die bedeutsamen Analyseergebnisse der neuen Bohrlöcher in der Zone Chance sind in Tabelle 1 vollständig zusammengefasst. Diese Ergebnisse verdeutlichen weiterhin das hohe Maß an Höffigkeit, das die Zone Chance bietet, und weisen eindeutig darauf hin, dass weitere Bohrungen gerechtfertigt sind.

Die Bohrungen in der Zone Chance dienten dazu, diese in Richtung Nordwesten verlaufende strukturelle Zone auf hochgradige Quarzcarbonat-Erzgänge zu erproben. Mehrere Bohrlöcher wurden von denselben Platten aus mit unterschiedlichen Azimuten gebohrt, um die Grenzen der strukturellen Zone zu erproben. Die jüngsten Ergebnisse zeigten, dass mehrere neue Erzgänge in den meisten Bohrlöchern durchschnitten wurden, einschließlich DM-21-200, das 16,8 g/t Gold auf 0,42 m, 22,12 g/t Gold auf 2,14 m und 33,08 g/t Gold auf 1,40 m ergab, sowie Bohrloch DM-21-206, das 10,51 g/t Gold auf 1,05 m und 14,49 g/t Gold auf 1,91 m ergab, einschließlich einiger Intervalle mit sichtbarem Gold (Abb. 1).

Die Goldmineralisierung steht durchweg in Zusammenhang mit Quarzcarbonat-Erzgängen, die Pyrit und andere Sulfide wie Bleiglanz, Sphalerit, Arsenopyrit und Kupferglanz aufweisen. Eine starke Carbonat-Wandgestein-Alteration ist allgegenwärtig und schmale, zonenparallele Quarzcarbonat-Erzgänge mit bis zu 30 bis 50 Erzgängen pro Meter sind im Hangenden und Liegenden von mineralisierten Zonen üblich.

Bohrloch DM-21-200 wurde von einer Platte 275 m südwestlich der Platte der Bohrlöcher DM-21-186 (mit sichtbarem Gold) bis -189 gebohrt. Bohrloch 200 wurde subvertikal (-85°) gebohrt und stieß zwischen 77,5 und 78,9 m auf sulfidreiche Quarzcarbonat-Erzgänge, die 10 % Pyrit und Spuren bis 2 % Arsenopyrit mit einem Gehalt von 33,08 g/t Gold und 72,3 g/t Silber enthielten.

Bohrloch DM-21-206 wurde von einer Platte aus gebohrt, die sich 130 m südöstlich von Bohrloch DM-21-200 befindet. Bohrloch 206 wurde mit einem Azimut von 235° und einer Neigung von -50° gebohrt und stieß auf einen 1,91 m langen Abschnitt zwischen 101,32 und 103,23 m, einschließlich sichtbaren Goldes auf 103,10 m, mit einem Gehalt von 14,49 g/t Gold und 29,2 g/t Silber innerhalb eines Quarzcarbonat-Erzgangs mit bis zu 20 % Pyrit.

Die Bedeutung dieser Abschnitte kann nicht unterschätzt werden, sagte Bill Cronk, Chief Geologist von Blue Lagoon Resources. Die meisten Bohrlöcher, die bis dato gebohrt wurden, sind auf mehrere hochgradige Erzgänge gestoßen, was die Tatsache unterstreicht, dass es zahlreiche neue Erzgänge gibt, die innerhalb der produktiven, kürzlich identifizierten strukturellen Zone Chance weiterverfolgt werden können. Nur etwa ein Drittel des Streichens dieser Zone wurde bis dato erprobt und jede einzelne bis dato gebohrte Platte hat zu bedeutsamen Goldabschnitten geführt, fügte er hinzu.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/65369/DrillresultsfromCSZApril202022_de_Prcom.001.jpeg

Abb. 1

Tabelle. 1

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/65369/DrillresultsfromCSZApril202022_de_Prcom.002.png

* Wahre Mächtigkeiten noch nicht definiert

Geologische, geochemische und strukturelle Daten und Beobachtungen unterstützen das aktuelle Lagerstättenmodell als Carbonatlagerstätte für Basismetallgold (Alkaligold).

QUALITÄTSSICHERUNG UND -KONTROLLE

Der für die Probennahmen ausgewählte Kern wurde mit einer Kernsäge oder einem Hydrauliksplitter in zwei Hälften geteilt, wobei eine Hälfte für den Versand verpackt wurde. Eine strenge Produktkettenlagerung und ein Versandprotokoll wurden eingehalten. Die gesamte Kernaufbereitung und -analyse wurde von Bureau Veritas Minerals in Vancouver in British Columbia durchgeführt. Der Kern wurde zerkleinert, geteilt und pulverisiert, wobei 250 g auf 200 Mesh gesiebt wurden. Jede Probe wurde mittels Brandprobe mit ICP-MS-Abschluss (BVM-Code FA350) auf Gold sowie mittels Vier-Säure-Aufschluss-ICP mit ES-Abschluss (BVM-Code MA250) auf mehrere Elemente analysiert. Alle Goldwerte über dem Grenzwert (>10 ppm Gold) wurden mittels gravimetrischer Brandprobe (BVM-Code FA550) analysiert. Das Personal des Unternehmens hat Standard- und Leerproben hinzugefügt. Das Probennahmeprogramm wurde vom Personal des Unternehmens von und unter der Leitung von Lorrie Farrell, P.Geo., durchgeführt.

Das wissenschaftliche und technische Datenmaterial in dieser Pressemeldung wurde von William Cronk, P.Geo., der dem Unternehmen als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift NI 43-101 und als Berater zur Verfügung steht, genehmigt.

