Vancouver, British Columbia - 10. September 2021 - CanaFarma Hemp Products Corp. (CSE: CNFA) (das Unternehmen oder CanaFarma), ein führendes Unternehmen im Bereich Gesundheits- und Wellness-Markenprodukte, freut sich, bekannt zu geben, dass Just Live® eine Partnerschaft mit Vertical Wellness Inc. (VWI) eingegangen ist, einem Unternehmen, mit dem CanaFarma vor kurzem eine MOU [Absichtserklärung] zur Übernahme abgeschlossen hat (weitere Einzelheiten finden Sie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 29. Juni 2021). Die Partnerschaft zielt auf die Einführung des neuen Just Live® CBD Sparkling Water [kohlensäurehaltiges Mineralwasser mit CBD] ab. Just Live® wird seine erste Produkterweiterung in der Kategorie kohlensäurehaltiges Mineralwasser auf den Markt bringen und damit sein Ziel weiterverfolgen, Fitness-Enthusiasten auf allen Ebenen eine vertrauenswürdige Quelle für natürliche Alternativen zu bieten.

Angesichts der Kompetenz von Just Live in Bezug auf Sportler, Marken und Produkte und der Erfahrung und Führungsrolle von Vertical Wellness in der Getränkeindustrie sind wir begeistert, unsere erste Produkterweiterung in Form von CBD-haltigem Mineralwasser vorzustellen, erklärte der CEO von Just Live, Kevin Meehan. Seit der Einführung von Just Live im letzten Jahr haben wir enorm viel positives Feedback aus unserer Community zu den Vorteilen von CBD für ihr Training, ihren Schlaf und ihre Regeneration erhalten. Der Schritt in die Getränkekategorie erfolgte sozusagen organisch, und wir haben eine Handvoll großartig schmeckender Geschmacksrichtungen entwickelt, die alle Vorteile von CBD in einem erfrischenden und hydrierenden Mineralwasser bieten.

Die CBD Sparkling Waters von Just Live werden in den erfrischenden Geschmacksrichtungen Meyer Lemon, Cran-Raspberry, Lime with Mint, Clementine, Mixed Berry und Grapefruit [Meyer-Zitrone, Cran-Himbeere, Limette mit Minze, Clementine, Gemischte Beeren und Grapefruit] angeboten Jede Portion enthält 25 mg CBD aus amerikanischem Hanf von höchster Qualität, wobei die neueste Emulsionstechnologie verwendet wird, um die größte Wirksamkeit pro Portion zu gewährleisten. Alle Just Live®-Produkte sind THC-frei, alkoholfrei und haben keine berauschende Wirkung. Darüber hinaus sind die hochwertigen Produkte von Just Live absolut gesetzeskonform und werden über eine vollständig transparente Lieferkette bereitgestellt.

Wir glauben, dass mit Cannabis versetzte Getränke einer der wichtigsten Formfaktoren für die Verbraucher sein werden, sagte der CEO von Vertical Wellness, Smoke Wallin, ein langjähriger führender Vertreter der Getränkeindustrie. Wallin fügte hinzu: Es gibt keine Marke auf dem Markt mit dieser Art von Unterstützung durch Sportler. Ich kann es kaum erwarten, Just Live CBD Sparkling Waters mit unseren nationalen Vertriebspartnern bei unseren wichtigsten Einzelhändlern und Gaststättenpartnern in ausgewählten Märkten einzuführen.

Just Live baut seine Community in verschiedenen Sport- und Wellness-Kreisen weiter aus und unterstreicht damit sein Engagement, Menschen dabei zu helfen, eine Form der sicheren und natürlichen Regeneration zu finden, die sowohl das körperliche als auch das geistige Wohlbefinden unterstützt.

Just Live®-Produkte können unter justlive.com bezogen werden. Besuchen Sie auch @jslv auf Instagram und Twitter und @Just Live auf Facebook für weitere Informationen.

Über Just Live®

Just Live ist die erste CBD-Marke, die von Sportlern betrieben wird. Just Live ist Athlete Founded, Nature Grounded [von Sportlern gegründet, in der Natur begründet] und wurde geschaffen, um Sportlern auf jedem Niveau die Möglichkeit zu geben, schmerzfrei Leistung zu erbringen und im Leben konkurrenzfähig zu sein. Just Live bietet rein natürliche, völlig transparente und absolut gesetzeskonforme CBD-Produkte an, die von den seriösesten und zuverlässigsten CBD-Lieferanten mit Sitz in den USA entwickelt und hergestellt werden. Weitere Informationen finden Sie unter justlive.com.

Über Vertical Wellness

Vertical Wellness ist ein führendes, vertikal integriertes Verbraucherunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf Gesundheits- und Wellness-Marken mit innovativen Hanf-Cannabinoid-Lösungen gerichtet ist. Vertical Wellness sieht es als seine Aufgabe, Menschen zu helfen. Zu diesem Zweck versorgen wir den Markt mit den innovativsten und wirksamsten Cannabinoid-, Gesundheits- und Wellnessmarken. Vertical Wellness hat sich mit Kathy Ireland® Worldwide (kiWW®) für die Herstellung von CBD-Produkten zusammengeschlossen, wobei die erste Markenveröffentlichung von kathy ireland® HEALTH & WELLNESS CBD Solutions im Herbst 2021 herauskommt. Kathy Ireland ist Vorsitzende, CEO und Chefdesignerin von kiWW®, gehört laut UCLA zu den Top 10 Befürwortern von Frauengesundheit in Amerika und wurde kürzlich vom License Global Magazine als 15. leistungsstärkste Marke der Welt gelistet. Zu den anderen Marken von Vertical Wellness zählen AntiDos®, GoldQ®, Halogenix Beauty, Hemp-Moji, Just Live®, Lap Dog, Neutrate Fitness, Organic Candy Factory®, Par5, Taos®, Wingra Farms und USMCC. Vertical Wellness betreibt Niederlassungen in Kalifornien und Kentucky.

Über CanaFarma Hemp Products Corp.

CanaFarma Hemps Product Corp. ist ein Full-Service-Unternehmen, das in der Hanfindustrie tätig ist und auf dem Wellness-Verbrauchermarkt ein umfassendes Sortiment an Produkten und Dienstleistungen anbietet. Diese Produkte und Dienstleistungen beinhalten den Anbau von qualitativ hochwertigem Hanf, die Bereitstellung von Dienstleistungen zur Hanfverarbeitung sowie das Angebot von Produkten auf Hanfbasis, die über ein etabliertes Netzwerk direkt an die Verbraucher vermarktet werden.

