IRW-News: Cardiol Therapeutics Inc. : Cardiol Therapeutics gibt den Abschluss eines öffentlichen Angebots in Höhe von USD50 Millionen bekannt

Oakville, ON - 5. November 2021 - Cardiol Therapeutics Inc. (NASDAQ: CRDL) (TSX: CRDL) (Cardiol oder das Unternehmen), ein biotechnologisches Unternehmen im klinischen Stadium, dessen Hauptaugenmerk auf die Entwicklung innovativer entzündungshemmender Therapien zur Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen gerichtet ist, gab heute den Abschluss seines bereits angekündigten öffentlichen Angebots (das Angebot) von 16.350.000 Einheiten des Unternehmens (die Einheiten) zu einem Preis für die Öffentlichkeit von USD3,07 pro Einheit mit Bruttoeinnahmen von insgesamt USD50.194.500 - vor Abzug der versicherungstechnischen Abschläge und Provisionen sowie geschätzten Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Angebot - bekannt. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie der Klasse A des Unternehmens (jeweils eine Einheitsaktie) und einem halben Stammaktienkaufwarrant der Klasse A des Unternehmens (jeweils ein Warrant). Jeder Warrant berechtigt seinen Inhaber bis zum 5. November 2024 zum Erwerb einer Stammaktie der Klasse A des Unternehmens (jeweils eine Warrant-Aktie) zu einem Preis von USD3,75 pro Warrant-Aktie, vorbehaltlich einer Anpassung unter bestimmten Bedingungen.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot für die Weiterentwicklung der Forschungs- und klinischen Entwicklungsprogramme des Unternehmens, die zusätzliche Produktentwicklung sowie für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

Canaccord Genuity und Cantor Fitzgerald (die Zeichner) fungierten im Zusammenhang mit dem Angebot als gemeinsame Bookrunner.

Das Angebot wurde gemäß einer US-amerikanischen Registrierungserklärung (die Registrierungserklärung) auf Formular F-10, die am 4. August 2021 von der US-Börsenaufsichtsbehörde U.S. Securities and Exchange Commission (der SEC) als wirksam erklärt wurde, und dem bestehenden kanadischen Kurzform-Basisprospekt des Unternehmens (der Basisprospekt) vom 3. August 2021, abgegeben. Ein abschließender Prospektnachtrag (der Nachtrag) in Bezug auf das Angebot wurde bei der Wertpapierkommission in allen Provinzen und Territorien Kanadas, mit Ausnahme von Quebec, und bei der SEC in den USA eingereicht. Der Nachtrag und der begleitende Basisprospekt enthalten wichtige detaillierte Informationen zum Angebot. Die Ergänzung und den dazugehörigen Basisprospekt finden Sie auf SEDAR unter www.sedar.com und EDGAR unter www.sec.gov. Kopien der Ergänzung und des begleitenden Basisprospekts können auch bezogen werden von: Canaccord Genuity LLC, Syndicate Department, 99 High Street, Suite 1200, Boston, Massachusetts 02110, USA oder per E-Mail unter prospectus@cgf.com oder von Cantor Fitzgerald & Co., Capital Markets, 499 Park Avenue, 4th floor, New York, New York 10022, USA; E-Mail: prospectus@cantor.com.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch dürfen diese Wertpapiere in einer Provinz, einem Bundesstaat oder einer Rechtsprechung verkauft werden, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor einer Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen einer solchen Provinz, eines solchen Bundesstaats oder einer solchen Rechtsprechung ungesetzlich wäre.

Über Cardiol Therapeutics

Cardiol Therapeutics Inc. ist ein Biotechnologieunternehmen, das sich mit klinischen Studien befasst und auf die Erforschung und klinische Entwicklung von antiinflammatorischen Therapiemethoden für die Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen spezialisiert ist.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen:

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen. Alle Informationen, die sich auf Aktivitäten oder Entwicklungen beziehen, die wir in der Zukunft erwarten, sind zukunftsgerichtete Informationen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Einschätzungen und Meinungen des Managements zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen gemacht werden. In dieser Pressemitteilung enthalten solche zukunftsgerichteten Aussagen unter anderem Aussagen über die voraussichtliche Verwendung der Erlöse aus dem Angebot. Sie sollten jedoch nicht als Zusicherung angesehen werden, dass die Pläne auch tatsächlich umgesetzt werden. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund bekannter und unbekannter Risiken und Ungewissheiten, die Cardiol betreffen, erheblich von den in dieser Pressemitteilung dargelegten Ergebnissen abweichen. Dazu gehören der Zugang zu Kapital, die erfolgreiche Planung und der Abschluss klinischer Studien, der Erhalt und der rechtzeitige Erhalt aller behördlichen Genehmigungen sowie andere Risiken, die in der Beilage, dem beiliegenden Basisprospekt und den darin durch Verweis einbezogenen Dokumenten beschrieben sind. Alle zukunftsgerichteten Informationen beziehen sich nur auf das Datum, an dem sie gemacht werden, und mit Ausnahme der Anforderungen durch geltende Wertpapiergesetze lehnt Cardiol jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, solche zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen. Die Anleger werden darauf hingewiesen, sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, und werden aufgefordert, den Nachtrag, den beigefügten Basisprospekt und die darin durch Verweis einbezogenen Dokumente zu lesen.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Trevor Burns, Investor Relations

+1-289-910-0855

trevor.burns@cardiolrx.com

2265 Upper Middle Road East, Suite 602

Oakville, ON L6H 0G5, Kanada

