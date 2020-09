IRW-PRESS: Caledonia Mining Corporation: Caledonia Mining Corporation Plc: Abschluss der ATM-Geldmittelbeschaffung für Solarprojekte, Stornierung der Block-Zulassung und Rückgabe der Block-Zulassung

St. Helier, 4. September 2020 - Caledonia Mining Corporation Plc (Caledonia oder das Unternehmen - https://www.commodity-tv.com/play/caledonia-mining-virtual-roadshow-investor-presentation-and-qa/) gibt heute bekannt, dass mit Bezug auf die Pressemitteilung vom 24. Juli 2020 hinsichtlich eines Blockzulassungsantrag und eines Verkaufsvertrags At the Market" oder ATM" (zum Marktpreis) mit Cantor Fitzgerald & Co (der ATM-Verkaufsvertrag") das Unternehmen jetzt gemäß dem ATM-Verkaufsvertrag durch den Verkauf und die Ausgabe von 597.963 Aktien des Unternehmens (die ATM-Aktien") 13 Mio. USD beschafft hat.

Nach der Ausgabe der ATM-Aktien besitzt das Unternehmen insgesamt 12.118.823 ausgegebenen Stammaktien ohne Nennwert. Caledonia hat keine Aktien in der Kasse; folglich kann diese Zahl von den Inhabern als Nenner für die Berechnungen verwendet werden, anhand derer sie bestimmen, ob sie ihre Beteiligung am Unternehmen oder eine Änderung ihrer Beteiligung am Unternehmen melden müssen.

Wie in der Pressemitteilung vom 24. Juli 2020 bekannt gegeben, wurde bei AIM ein Antrag auf Block-Zulassung von bis zu 800.000 neuen Depositary Interests (Depotanteilen) gestellt, die die gleiche Anzahl von Aktien des Aktienkapitals des Unternehmens repräsentieren, die mit den bestehenden ausgegebenen Aktien gleichrangig sein werden.

Da die Gesellschaft nun den Höchstbetrag der gemäß dem ATM-Verkaufsvertrag angestrebten Mittel durch die Ausgabe der ATM-Anteile beschafft hat, hat das Unternehmen den verbleibenden Teil der Block-Zulassung (202.037 Depositary Interests) mit Wirkung zum 7. September 2020 annulliert. Dies entspricht den überschüssigen Aktien, die im Rahmen des ATM-Verkaufsvertrags nicht verkauft und ausgegeben werden müssen.

Wie bereits erwähnt, erwartet Caledonia, den Nettoerlös aus dem Verkauf für Investitionen in den Bau eines Solarkraftwerks zur Stromversorgung der Blanket Mine in Simbabwe zu verwenden.

Entsprechend AIM-Regel 29 und Anhang 6 der AIM-Regeln für Unternehmen und in voller Erfüllung der Verpflichtung des Unternehmens, Ankündigungen über die Nutzung der Block-Zulassung zu machen, macht das Unternehmen folgende Mitteilung bezüglich seiner Block-Zulassungsfazilität:

(a) Name des Unternehmens

Caledonia Mining Corporation Plc

(b) Name des Plans

At the Market Sales Agreement (Verkaufsvertrag zu Marktpreisen)

(c) Rückgabefrist

Vom 27. Juli 2020 bis 7. September 2020

(d) Anzahl und Art der Wertpapiere, die nicht im Rahmen des Plans ausgegeben wurden.

202.037 Stammaktien ohne Nennwert und mit gleicher Anzahl von Depositary Interests

(e) Anzahl der im Rahmen des Plans während des Zeitraums ausgegebenen Wertpapiere.

597.963 Stammaktien ohne Nennwert

(f) Restbetrag gemäß Wertpapierplan, der zum Ende des Zeitraums noch nicht ausgegeben wurde.

202.037 Stammaktien ohne Nennwert und mit gleicher Anzahl von Depositary Interests

(g) Anzahl und Art der ursprünglich zugelassenen Wertpapiere und Datum der Zulassung

800.000 Depositary Interests an Stammaktien ohne Nennwert - 27. Juli 2020

(h) Kontaktname(n) und Telefonnummer(n)

Caledonia Mining Corporation

Plc Tel: +44 1534 679 802

Tel: +44 759 078 1139

Mark Learmonth

Maurice Mason

WH Ireland

Adrian Hadden/James Sinclair-FTel: +44 20 7220 1751

ord

Blytheweigh

Tim Blythe/Megan Ray Tel: +44 207 138 3204

3PPB

Patrick Chidley Tel: +1 917 991 7701

Paul Durham Tel: +1 203 940 2538

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Head and Registered Office: Caledonia Mining Corporation Plc

Unit B006, Millais House, Castle Quay, St Helier, Jersey, Channel Islands, JE2 3EF

info@caledoniamining.com

www.caledoniamining.com

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen werden vom Unternehmen als Insiderinformationen im Sinne der Marktmissbrauchsverordnung (EU) Nr. 596/2014 betrachtet.

