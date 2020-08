IRW-News: CanaFarma Hemp Products Corp.: CanaFarma Hemp Products Corp. ernennt Djibril Gibson Kagni zum Leiter des Medienmanagements

IRW-PRESS: CanaFarma Hemp Products Corp.: CanaFarma Hemp Products Corp. ernennt Djibril Gibson Kagni zum Leiter des Medienmanagements

25. August 2020 - CanaFarma Hemp Products Corp. (CSE: CNFA) (das Unternehmen oder CanaFarma) freut sich, bekannt zu geben, dass Herr Djibril Gibson Kagni das Team von CanaFarma als Leiter des Medienmanagements (Head of Media Management) verstärkt.

Das Fachgebiet von Herrn Kagni ist der Aufbau von Marken. Er wird die von ihm entwickelte Musikbranchenplattform und sein Netzwerk einflussreicher Kontakte nutzen, um sicherzustellen, dass die von CanaFarma vertriebenen wissenschaftlich fundierten Produkte auf Hanfölbasis eine große Sichtbarkeit auf dem Markt erlangen. Herr Kagni hat bereits eine revolutionäre Partnerschaft zwischen Foodgod und CanaFarma auf den Weg gebracht.

Djibril Gibson Kagni ist ein senegalesisch-amerikanischer Musikproduzent, Investor und Philanthrop. Er ist der einzige amerikanische Produzent, der mehr als zwanzig internationale Auszeichnungen gewonnen hat, darunter auch mehrere russische Musikpreise. Im Rahmen seiner Tätigkeit hat er die erfolgreichen Karrieren von Stars wie Akon, Timati und vielen anderen mitgestaltet. Er hat mit berühmten Künstlern wie Snoop Dogg, Jason Derulo, Pitbull, Hardwell, Booba, Ja Rule und Diddy zusammengearbeitet. Herr Kagni hat zahlreiche afrikanische Telekommunikationsunternehmen beim Start neuer Kampagnen und der Vermarktung ihrer Produkte unter Verwendung seiner Musikbranchenplattform unterstützt. Als Investor steht Herr Kagni für Pragmatismus und positive Ergebnisse.

David Lonsdale, CEO von CanaFarma, sagt dazu: Ich freue mich sehr, Gibson im Führungsteam von CanaFarma zu begrüßen. Seine Erfolgsbilanz und seine Kenntnisse der Musik- und Medienbranche werden für das Unternehmen von großem Wert sein, wenn wir unser Wachstum in den vertikalen Märkten für Süßwaren, Schönheitsprodukte und Schmerzlinderung forcieren.

Über CanaFarma Hemp Products Corp.

CanaFarma Hemps Product Corp. ist ein Full-Service-Unternehmen, das in der Hanfindustrie tätig ist und auf dem Wellness-Verbrauchermarkt ein umfassendes Sortiment an Produkten und Dienstleistungen anbietet. Diese Produkte und Dienstleistungen beinhalten den Anbau von qualitativ hochwertigem Hanf, die Bereitstellung von Dienstleistungen zur Hanfverarbeitung sowie das Angebot von Produkten auf Hanfbasis, die über ein etabliertes Netzwerk direkt an die Verbraucher vermarktet werden.

VORSORGLICHER HINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER INFORMATIONEN: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetzgebung. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren zwangsläufig auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen, die zwar vernünftig sind, aber dennoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht wurden. Zu diesen Faktoren zählen, ohne Einschränkung darauf, auch allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten, und Verzögerungen bei bzw. Nichterhalt von Genehmigungen des Boards, der Aktionäre oder der Behörden. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen nicht verlässlich sind. Das Unternehmen hat weder die Absicht noch die Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu korrigieren bzw. zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

David Lonsdale

Chief Executive Officer

Tel: (214) 704-7942

E-Mail: david@canafarmacorp.com

