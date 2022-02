IRW-PRESS: Caledonia Mining Corporation: Caledonia Mining schliesst Cap-and-Collar-Absicherungskontrakt für einen Teil der Goldproduktion im Jahr 2022 ab

St. Helier, 24. Februar 2022 - Caledonia Mining Corporation Plc ("Caledonia" oder das "Unternehmen" https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/caledonia-mining-corporation-plc/) hat einen Vertrag zum Nulltarif abgeschlossen, um etwa 25 % der für 2022 angestrebten Goldproduktion bei Blanket über einen Cap-and-Collar-Absicherungsvertrag für 20.000 Unzen Gold über einen Zeitraum von fünf Monaten von März bis Juli 2022 abzusichern.

Der Absicherungskontrakt hat eine Obergrenze von 1.940 $ und einen Collar von 1.825 $, was bedeutet, dass Caledonia für die 4.000 Unzen Gold pro Monat für den Zeitraum einen effektiven Goldpreis pro Unze von nicht weniger als 1.825 $ oder mehr als 1.940 $ und einen effektiven Goldspotpreis zwischen diesen beiden Werten erhalten wird.

Der Vorstandsvorsitzende von Caledonia, Steve Curtis, kommentierte die Ankündigung:

"Die Absicherung der Goldproduktion ist für einen Goldminenbetreiber keine einfache Entscheidung, da die Anleger in der Regel eine möglichst hohe Beteiligung am Goldpreisanstieg anstreben. In Anbetracht der Tatsache, dass unsere Investitionsausgaben stark auf die erste Hälfte des Jahres 2022 ausgerichtet sind, wenn wir die Goldproduktion hochfahren, hielt es der Vorstand jedoch für klug, den derzeit starken Goldpreis zu nutzen, um die Bilanz während dieser Phase höherer Kapitalinvestitionen durch eine fünfmonatige Absicherung eines Teils unserer Produktion zu schützen. "

Hinweis: Diese Bekanntmachung enthält Insiderinformationen, die gemäß der Marktmissbrauchsverordnung (EU) Nr. 596/2014 ("MAR") offengelegt werden, da diese aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des nationalen Rechts des Vereinigten Königreichs ist, und wird gemäß den Verpflichtungen des Unternehmens nach Artikel 17 der MAR offengelegt.

