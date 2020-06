IRW-PRESS: Canada Nickel Company Inc.: Canada Nickel Explorationsbohrungen erweitern die PGM-Mineralisierung und liefern mehrere Nickelabschnitte in der Ostzone des Nickel-Kobalt-Palladium-Projekts Crawford

Höhepunkte

- Mehrere Bohrlöcher erweitern die PGM-Mineralisierung neigungsaufwärts und neigungsabwärts in der Zone East mit gleichbleibendem Gehalt und Mächtigkeit

o 1,8 g/t Palladium + Platin (0,9 g/t Pd, 0,9 g/t Pt) über 4,5 Meter Kernlänge in Bohrloch CR20-34,

o 340 Meter neigungsabwärts vom bereits zuvor gemeldeten Bohrloch CR20-28 (1,7 g/t auf 4,5 Meter Kernlänge)

o 2,0 g/t Palladium + Platin (0,9 g/t Pd, 1,1 g/t Pt) über 3,0 Meter Kernlänge in Bohrloch CR20-37,

o 150 Meter neigungsaufwärts vom bereits zuvor gemeldeten Bohrloch CR20-31 (1,8 g/t auf 3,0 Meter Kernlänge)

- Mehrere Abschnitte einer Nickelmineralisierung mit einer Kernlänge von mehr als 250 Metern mit einem hochgradigeren Abschnitt von 0,37% Nickel und 0,3 g/t Palladium + Platin (0,2 g/t Pd, 0,1 g/t Pt) über 33 Meter Kernlänge in Bohrloch CR20-34 (übereinstimmend mit einem nahegelegenen Abschnitt in dem zuvor gemeldeten Bohrloch CR20-28)

TORONTO, 10. Juni 2020 - Canada Nickel Company Inc. (TSX-V:CNC) ("Canada Nickel" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/play/canada-nickel-company-announces-discovery-of-multiple-palladium-platinum-zones/ ) gab heute die Ergebnisse der Bohrungen in der Zone East seines Nickel-Kobaltsulfid-Projekts Crawford bekannt, die die PGM-Mineralisierung erweitert und mehrere Nickelabschnitte ergeben haben.

Mark Selby, Vorsitzender und CEO von Canada Nickel, sagte: "Diese jüngsten Bohrlöcher zeigen deutlich das PGM-Potenzial der Zone East und die mehrere Kilometer lange Streichlänge der zahlreichen Strukturen bei Crawford. Frühere Bohrlöcher hatten eine Mineralisierung von oberflächennah bis in eine Reihe von Tiefen durchschnitten, aber diese jüngsten Bohrlöcher sind die ersten in der Zone East auf denselben Abschnitten und erweiterten die PGM-Mineralisierung um bis zu 340 Meter in der Höhe und in der Tiefe mit konstanten Gehalten/Mächtigkeiten.

Herr Selby fuhr fort: "Die Bohrungen - selbst im weniger aussichtsreichen Teil der Ostzone, wo das Bohrloch CR20-36 eine Nickelmineralisierung mit einer Kernlänge von mehr als 250 Metern einschließlich 75 Metern mit einem Nickelgehalt von 0,3 % ergab - bestärken uns weiterhin in unserer Überzeugung, dass Crawford eines der führenden Nickel-Kobaltsulfid- und Palladiumprojekte der nächsten Generation ist. Wir verfügen über zwei Bohrgeräte, die die Bohrungen sowohl in der Hauptzone als auch in der Ostzone für die Ressourcenaktualisierung, die für Ende Juli erwartet wird, abschließen. Die Folgebohrungen der bereits zuvor gemeldeten hochgradigen PGM-Entdeckung in Bohrloch CR20-32 werden fortgesetzt, sobald die Bedingungen für das Auftauen im Frühjahr dies zulassen.

Das Nickel-Kobalt-Sulfid-Projekt Crawford befindet sich im Herzen des produktiven Bergbaulagers Timmins-Cochrane in Ontario, Kanada und grenzt an eine gut etablierte, bedeutende Infrastruktur, die mit über 100 Jahren regionaler Bergbautätigkeit verbunden ist.

PGM-Zone

Die Bohrungen in der Zone East ergaben wiederum mehrere Palladium-Platin-Abschnitte am nördlichen Kontakt zwischen der Peridotit- und Pyroxenitschicht direkt nördlich der Nickelstruktur. Bohrloch CR20-34 ergab 1,8 g/t Palladium + Platin (0,9 g/t Pd, 0,9 g/t Pt) über 4,5 Meter innerhalb von 0,7 g/t Palladium + Platin (0,4 g/t Pd, 0,3 g/t Pt) über 18 Meter aus 450 Metern Tiefe. Das Bohrloch CR20-37 ergab 2,0 g/t Palladium + Platin (0,9 g/t Pd, 1,1 g/t Pt) über 3,0 Meter innerhalb von 0,4 g/t Palladium + Platin (0,2 g/t Pd, 0,2 g/t Pt) über 24 Meter, aus 263 Metern Tiefe. Siehe Tabelle 1 und Abbildung 1 für die Ergebnisse.