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Informationen und Statements in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Fakten sind, sind zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der gültigen Wertpapiergesetze. Sie enthalten Risiken und Unsicherheiten, die sich unter anderem auf Caledonias gegenwärtige Erwartungen Absichten, Pläne und Ansichten beziehen. Zukunftsgerichtete Informationen sind häufig an Begriffen wie erwarten, ins Auge fassen, glauben, annehmen, Zielsetzung, Plan, Ziel, beabsichtigen, schätzen, können, sollen, mögen und werden oder an Negativformen dieser Ausdrücke bzw. an ähnlichen Begriffen, die auf zukünftige Ergebnisse oder andere Erwartungen, Ansichten, Pläne, Zielsetzungen, Annahmen, Absichten oder Aussagen über zukünftige Ereignisse oder Leistungen hindeuten, zu erkennen. Beispiele für zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung sind u.a.: Produktionsvorgaben, Schätzungen der zukünftigen/geplanten Produktionsraten und unsere Pläne und Zeitvorgaben hinsichtlich weiterer Explorationen, Bohrungen und Erschließungsarbeiten. Diese zukunftsgerichteten Informationen basieren teilweise auf Annahmen und Faktoren, die sich ändern oder als unrichtig erweisen könnten. Dies könnte dazu führen, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Informationen direkt bzw. indirekt zum Ausdruck gebracht wurden. Solche Faktoren und Annahmen beinhalten - ohne Einschränkung darauf - auch: das Unvermögen, eine Ressourcen- und Vorratsschätzung zu erstellen; den Gehalt und Gewinnungsgrad des abgebauten Erzes gegenüber den Schätzungen; den Erfolg zukünftiger Explorations- und Bohrprogramme; die Zuverlässigkeit von Bohrungen, Probenahmen und Analysedaten; Annahmen zur Ungenauigkeit des repräsentativen Charakters der Vererzung; den Erfolg der geplanten metallurgischen Untersuchungen; erhebliche Unterschiede zwischen Kapital- und Betriebskosten und deren Schätzungen; Verzögerungen beim Erhalt der notwendigen Regierungs-, Umwelt- oder anderweitigen Projektgenehmigungen oder deren Nichterhalt; Inflation; Änderungen der Wechselkurse; Schwankungen bei den Rohstoffpreisen; Verzögerungen bei der Projekterschließung sowie andere Faktoren. Wertpapierinhaber, potenzielle Wertpapierinhaber und andere potenzielle Investoren sollten berücksichtigen, dass diese Aussagen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden.

Solche Faktoren beinhalten, jedoch nicht darauf beschränkt: Risiken in Zusammenhang mit Schätzungen von Mineralvorräten und Mineralressourcen, die sich als ungenau herausstellen können; Schwankungen des Goldpreises; Risiken und Gefahren in Zusammenhang mit dem Geschäft der Mineralexploration, der Erschließung und dem Abbau; Risiken in Zusammenhang mit der Kreditwürdigkeit oder finanziellen Situation von Lieferanten, Raffinerien und anderen Parteien, mit denen das Unternehmen zusammenarbeitet; eine unzureichende Versicherung oder die Unfähigkeit, eine Versicherung zu erhalten, um diese Risiken und Gefahren abzudecken; Beziehungen zu den Angestellten; Beziehungen mit und Ansprüche von lokalen Gemeinden und indigenen Bevölkerung; politische Risiken; die Verfügbarkeit und steigende Kosten in Zusammenhang mit der Minenzufuhr und Arbeitskräften; die spekulative Beschaffenheit der Mineralexploration und -erschließung, einschließlich der Risiken, erforderliche Lizenzen und Genehmigung zu erhalten oder aufrechtzuerhalten; den Rückgang von Mengen oder Gehalten von Mineralvorräten mit Fortdauer des Abbaus; die Weltwirtschaftslage; die tatsächlichen Ergebnisse laufender Explorationsarbeiten; Änderungen an Schlussfolgerungen wirtschaftlicher Bewertungen; Änderungen an Projektparametern infolge unerwarteter wirtschaftlicher oder anderer Faktoren; Risiken in Zusammenhang mit höheren Kapital- und Betriebskosten; umweltpolitische, sicherheitsrelevante oder behördliche Risiken; Enteignungen; das Besitzrecht des Unternehmens an Konzessionsgebieten, einschließlich deren Eigentums; zunehmende Konkurrenz in der Bergbaubranche hinsichtlich Konzessionsgebiete, Ausrüstung, qualifizierten Personals und deren Kosten; sowie Risiken in Zusammenhang mit der Ungewissheit des Zeitplans von Ereignissen, einschließlich einer Steigerung der angepeilten Produktionsrates Wertpapierinhaber, potenzielle Wertpapierinhaber und andere potenzielle Investoren sollten sich nicht auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten von Natur aus zahlreiche - sowohl allgemeine als auch spezifische - Annahmen, typische Risiken und Unsicherheiten, die dazu beitragen können, dass Prognosen, Vorhersagen und verschiedene zukünftige Ereignisse nicht eintreten. Caledonia ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich auf den neuesten Stand zu bringen oder auf andere Weise zu korrigieren, weder aufgrund neuer Informationen bzw. zukünftiger Ereignisse noch aufgrund anderer Faktoren, die diese Informationen beeinflussen, außer dies wird gesetzlich gefordert.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov,www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

