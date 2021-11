IRW-News: Caracal Gold plc. : Caracal Gold PLC: Verlängerung der Schürfgenehmigung

IRW-PRESS: Caracal Gold plc. : Caracal Gold PLC: Verlängerung der Schürfgenehmigung

17. November 2021 - Caracal Gold PLC, der Goldproduzent mit Betrieben in Ostafrika, freut sich bekannt zu geben, dass seine Schürfgenehmigung PL/2018/0189 (die Genehmigung) im Umfeld der Abbaukonzession sowie der aktuellen Goldproduktionsanlagen des Unternehmens beim Goldabbau- und -verarbeitungsbetrieb Kilimapesa in Kenia vom kenianischen Erdöl- und Bergbauministerium um weitere drei Jahre verlängert wurde.

Höhepunkte

- Die Schürfgenehmigung ist Teil der umfassenderen Explorations- und Erschließungsarbeiten des Unternehmens bei Kilimapesa, die nun beschleunigt werden.

- Das Gebiet der Schürfgenehmigung umfasst insgesamt 55,3 km² und ist somit 62 Mal größer als das aktuelle Konzessionsgebiet Kilimapesa (0,88 km²).

- Die Genehmigung ist ein wesentlicher Bestandteil des langfristigen Explorations- und Erschließungsplans des Unternehmens in Kenia und der Schlüssel zur Steigerung der aktuellen Ressourcen auf über 2 bis 3 Millionen oz in den kommenden 18 Monaten.

- Die Verlängerung der Schürfgenehmigung erfolgt mit dem unmittelbar bevorstehenden Eintreffen der beiden kürzlich erworbenen RC- und Diamantbohrgeräte des Unternehmens am Standort.

Robbie McCrae, Chief Executive von Caracal Gold PLC, sagte: Die Verlängerung unserer Schürfgenehmigung im Umfeld der bestehenden Abbaukonzession von Caracal bei Kilimapesa ist ein weiteres Vertrauensvotum der kenianischen Regierung für unsere Betriebe im Land. Es gibt unserer Unternehmensstrategie und unserem Plan, unsere Explorationsarbeiten über Kilimapesa hinaus zu erweitern und somit unsere Mineralressourcenbasis innerhalb von 18 Monaten auf über 2 Millionen oz von aktuellen und neuen Betrieben zu erweitern, enormen Auftrieb.

Die Erschließung weiterer Goldaktiva über unsere Vorzeige-Goldmine Kilimapesa hinaus ist ein Eckpfeiler unserer allgemeinen Expansionsstrategie, mit der wir ein großer Goldproduzent in Ostafrika mit einer Produktion von über 50.000 oz pro Jahr werden möchten.

Unser Ziel besteht darin, eine Goldmine in einer strategisch günstigen Position in der Nähe unseres Vorzeigeaktivums zu erschließen und weitere Erschließungsprojekte zu erwerben, um ein erstklassiges Portfolio in einem der interessantesten Goldrechtsprechungen der Welt aufzubauen.

Details

Das Unternehmen richtet sein Hauptaugenmerk weiterhin auf den raschen Aufbau seiner Mineralressourcenbasis auf über 2 Millionen oz innerhalb von 18 Monaten. Abgesehen von der Erweiterung seiner Ressourcenbasis mittels Erwerbe hat das Unternehmen auch Explorationsprogramme bei seinen bestehenden Konzessionen bei Kilimapesa in Kenia geplant, um die aktuelle Minenplanung zu verbessern, die Qualität zu steigern und die Größe der bestehenden Ressource von 671.446 auf über 2 Millionen oz zu erhöhen. Dementsprechend beantragte das Unternehmen die Verlängerung seiner 55,3 km² umfassenden Schürfgenehmigung PL/2018/0189 in der Nähe seiner Abbaukonzession um weitere drei Jahre. Diese wurde nun vom kenianischen Erdöl- und Bergbauministerium erteilt.

Da die Genehmigung nun vorliegt und bei früheren Explorationen und Bohrungen mehrere Ziele identifiziert wurden, wird das Unternehmen sein geplantes Untertage- und Oberflächen-Explorationsprogramm bei Kilimapesa beschleunigen. Dies beinhaltet Schürfgrabungsarbeiten, die im September begonnen haben, Großprobennahmen sowie RC- und Diamantbohrprogramme, die in Kürze beginnen sollen, sobald die beiden Bohrgeräte am Minenstandort Kilimapesa eingetroffen sind.

Der Goldabbau- und -verarbeitungsbetrieb Kilimapesa ist eine etablierte und aktive Goldmine mit einer monatlichen Produktion von zunächst 500 oz. Die laufenden Modifizierungen liegen im Plan und sollen diese bis 31. Dezember 2021 auf 1.000 oz pro Monat steigern.

ENDE

Anmerkungen

Caracal Gold plc ist ein aufstrebender, auf Ostafrika fokussierter Goldproduzent, der einen klaren Weg zur Steigerung der Produktion und der Ressourcen sowohl organisch als auch durch strategische Übernahmen verfolgt. Ziel des Unternehmens ist es, innerhalb von 12-18 Monaten nach der Börsennotierung im August 2021 die Produktion auf 50.000 Unzen pro Jahr zu steigern und eine JORC-konforme Ressourcenbasis von 3 Mio. Unzen aufzubauen. Zu diesem Zweck wird eine genau definierte Minenoptimierungsstrategie in der zu 100 % unternehmenseigenen Goldmine Kilimapesa in Kenia verfolgt, die ein erhebliches mittelfristiges Expansionspotenzial und die Möglichkeit bietet, die Goldproduktion auf 25.000 Unzen pro Jahr und die Ressource auf über 2 Mio. Unzen zu steigern (aktuelle JORC-konforme Ressource von etwa 671.000 Unzen). Darüber hinaus prüft das erfahrene Team des Unternehmens, das auf eine nachweisliche Erfolgsbilanz bei der Entwicklung und dem Betrieb von Bergbauprojekten in ganz Afrika verweisen kann, weitere komplementäre und strategisch günstig gelegene Goldminen- und Erschließungsprojekte in Ostafrika.

Caracal ist ein verantwortungsbewusstes Bergbau- und Explorationsunternehmen und fördert den positiven sozialen und wirtschaftlichen Wandel in den Gemeinden in den Regionen, in denen es tätig ist. Caracal ist ein stolzes ostafrikanisches Unternehmen: Es kauft vor Ort ein, beschäftigt örtliche Mitarbeiter und setzt sich für den Schutz der Umwelt sowie der Gesundheit, der Sicherheit und des Wohlbefindens seiner Mitarbeiter und ihrer Familien ein.

Die Aktien von Caracal sind am Hauptmarkt der Londoner Börse (LON: GCAT) und an der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB: 6IK) notiert; eine Notierung an der Börse in Nairobi wird derzeit angestrebt.

