IRW-News: CANADA CARBON INC: Canada Carbon Inc. kündigt Wechsel des Chief Financial Officer an

29. April 2022, Toronto, ON, Kanada - (TSX-V: CCB) (OTC: BRUZF) (Frankfurt: U7N1). Canada Carbon Inc. (das Unternehmen) freut sich, die Ernennung von Remantra Sheopaul zum Chief Financial Officer des Unternehmens bekanntzugeben, der Olga Nikitovic mit sofortiger Wirkung ablöst. Das Unternehmen dankt Frau Nikitovic für ihre Amtszeit als Chief Financial Officer und Chief Executive Officer bis Dezember 2021 und ihre anschließende Beratertätigkeit zu Fragen des Finanz- und Rechnungswesens bis April 2022.

Herr Sheopaul arbeitet derzeit mit Marrelli Support Services, einem Unternehmen, das zahlreichen Emittenten an der TSX, der TSX Venture Exchange und anderen kanadischen und US-amerikanischen Börsen Dienste als Chief Financial Officer, im Rechnungswesen, zu Regulierungs- und Compliancefragen sowie in der Managementberatung erbringt. Herr Sheopaul konzentriert sich auf den Aufbau starker Beziehungen zu seinen Kunden, um deren Bedürfnisse zu verstehen und zu antizipieren.

In seiner Funktion bei Marrelli Support Services ist Herr Sheopaul regelmäßig an Börsengängen, der Analyse komplexer Transaktionen im Rechnungswesen und der Unterstützung nicht-öffentlicher und öffentlicher Kunden in Bezug auf Offenlegungs- und Compliancefragen im Rahmen der IFRS beteiligt. Vor seiner Tätigkeit für Marrelli Support Services war er mehrere Jahre bei einer in Toronto ansässigen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft beschäftigt. Dort leitete er drei Jahre lang Prüfungen für mittelgroße TSX-Venture-Kunden, die von kleinen Bergbauunternehmen bis hin zu Immobilieninvestmentgesellschaften in Kanada und den Vereinigten Staaten reichten.

Wir danken Olga für ihre Leitung und Führung des Unternehmens in einer sehr schwierigen Zeit, sagte Ellerton Castor, Chief Executive Officer von Canada Carbon. Das Unternehmen nimmt aktuell eine strategische Neupositionierung vor und wird daher sein Managementteam ausbauen müssen. Die Ernennung von Remantra zum Chief Financial Officer wird entscheidend dazu beitragen, unsere Fähigkeit zur Umsetzung zu verbessern. Wir heißen Remantra in dieser Rolle willkommen.

Ellerton Castor

Chief Executive Officer und Director

