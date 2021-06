IRW-News: Caledonia Mining Corporation: Änderungsmitteilung eines wesentlichen Aktionärs von Caledonia Mining

IRW-PRESS: Caledonia Mining Corporation: Änderungsmitteilung eines wesentlichen Aktionärs von Caledonia Mining

St. Helier, 30. Juni 2021: Caledonia Mining Corporation Plc ("Caledonia" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/caledonia-mining-corporation-plc/ ) gibt bekannt, dass es am 28. Juni 2021 von BlackRock, Inc. die Mitteilung erhalten hat, dass es am 25. Juni 2021 einen bestimmten Schwellenwert für die Mitteilung seiner Beteiligungen an dem Unternehmen überschritten hat.

Die Gesamtbeteiligung von Blackrock Inc. an den Stimmrechten liegt nun unter 3 % des ausgegebenen Grundkapitals der Gesellschaft.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Caledonia Mining Corporation Plc

Mark Learmonth

Tel: +44 1534 679 800

Camilla Horsfall

Tel: +44 7817 841793

WH Irland (Nomade und Makler)

Adrian Hadden/James Sinclair-Ford-

Tel: +44 20 7220 1751

Blytheweigh

Tim Blythe/Megan Ray

Tel: +44 207 138 3204

3PPB

Patrick Chidley

Paul Durham

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

Tel: +1 917 991 7701

Tel: +1 203 940 2538

www.resource-capital.ch

info@resource-capital.ch

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen werden von der Gesellschaft als Insiderinformationen gemäß der Marktmissbrauchsverordnung (EU) Nr. 596/2014 angesehen.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=59263

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=59263&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=JE00BF0XVB15

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.