18. August 2020 - CanaFarma Hemp Products Corp. (CSE: CNFA) (das Unternehmen oder CanaFarma) freut sich, die Markteinführung seiner umfassenden und innovativen Anti-Aging-Hautpflegelinie mit Hanföl bekannt zu geben.

Unsere Anti-Aging-Linie wurde für die tägliche Anwendung auf Gesicht und Hals formuliert und beinhaltet eine Tages- und eine Nachtcreme mit reparierender Wirkung, ein Augenserum, eine Creme für Männer sowie einen hochwertigen Toner und ein Gesichtsreinigungsmittel.

Klinische Studien an Menschen im Alter von 25 bis 65 Jahren zeigten, dass die Tagescreme die Länge und Tiefen von Falten sichtbar beeinflusst, der Haut einen merklich ebenmäßigeren Teint verleiht und ihr Erscheinungsbild verjüngt. Die spezielle Formulierung von CanaFarma mit Sesamprotein und Phytoverbindungen hat eine entzündungshemmende Wirkung und zielt auf die Wiederherstellung von Kollagen und Elastin in der Dermis ab. Die Verbindung von Proteinen und natürlichen Inhaltsstoffen mit regenerierender Wirkung wie Honigextrakt und Traubenkernöl soll zukünftige Schäden verhindern, indem sie auf der Dermis eine Schicht zur Abwehr bilden. Unsere Formulierung enthält eine zum Patent angemeldete Wirkstoffbasis aus Proteinen aus Eichenrindenextrakt, die bei richtiger Formulierung die Haut straffen, die epidermalen und dermalen Hautschichten mit Feuchtigkeit versorgen und erschlaffte Haut aufpolstern sollen, sodass das Gesicht strahlt und jünger aussieht. Die Peptide von CanaFarma ermöglichen eine Wiederherstellung von Kollagen und bieten der Haut Elastin mit aufpolsternder Wirkung, wodurch ihr jugendliches Erscheinungsbild wiederhergestellt wird. Vollspektrum-Hanföl ist aufgrund seiner entzündungshemmenden Wirkung als Inhaltstoff enthalten, wodurch das Erscheinungsbild der Haut wiederhergestellt und die Haut gegen Angriffe von außen geschützt werden soll.

David Lonsdale, CEO von CanaFarma, sagt dazu: Wir freuen uns sehr, mit unserer Hautpflege-Produktlinie mit Hanföl in den Anti-Aging-Markt einzusteigen. Der Anti-Aging-Markt wird auf mehr als 50 Milliarden Dollar geschätzt und wächst jährlich um mehr als 5 % (1).

Anmerkungen: (1) Siehe https://www.statista.com/statistics/509679/value-of-the-global-anti-aging-market/#:~:text=In%202018%2C%20the%20global%20anti,percent%20between%202018%20and%202023.

Über CanaFarma Hemp Products Corp.

CanaFarma Hemps Product Corp. ist ein Full-Service-Unternehmen, das in der Hanfindustrie tätig ist und auf dem Wellness-Verbrauchermarkt ein umfassendes Sortiment an Produkten und Dienstleistungen anbietet. Diese Produkte und Dienstleistungen beinhalten den Anbau von qualitativ hochwertigem Hanf, die Bereitstellung von Dienstleistungen zur Hanfverarbeitung sowie das Angebot von Produkten auf Hanfbasis, die über ein etabliertes Netzwerk direkt an die Verbraucher vermarktet werden.

VORSORGLICHER HINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER INFORMATIONEN: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetzgebung. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren zwangsläufig auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen, die zwar vernünftig sind, aber dennoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht wurden. Zu diesen Faktoren zählen, ohne Einschränkung darauf, auch allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten, und Verzögerungen bei bzw. Nichterhalt von Genehmigungen des Boards, der Aktionäre oder der Behörden. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen nicht verlässlich sind. Das Unternehmen hat weder die Absicht noch die Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu korrigieren bzw. zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

David Lonsdale

Chief Executive Officer

Tel: (214) 704-7942

E-Mail: david@canafarmacorp.com

