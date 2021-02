IRW-News: Caledonia Mining Corporation: Caledonia Mining Corporation ernennt unabhängigen Non-Executive Director

IRW-PRESS: Caledonia Mining Corporation: Caledonia Mining Corporation ernennt unabhängigen Non-Executive Director

St. Helier, 23..Februar 2021: Caledonia Mining Corporation Plc ("Caledonia" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/caledonia-mining-corporation-plc/ ) (NYSE AMERICAN: CMCL; AIM: CMCL) gibt bekannt, dass Frau Geralda Wildschutt mit sofortiger Wirkung dem Board of Directors des Unternehmens als unabhängiges Non-Executive Director beigetreten ist.

Frau Wildschutt bringt einen reichen Erfahrungsschatz mit, denn sie arbeitet seit 25 Jahren im Bereich der sozialen Entwicklung und des Stakeholder-Managements in den Bereichen soziale Leistung, Beziehungen zu den Gemeinden in Bergbaubetrieben, Finanzdienstleistungen und Industriegremien, die sich auf verantwortungsvollen Bergbau konzentrieren.

In den letzten fünf Jahren war sie als Beraterin für Anglo American, Gold Fields, Ivanhoe Mines und South32 in einer Reihe von Bereichen sozialer Dienstleistungen tätig, einschließlich sozialer Investitionen, ESG-Compliance, Menschenrechts- und Sozialverträglichkeitsprüfungen, Stärkung von Community Trusts, Kapazitätsaufbau und Systementwicklung.

Zuvor war Frau Wildschutt in leitenden Positionen im Bereich soziale Leistung und Nachhaltigkeit bei einer Reihe von Unternehmen tätig, darunter Gold Fields und Anglo American.

Frau Wildschutt hat einen Master of Business Administration von der Business School of the Netherlands, einen Master of Education in Educational Psychology von der University of Cape Town und einen Bachelor of Arts von der University of Western Cape.

Leigh Wilson, Chairman von Caledonia, kommentierte die Ernennung von Frau Wildschutt:

"Ich freue mich sehr, Geralda Wildschutt im Direktorium von Caledonia willkommen zu heißen. Sie verfügt über umfangreiche Erfahrungen in der Arbeit in Afrika sowie in den Bereichen Nachhaltigkeit und gesellschaftliches Engagement, die beide für unsere Vision, ein sozial verantwortliches Unternehmen zu sein, von zentraler Bedeutung sind. Ihre Expertise wird sich als unschätzbar erweisen und meine Vorstandskollegen und ich freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit ihr."

Anhang 1 - Aktuelle und frühere Verwaltungsratsmandate von Frau Wildschutt und andere Angelegenheiten, die gemäß Absatz (g) von Anhang 2 der AIM-Regeln mitgeteilt werden müssen

Die Namen aller Unternehmen und Personengesellschaften, bei denen Frau Wildschutt zu irgendeinem Zeitpunkt in den letzten fünf Jahren Geschäftsführerin oder Gesellschafterin war, sind im Folgenden aufgeführt.

Firma/Partnerschaft Status

Maisha Social Solutions Pty2016 bis heute

Ltd

SAICA ED Pty Ltd 2017 bis heute

Die Fabrik der Hoffnung 2012 bis heute

Anglo American Namibia 2010 bis heute

Stiftung

Der volle Name von Frau Wildschutt ist Frau Geralda Wildschutt (früher Josephs). Sie ist 52 Jahre alt.

Frau Wildschutt hält keine Aktien oder Aktienoptionen der Gesellschaft.

Es gibt keine weiteren Angelegenheiten, die gemäß Absatz (g) von Schedule 2 der AIM Rules bekannt gegeben werden müssen.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen und Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, sind "zukunftsgerichtete Informationen", "Finanzausblicke" oder "zukunftsgerichtete Finanzinformationen" (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Informationen") im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, die Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf die aktuellen Erwartungen, Absichten, Pläne und Überzeugungen von Caledonia beinhalten, aber nicht darauf beschränkt sind.Zukunftsgerichtete Informationen sind häufig an zukunftsgerichteten Begriffen wie "antizipieren", "glauben", "erwarten", "Ziel", "planen", "anvisieren", "beabsichtigen", "schätzen", "könnten", "sollten", "könnten" und "werden" oder der Verneinung dieser Begriffe oder ähnlichen Begriffen zu erkennen, die auf zukünftige Ergebnisse oder andere Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Ziele, Annahmen, Absichten oder Aussagen über zukünftige Ereignisse oder Leistungen hinweisen. Beispiele für zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung sind: Produktionsprognosen, Schätzungen von zukünftigen/angepeilten Produktionsraten und unsere Pläne und Zeitplanung hinsichtlich weiterer Explorationen und Bohrungen und Erschließungen, Baupläne, Finanz- und Aktionärsrenditen von Investitionsprojekten.Diese zukunftsgerichteten Informationen basieren zum Teil auf Annahmen und Faktoren, die sich ändern oder als falsch erweisen können, wodurch die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von jenen abweichen können, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden.Solche Faktoren und Annahmen beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf: das Scheitern, geschätzte Ressourcen und Reserven zu etablieren, der Gehalt und die Ausbeute des abgebauten Erzes, die von den Schätzungen abweichen, der Erfolg zukünftiger Explorations- und Bohrprogramme, die Verlässlichkeit von Bohr-, Probenahme- und Untersuchungsdaten, Annahmen bezüglich der Repräsentativität der Mineralisierung, der Erfolg geplanter metallurgischer Testarbeiten, Kapital- und Betriebskosten, die signifikant von den Schätzungen abweichen, Verzögerungen bei der Erlangung oder das Scheitern der Erlangung erforderlicher behördlicher, umweltbezogener oder anderer Projektgenehmigungen, Inflation, Wechselkursschwankungen, Schwankungen bei den Rohstoffpreisen, Verzögerungen bei der Entwicklung von Projekten, die Fertigstellung von Bauprojekten, der geplante Nutzen von Bauprojekten und andere Faktoren.

