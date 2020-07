IRW-News: Canada Nickel Company Inc.: Canada Nickel gibt vorzeitige Fälligkeit der Optionsscheine vom Mai 2020 bekannt

IRW-PRESS: Canada Nickel Company Inc.: Canada Nickel gibt vorzeitige Fälligkeit der Optionsscheine vom Mai 2020 bekannt

TORONTO, 16. Juli 2020 - Canada Nickel Company Inc. (TSX-V: CNC) (Canada Nickel" oder das Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/play/canada-nickel-company-announces-discovery-of-multiple-palladium-platinum-zones/) gab heute bekannt, dass das Fälligkeitsdatum ihrer am 5. Mai 2020 im Rahmen des Optionsscheinvertrags (der Optionsscheinvertrag") zwischen der TSX Trust Company (der Optionsscheininhaber") und dem Unternehmen ausgegebenen Optionsscheine zum Kauf von Stammaktien (die Optionsscheine") vorverlegt wurde.

Die vorzeitige Fälligkeit und Ausübung dieser Optionsscheine würde uns das zusätzliche Kapital zur Verfügung stellen, damit wir unser Nickel-Kobalt-Sulfid-Projekt Crawford weiterhin aggressiv vorantreiben und unsere vorläufige Wirtschaftlichkeitsanalyse (PEA, Preliminary Economic Analysis) bis zum Jahresende abschließen können, kommentierte Mark Selby, Chair und CEO von Canada Nickel.

Das Nickel-Kobalt-Sulfid-Projekt Crawford befindet sich im Zentrum des produktiven Bergbau-Camps Timmins-Cochrane in Ontario, Kanada, und grenzt an eine gut etablierte, wichtige Infrastruktur, die mit über 100 Jahren regionaler Bergbautätigkeit verbunden ist.

Vorzeitiges Fälligkeitsdatum

Das Unternehmen ist gemäß dem Optionsscheinvertrag berechtigt, das Fälligkeitsdatum der Optionsscheine bei Eintritt eines vorzeitigen Fälligkeitsereignisses (wie im Optionsscheinvertrag definiert) vorzuverlegen. Das Unternehmen hat dem Optionsscheininhaber eine Mitteilung über das Eintreten eines solchen vorzeitigen Fälligkeitsereignisses und seine Entscheidung übermittelt, das Fälligkeitsdatum der Optionsscheine auf den 21. August 2020 (das vorzeitige Fälligkeitsdatum) vorzuverlegen.

Alle Optionsscheine, die am vorzeitigen Fälligkeitsdatum nicht bis 17.00 Uhr (Ortszeit Toronto) ausgeübt wurden, werden automatisch verfallen und können nicht mehr ausgeübt werden.

Bei Fragen hinsichtlich dieser Vorverlegung oder zur Ausübung der Optionsscheine wenden Sie sich bitte an das Unternehmen unter: Tel. 647-256-1954 oder info@canadanickel.com.

Über Canada Nickel Company

Canada Nickel Company Inc. avanciert die nächste Generation von Nickel-Kobaltsulfid-Projekten, um Nickel und Kobalt zu liefern, die für die Versorgung des wachstumsstarken Elektrofahrzeug- und Edelstahlmarktes benötigt werden. Canada Nickel bietet Investoren in Jurisdiktionen mit einem geringen politischen Risiko einen Hebel für Nickel und Kobalt. Canada Nickel ist derzeit durch ihr zu 100 % in Unternehmensbesitz befindliches Vorzeigeprojekt, Crawford, ein Nickel-Kobaltsulfid-Projekt im Zentrum des produktiven Bergbau-Camps Timmins-Cochrane verankert.

Vorsichtserklärung bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Informationen, die gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen als zukunftsgerichtete Informationen" gelten können. Zu den zukunftsgerichteten Informationen zählen unter anderem Bohrergebnisse im Zusammenhang mit dem Nickel-Kobaltsulfid-Projekt Crawford, das Potenzial des Nickel-Kobaltsulfid-Projekts Crawford, strategische Pläne, einschließlich zukünftiger Explorations- und Erschließungsergebnisse, sowie unternehmerische und technische Ziele. Vorausblickende Informationen basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Annahmen, die zwar als vernünftig erachtet werden, jedoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen vorausblickenden Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu den Faktoren, die das Ergebnis beeinflussen könnten, zählen unter anderem: zukünftige Preise und das Angebot an Metallen, die zukünftige Nachfrage nach Metallen, die Ergebnisse von Bohrungen, die Unfähigkeit, das Geld aufzubringen, das für die Ausgaben zur Erhaltung und Weiterentwicklung der Liegenschaft erforderlich ist, Umwelthaftung (bekannt und unbekannt), allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Ungewissheiten, Ergebnisse von Explorationsprogrammen, der Zeitpunkt der aktualisierten Ressourcenschätzung, Risiken der Bergbauindustrie, Verzögerungen bei der Erlangung von Regierungsgenehmigungen und das Ausbleiben von behördlichen Genehmigungen oder Aktionärsgenehmigungen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als korrekt erweisen werden, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht übermäßig auf vorausschauende Informationen verlassen. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen werden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung angegeben und basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements und den Informationen, die dem Management zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung zur Verfügung standen. Canada Nickel lehnt jede Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung zukunftsgerichteter Informationen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mark Selby, Chair and CEO

Tel.: 647-256-1954

E-Mail: info@canadanickel.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

