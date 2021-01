IRW-News: Caledonia Mining Corporation: Caledonia Mining beschließt vierte Erhöhung der Quartalsdividende in fünf aufeinander folgenden Quartalen

IRW-PRESS: Caledonia Mining Corporation: Caledonia Mining beschließt vierte Erhöhung der Quartalsdividende in fünf aufeinander folgenden Quartalen

St. Helier, 4. Januar 2021 - Caledonia Mining Corporation Plc ("Caledonia" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/caledonia-mining-corporation-plc/) freut sich bekannt zu geben, dass das Board of Directors eine erhöhte Quartalsdividende von elf US-Cents (0,11 US$) für jede Aktie des Unternehmens beschlossen hat.

Highlights

- 10 % Steigerung gegenüber der bisherigen Quartalsdividende von 10 Cent, die im Oktober 2020 gezahlt wurde.

- 60% kumulierter Anstieg vom Niveau von 6,875 Cent seit Oktober 2019

- 4. Erhöhung der vierteljährlichen Dividende seit Oktober 2019

- Der Zentralschacht soll im ersten Quartal 2021 in Betrieb genommen werden

- Zielproduktion von 61.000 bis 67.000 Unzen Gold im Jahr 2021; Zielproduktion von 80.000 Unzen Gold pro Jahr ab 2022. Herr Dana Roets (B. Eng. (Min.), MBA, Pr.Eng., FSAIMM, AMMSA), Chief Operating Officer, ist die qualifizierte Person des Unternehmens gemäß dem kanadischen National Instrument 43-101 und hat alle wissenschaftlichen oder technischen Informationen in dieser Pressemitteilung genehmigt.

- Die steigende Produktion, ein hoher Goldpreis und eine gute Kostenkontrolle haben weiterhin zu einer erhöhten Cash-Generierung geführt, was den Vorstand zuversichtlich stimmt, dass das Unternehmen ein höheres Niveau an Dividendenausschüttungen aufrechterhalten kann, bevor die Vorteile des Central Shaft realisiert werden.

Steve Curtis, Chief Executive Officer, kommentierte die Ankündigung wie folgend:

"Wir freuen uns, eine weitere 10-prozentige Erhöhung unserer Quartalsdividende anzukündigen, die vierte Erhöhung in den letzten 15 Monaten. Dies entspricht einem kumulativen Anstieg der Dividende um 60 Prozent seit der ersten Erhöhung im Oktober 2019. Die Entscheidung des Vorstands, die Dividende zu erhöhen, spiegelt unser anhaltendes und zunehmendes Vertrauen in die Aussichten für unser Geschäft wider. Wie wir in unseren Ergebnissen für das dritte Quartal 2020 berichteten, entwickelt sich das Geschäft weiterhin gut, unterstützt durch eine starke Produktion und einen festen Goldpreis.

"Da wir uns dem Ende des Sechs-Jahres-Investitionsprogramms bei der Blanket Mine nähern, erwarten wir, dass die Kombination aus steigender Produktion und sinkenden Kapitalinvestitionen in den nächsten zwei Jahren uns den Spielraum geben wird, weitere Erhöhungen der Dividende in Betracht zu ziehen, zusätzlich zur Finanzierung von Investitionen in neue Projekte, einschließlich der Explorationsprojekte bei Glen Hume und Connemara North, wie am 10. bzw. 17. Dezember 2020 angekündigt.

Die relevanten Daten in Bezug auf die Dividende sind wie folgt:

- Ex-Dividendentermin: 14. Januar 2021

- Stichtag: 15. Januar 2021

- Versanddatum des Dividendenschecks: 29. Januar 2021

Anteilsinhaber mit einer eingetragenen Adresse in Großbritannien werden in Pfund Sterling ausgezahlt.

Caledonias Dividendenpolitik

Caledonias Strategie zur Maximierung des Shareholder Value beinhaltet eine vierteljährliche Dividendenpolitik, die das Board of Directors im Jahr 2014 beschlossen hat. Das Board of Directors wird künftige Erhöhungen der Dividende in Betracht ziehen, wenn dies im Einklang mit seinem umsichtigen Ansatz zum Risikomanagement angemessen ist.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Caledonia Mining Corporation Plc

Mark Learmonth

Camilla Horsfall-

Tel: +44 1534 679 802

Tel: +44 7817 841793

WH Irland

Adrian Hadden/James Sinclair-Ford-

Tel: +44 20 7220 1751

Blythewiege

Tim Blythe/Megan Ray-

Tel: +44 207 138 3204

3PPB

Patrick Chidley

Paul Durham

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger-

Tel: +1 917 991 7701

Tel: +1 203 940 2538

www.resource-capital.ch

info@resource-capital.ch

Hinweis: Diese Mitteilung enthält Insiderinformationen, die in Übereinstimmung mit der Marktmissbrauchsverordnung (EU) Nr. 596/2014 offengelegt werden.

Vorsichtshinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen und Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, sind "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, die Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf die aktuellen Erwartungen, Absichten, Pläne und Überzeugungen von Caledonia beinhalten, aber nicht darauf beschränkt sind. Zukunftsgerichtete Informationen sind häufig an zukunftsgerichteten Begriffen wie "antizipieren", "glauben", "erwarten", "Ziel", "planen", "anvisieren", "beabsichtigen", "schätzen", "könnten", "sollten", "könnten" und "werden" oder der Verneinung dieser Begriffe oder ähnlichen Begriffen zu erkennen, die auf zukünftige Ergebnisse oder andere Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Ziele, Annahmen, Absichten oder Aussagen über zukünftige Ereignisse oder Leistungen hinweisen. Beispiele für zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung sind: Produktionsprognosen, Schätzungen von zukünftigen/angepeilten Produktionsraten und unsere Pläne und Zeitplanung hinsichtlich weiterer Explorationen und Bohrungen und Erschließungen. Diese zukunftsgerichteten Informationen basieren zum Teil auf Annahmen und Faktoren, die sich ändern oder als falsch erweisen können, wodurch die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von jenen abweichen können, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Solche Faktoren und Annahmen beinhalten, sind aber nicht darauf beschränkt: das Scheitern, geschätzte Ressourcen und Reserven zu etablieren, den Gehalt und die Ausbeute des abgebauten Erzes, die von den Schätzungen abweichen, den Erfolg zukünftiger Explorations- und Bohrprogramme, die Verlässlichkeit von Bohr-, Probenahme- und Untersuchungsdaten, Annahmen bezüglich der Repräsentativität der Mineralisierung, die sich als ungenau erweisen, den Erfolg geplanter metallurgischer Testarbeiten, Kapital- und Betriebskosten, die signifikant von den Schätzungen abweichen, Verzögerungen bei der Erlangung oder das Scheitern bei der Erlangung erforderlicher behördlicher, umweltbezogener oder anderer Projektgenehmigungen, Inflation, Änderungen der Wechselkurse, Schwankungen der Rohstoffpreise, Verzögerungen bei der Entwicklung von Projekten und andere Faktoren.

Inhaber von Wertpapieren, potenzielle Inhaber von Wertpapieren und andere potenzielle Investoren sollten sich darüber im Klaren sein, dass diese Aussagen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen angenommen werden. Solche Faktoren beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf: Risiken in Bezug auf Schätzungen von Mineralreserven und Mineralressourcen, die sich als ungenau erweisen, Schwankungen des Goldpreises, Risiken und Gefahren, die mit dem Geschäft der Mineralexploration, -erschließung und -förderung verbunden sind, Risiken in Bezug auf die Kreditwürdigkeit oder die finanzielle Situation von Lieferanten, Raffinierern und anderen Parteien, mit denen das Unternehmen Geschäfte macht; unzureichende Versicherungen oder die Unfähigkeit, eine Versicherung zu erhalten, um diese Risiken und Gefahren abzudecken; Beziehungen zu Mitarbeitern; Beziehungen zu und Ansprüche von lokalen Gemeinden und indigenen Bevölkerungsgruppen; politische Risiken; Risiken im Zusammenhang mit Naturkatastrophen, Terrorismus, zivilen Unruhen, Bedenken hinsichtlich der öffentlichen Gesundheit (einschließlich Gesundheitsepidemien oder Ausbrüche von übertragbaren Krankheiten wie dem Coronavirus (COVID-19)); Verfügbarkeit und steigende Kosten im Zusammenhang mit Bergbau-Inputs und Arbeitskräften; die spekulative Natur der Mineralexploration und -erschließung, einschließlich der Risiken des Erhalts oder der Aufrechterhaltung notwendiger Lizenzen und Genehmigungen, abnehmender Mengen oder Gehalte von Mineralreserven, wenn der Abbau stattfindet; die globale Finanzlage, die tatsächlichen Ergebnisse laufender Explorationsaktivitäten, Änderungen der Schlussfolgerungen wirtschaftlicher Bewertungen und Änderungen der Projektparameter, um unvorhergesehenen wirtschaftlichen oder anderen Faktoren Rechnung zu tragen, Risiken erhöhter Kapital- und Betriebskosten, Umwelt-, Sicherheits- oder behördliche Risiken, Enteignung, das Eigentumsrecht des Unternehmens an Grundstücken, einschließlich des Eigentums an diesen Grundstücken, erhöhter Wettbewerb in der Bergbaubranche um Grundstücke, Ausrüstung, qualifiziertes Personal und deren Kosten, Risiken in Bezug auf die Ungewissheit des zeitlichen Ablaufs von Ereignissen, einschließlich der angestrebten Steigerung der Produktionsrate und Währungsschwankungen. Inhaber von Wertpapieren, potenzielle Inhaber von Wertpapieren und andere potenzielle Investoren werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Es liegt in der Natur der Sache, dass zukunftsgerichtete Informationen zahlreiche Annahmen, inhärente Risiken und Ungewissheiten, sowohl allgemeiner als auch spezifischer Art, beinhalten, die dazu beitragen, dass die Vorhersagen, Prognosen, Projektionen und verschiedene zukünftige Ereignisse nicht eintreten können. Caledonia übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder anderweitig zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderer solcher Faktoren, die diese Informationen beeinflussen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