Soweit es sich bei den hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen um einen Finanzausblick oder zukunftsgerichtete Finanzinformationen handelt,

Alle derartigen Aussagen werden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments gemacht und sind hierin enthalten, um potenziellen Investoren ein Verständnis der Pläne und Annahmen des Unternehmens zu vermitteln. Inhaber von Wertpapieren, potenzielle Inhaber von Wertpapieren und andere potenzielle Investoren werden darauf hingewiesen, dass diese Informationen möglicherweise nicht für andere Zwecke geeignet sind, und sollten sich bewusst sein, dass diese Aussagen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen.Solche Faktoren beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf: Risiken in Bezug auf Schätzungen von Mineralreserven und Mineralressourcen, die sich als ungenau erweisen, Schwankungen des Goldpreises, Risiken und Gefahren, die mit dem Geschäft der Mineralexploration, -erschließung und -förderung verbunden sind, Risiken in Bezug auf die Kreditwürdigkeit oder die finanzielle Situation von Lieferanten, Raffinierern, Auftragnehmern und anderen Parteien, mit denen das Unternehmen Geschäfte macht; unzureichende Versicherungen oder die Unfähigkeit, eine Versicherung zu erhalten, um diese Risiken und Gefahren abzudecken; Beziehungen zu Mitarbeitern; Beziehungen zu und Ansprüche von lokalen Gemeinden und indigenen Bevölkerungsgruppen; politische Risiken; Risiken im Zusammenhang mit Naturkatastrophen, Terrorismus, zivilen Unruhen, Bedenken hinsichtlich der öffentlichen Gesundheit (einschließlich Gesundheitsepidemien oder Ausbrüchen von übertragbaren Krankheiten wie dem Coronavirus (COVID-19)); Verfügbarkeit und steigende Kosten im Zusammenhang mit Bergbau-Inputs und Arbeit; die spekulative Natur der Mineralexploration und -erschließung, einschließlich der Risiken des Erhalts oder der Aufrechterhaltung notwendiger Lizenzen und Genehmigungen, abnehmender Mengen oder Gehalte von Mineralreserven, wenn der Abbau stattfindet; die globale Finanzlage, die tatsächlichen Ergebnisse laufender Explorationsaktivitäten, Änderungen der Schlussfolgerungen wirtschaftlicher Bewertungen und Änderungen der Projektparameter, um unvorhergesehenen wirtschaftlichen oder anderen Faktoren Rechnung zu tragen, Risiken erhöhter Kapital- und Betriebskosten, Umwelt-, Sicherheits- oder behördliche Risiken, Enteignung, das Eigentumsrecht des Unternehmens an Grundstücken, einschließlich des Eigentums an diesen, erhöhter Wettbewerb in der Bergbauindustrie um Grundstücke, Ausrüstung, qualifiziertes Personal und deren Kosten, Risiken in Bezug auf die Ungewissheit des zeitlichen Ablaufs von Ereignissen, einschließlich der angestrebten Steigerung der Produktionsrate, Bauaktivitäten und Währungsschwankungen. Inhaber von Wertpapieren, potenzielle Inhaber von Wertpapieren und andere potenzielle Investoren werden darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung solcher zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, als ungenau erweisen können, auch wenn sie zum Zeitpunkt der Erstellung als vernünftig angesehen wurden, und dass sie sich dementsprechend nicht in unangemessener Weise auf solche zukunftsgerichteten Informationen verlassen sollten. Es liegt in der Natur der Sache, dass zukunftsgerichtete Informationen zahlreiche Annahmen, inhärente Risiken und Ungewissheiten, sowohl allgemeiner als auch spezifischer Art, beinhalten, die dazu beitragen, dass die Vorhersagen, Prognosen, Projektionen und verschiedene zukünftige Ereignisse nicht eintreten können. Caledonia übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder anderweitig zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderer solcher Faktoren, die diese Informationen beeinflussen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