Tabelle 1 - PGM-Zone - Bohrergebnisse, Crawford Nickel-Kobaltsulfid-Projekt, Ontario

DDH-ID Von Bis Länge Pd+Pt Pd Pt Ni Co

(m) (m) (m) (g/t) (g/t) (g/t) (%) (%)

CR20-34 450.0 468.0 18.0 0.7 0.4 0.3 0.06 0.015

einschli463.5 468.0 4.5 1.8 0.9 0.9 0.06 0.014

eßlich

CR20-36 432.0 436.5 4.5 0.4 0.1 0.2 0.00 0.000

CR20-37 262.5 286.5 24.0 0.4 0.2 0.2 0.08 0.014

einschli283.5 286.5 3.0 2.0 0.9 1.1 0.06 0.013

eßlich

Hinweis: Alle Löcher wurden mit einer Neigung von 50 Grad gebohrt. Die angegebenen Längen sind Kernlängen und keine wahren Breiten. Canada Nickel verfügt über unzureichende Informationen, um die Lage entweder des ultramafischen Körpers oder der mineralisierten Zonen innerhalb des Körpers zu bestimmen. Die wahren Mächtigkeiten werden um eine Reihe von Faktoren geringer sein als die Kernlängen.

Abbildung 1 - Draufsicht auf die PGM-Zone - Jüngste Bohrungen überlagern die gesamte magnetische Feldstärke, Crawford Nickel-Kobaltsulfid-Projekt, Ontario.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/52232/11062020_DE_CNC-Canada Nickel June 10 announcement - Final DE.001.png

Zone Ost - Nickel

Bohrloch CR20-34 durchschnitt einen der bisher höchsten Nickelabschnitte und ergab 12 m mit 0,42% Nickel und 0,7 g/t Palladium + Platin (0,5 g/t Pd, 0,2 g/t Pt) innerhalb von 33 m mit 0,37% Nickel und 0,3 g/t Palladium + Platin (0,2 g/t Pd, 0,1 g/t Pt). Bohrloch 36 wurde in einem weniger aussichtsreichen Teil der Ostzone gebohrt, lieferte jedoch immer noch 256 Meter mit einem Gehalt von 0,23% Nickel, einschließlich 75 Meter mit einem Gehalt von 0,3% Nickel. Siehe Tabelle 2 und Abbildung 2 für die Ergebnisse.

Tabelle 2 - Nickelzone - Bohrergebnisse, Crawford Nickel-Kobaltsulfid-Projekt, Ontario

DDH-ID Von Bis LängeNi Co Pd Pt S Fe

(m) (m) (m) (%) (%) (g/t)(g/t)(%) (%)

CR20-34 192.0445.5253.50.26 0.0130.0320.0130.04 6.28

einschli274.5387.0112.50.30 0.0120.0670.0260.04 5.80

eßlich

einschli348.0381.033.0 0.37 0.0150.2160.0790.09 6.06

eßlich

einschli349.5361.512.0 0.42 0.0150.4630.1660.08 6.11

eßlich

CR20-36 33.0 289.5256.50.23 0.0130.0070.0060.05 6.94

einschli172.5247.575.0 0.30 0.0130.0110.0070.08 6.09

eßlich

Hinweis: Alle Löcher wurden mit einer Neigung von 50 Grad gebohrt. Die angegebenen Längen sind Kernlängen und keine wahren Breiten. Canada Nickel verfügt über unzureichende Informationen, um die Lage entweder des ultramafischen Körpers oder der mineralisierten Zonen innerhalb des Körpers zu bestimmen. Die wahren Mächtigkeiten werden um eine Reihe von Faktoren geringer sein als die Kernlängen.

