IRW-News: Brookside Energy Limited: Brookside Energy Limited stellt Investoren Video bereit

IRW-PRESS: Brookside Energy Limited: Brookside Energy Limited stellt Investoren Video bereit

Perth / Frankfurt am Main, 19. Juli 2021. Brookside Energy Limited (ASX: BRK,

FWB: 8F3, WKN: A14VRS ) (Brookside oder das Unternehmen) freut sich, den Aktionären und Investoren das Unternehmen im folgenden Video vorzustellen.

Brookside ist ein USA fokussiertes, ASX & Frankfurt notiertes Explorations- & Produktionsunternehmen, das mit lokalen Communities zusammenarbeitet, um nachhaltiges Wachstum und Wertschopfung zu gewahrleisten, durch die sichere und effiziente Entwicklung von Energieressourcen.

Mehr dazu im Video:

BROOKSIDE ENERGY NEWS

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/60535/Brookside.001.png

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/60535/Brookside.002.png

Brookside Energy - Investoren Video

YouTube Link:

https://www.youtube.com/watch?v=R7DnOY4pqj8

Zudem finden Sie im folgenden Link das deutschsprachige Factsheet:

Brookside Energy - Factsheet

https://dgwa.org/wp-content/uploads/2021/07/BRK-Brochure.pdf

Über Brookside:

Brookside Energy ist ein in Perth ansässiges, an der ASX und in Frankfurt notierendes Unternehmen, das durch die Erschließung von Öl- und Gasvorkommen in den USA, insbesondere im Anadarko-Becken in Oklahoma, Mehrwert für Aktionäre erbringt. Das Anadarko-Becken ist eine bewährte Öl- und Gasentwicklungsprovinz der Stufe 1 mit bedeutender bestehender Öl- und Gassammel- und Transportinfrastruktur, einem wettbewerbsfähigen und sehr erfahrenen Öl- und Gasdienstleistungssektor und einem günstigen regulatorischen Umfeld. Brookside verfolgt einen Real-Estate Development-Ansatz, um aussichtsreiche Flächen im Anadarko-Becken zu erwerben und diese durch die Konsolidierung von Pachtverträgen und den Nachweis von Öl- und Gasreserven aufzuwerten. Das Unternehmen hat dann die Möglichkeit, das aufgewertete Land zu verkaufen oder eine Beteiligung an der Produktion zu behalten. Das Unternehmen ist nun in der Lage, seine Aktivitäten und seine Vermögensbasis mit den Beteiligungen am Betrieb in der SWISH AOI maßgeblich auszubauen.

Web: http://brookside-energy.com.au

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/60535/Brookside.003.png

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

David Prentice

Managing Director

Brookside Energy Limited

Tel: (+61 8) 6489 1600

david@brookside-energy.com.au

Gracjan Lambert

Executive General Manager Commercial

Brookside Energy Limited

Tel: (+61 8) 6489 1600

gl@brookside-energy.com.au

DGWA GmbH

Kaiserhofstraße 13

D-60313 Frankfurt am Main

info@dgwa.org