Abbildung 2 - Draufsicht auf die Nickel-Ostzone - Bohrergebnisse überlagern sich mit der magnetischen Gesamtfeldstärke, Nickel-Kobaltsulfid-Projekt Crawford, Ontario.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/52232/11062020_DE_CNC-Canada Nickel June 10 announcement - Final DE.002.png

Tabelle 3 - Orientierung der Bohrlöcher, Crawford Nickel-Kobaltsulfid-Projekt, Ontario

DDH-ID Ostern NorthingDip AzimutLänge

(mE) (mN) (°) (°) (m)

CR20-34473,7005,409,67-50 360 537

5

CR20-36474,1005,409,80-50 360 483

0

CR20-37474,9005,409,72-50 360 480

5

Assays, Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle und Bohr- und Analyseverfahren

William E. MacRae, MSc, P.Geo., eine "qualifizierte Person" gemäß NI 43-101, ist für das laufende Bohr- und Probenentnahmeprogramm, einschließlich Qualitätssicherung (QA) und Qualitätskontrolle (QC), verantwortlich. Der Kern wird vom Bohrer in versiegelten Kerntabletts entnommen und zur Kernprotokolliereinrichtung transportiert. Der Kern wird markiert und auf einer Länge von 1,5 Metern beprobt und mit einer Diamantbandsäge geschnitten. Die Proben werden mit QA/QC-Proben eingetütet, die in Lose von 35 Proben pro Los eingelegt werden. Die Proben werden in sicheren Beuteln direkt vom Canada Nickel Core Shack zu Actlabs Timmins, einem nach ISO/IEC 17025 akkreditierten Labor, transportiert. Die Analyse auf Edelmetalle (Gold, Platin und Palladium) wird durch eine Brandprobe vervollständigt, während die Analyse auf Nickel, Kobalt, Schwefel und 17 andere Elemente mittels einer Peroxidfusion und ICP-OES-Analyse durchgeführt wird. Zertifizierte Standards und Rohlinge werden mit einer Rate von einer QA/QC-Probe pro 32 Kernproben eingefügt, so dass ein Los von 35 Proben entsteht, die zur Analyse eingereicht werden.

Qualifizierte Person und Datenüberprüfung

Stephen J. Balch P.Geo. (ON), VP Exploration von Canada Nickel und eine "qualifizierte Person" gemäß der Definition des Begriffs "qualifizierte Person" gemäß National Instrument 43-101, hat die in dieser Pressemitteilung veröffentlichten Daten überprüft und die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung im Namen von Canada Nickel Company Inc. anderweitig geprüft und genehmigt.

Über Canada Nickel Company

Canada Nickel Company Inc. treibt die nächste Generation von Nickel-Kobaltsulfid-Projekten voran, um Nickel und Kobalt zu liefern, die für die Versorgung des wachstumsstarken Elektrofahrzeug- und Edelstahlmarktes benötigt werden. Canada Nickel bietet Investoren in Jurisdiktionen mit geringem politischen Risiko eine Hebelwirkung für Nickel und Kobalt. Canada Nickel ist derzeit durch sein zu 100% im Besitz befindliches Vorzeigeprojekt Crawford Nickel-Kobaltsulfid-Projekt im Herzen des produktiven Timmins-Cochrane Bergbaulagers verankert.

Vorsichtserklärung bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Informationen, die gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen als "zukunftsgerichtete Informationen" gelten können. Zu den zukunftsgerichteten Informationen zählen unter anderem Bohrergebnisse im Zusammenhang mit dem Nickel-Kobaltsulfid-Projekt Crawford, das Potenzial des Nickel-Kobaltsulfid-Projekts Crawford, strategische Pläne, einschließlich zukünftiger Explorations- und Erschließungsergebnisse, sowie unternehmerische und technische Ziele. Vorausblickende Informationen basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Annahmen, die zwar als vernünftig erachtet werden, jedoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen vorausblickenden Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu den Faktoren, die sich auf das Ergebnis auswirken könnten, zählen unter anderem: zukünftige Preise und das Angebot an Metallen, die zukünftige Nachfrage nach Metallen, die Ergebnisse von Bohrungen, die Unfähigkeit, das Geld zu beschaffen, das erforderlich ist, um die Ausgaben zu tätigen, die für den Erhalt und die Weiterentwicklung des Grundstücks erforderlich sind, Umwelthaftung (bekannt und unbekannt), allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Ungewissheiten, Ergebnisse von Explorationsprogrammen, der Zeitpunkt der aktualisierten Ressourcenschätzung, Risiken der Bergbauindustrie, Verzögerungen bei der Erlangung von Regierungsgenehmigungen und das Ausbleiben von behördlichen Genehmigungen oder Aktionärsgenehmigungen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als genau erweisen werden, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht übermäßig auf vorausschauende Informationen verlassen. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen werden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung angegeben und basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements und den Informationen, die dem Management zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung zur Verfügung standen. Canada Nickel lehnt jede Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung zukunftsgerichteter Informationen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an

Mark Selby, Vorsitzender und CEO

Telefon: 647-256-1954

E-Mail: info@canadanickel.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=52232

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=52232&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA13515Q1037

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.