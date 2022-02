IRW-News: Carl Data Solutions: Carl Data Solutions ernennt führenden IIoT-Experten zum Vice President für Technology & Business Solutions

IRW-PRESS: Carl Data Solutions: Carl Data Solutions ernennt führenden IIoT-Experten zum Vice President für Technology & Business Solutions

Vancouver, BC, Kanada, 3. Februar 2022 - Carl Data Solutions Inc. (CSE:CRL,

FWB:7C5, OTC:CDTAF) (Carl Data Solutions oder das Unternehmen), ein führendes Unternehmen im Bereich der prädiktiven Analytik, das künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen für Compliance-gesteuerte Environmental Monitoring as a Service- (EMaaS) und Smart City-Anwendungen einsetzt, hat David Fromont als Vice President für Technology & Business Solutions verpflichtet.

Carl Data Solutions bedient kommunale und industrielle Infrastrukturkunden, darunter die Städte Boston, Miami, Seattle und Toronto sowie den Bergbaugiganten Teck Resources Ltd. Außerdem vertreibt das Unternehmen seine Dienstleistungen auch über Partner für die Integration von Ingenieurdienstleistungen wie Kerr Wood Leidal Associates Ltd. und AECOM.

David ist eine große Bereicherung für unser Führungsteam und ein hochkarätiger Experte im Bereich des Industrial Internet of Things sowie auch erfolgreicher Unternehmen mit großer Erfolgsgeschichte, sagte CEO Jean Charles Phaneuf. Er wird kommerzielle Gelegenheiten für unsere neueste Generation an Umweltüberwachungsprodukten und -dienstleistungen, die Organisationen bei der Einhaltung von Compliance-Anforderungen im Rahmen wichtiger Infrastrukturen unterstützen, herauskristallisieren.

Fromant hat einen Abschluss in Electrical Engineering sowie einen MBA und verfügt außerdem über 20 Jahre Unternehmenserfahrung mit Fokus auf Umsatzwachstum und Pflege strategischer Produkte und Partnerschaften im Bereich des Industrial Internet of Things (IIoT). Er war Mitgründer und Leiter von Brioconcept, einem in Kanada sehr anerkannten Unternehmen für Produktentwicklungsdienstleistungen. Außerdem war er Mitgründer und Leiter von Briowireless, einem Hersteller von IoT-Produkten, dessen Produkte von großen Mobilfunknetzbetreibern in Kanada verkauft werden. Ehe er zu Carl Data Solutions kam, gründete und operationalisierte Fromont Videotrons IoT-Strategie.

Ich freue mich darauf, die Stärken von Carl Data Solutions noch weiter vorantreiben zu können, sagte Fromont. Der Druck auf die Infrastrukturen aufgrund der Klimaveränderung muss verringert werden und ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, neue Industriepartner zu finden, die KI-basierte Lösungen suchen, mit denen Kunden die Auswirkungen auf kritische Infrastruktursysteme zu überwachen, analysieren, visualisieren, vorherzusagen und schließlich verhindern können.

Über Carl Data Solutions Inc.

Carl Data Solutions Inc. ist ein Industrial IoT (Internet of Things - IIoT) und BDaaS (Big Data as a Service)-Unternehmen, das Datenerfassungs-, Speicher- und Analyselösungen der nächsten Generation für datenzentrierte Unternehmen anbietet. Über seine Tochtergesellschaften Astra Smart Systems Corp. und FlowWorks Inc. unterstützt Carl Data Solutions seine Kunden bei der Analyse und Modellierung von Umweltdaten durch ein leistungsfähiges Ende-zu-Ende-Netzwerk von kundenspezifischen Sensorreihen in Kombination mit SaaS-basierten Überwachungs-, Berichterstattungs- und prädiktiven Modellierungsanwendungen. Carl Data Solutions arbeitet mit neuen Cloud-basierten Massenspeicherdiensten und Analysetools (ML/KI), um die Skalierbarkeit zu gewährleisten, die für die effektive Überwachung riesiger Datenmengen erforderlich ist, die sowohl von Behörden als auch von der Industrie erfasst werden. Die Softwarelösungen des Unternehmens sparen den Kunden Zeit und Geld, indem sie Informationen von jedem Sensor oder jeder Quelle zusammenführt, um ein Echtzeit-Entscheidungsunterstützungssystem zu schaffen, das tiefe Einblicke in den Schutz von Infrastrukturen und Anlagen bietet. Weitere Informationen finden Sie unter www.CarlSolutions.com.

Kontakt: Nathan Rudyk

Direktor, Unternehmenskommunikation

nathan@carlsolutions.com

+1 778 200 2093

Carl Data Solutions Inc.

Die Canadian Securities Exchange (betrieben von CNSX Markets Inc.) hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des geltenden Wertpapierrechts. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Wörter wie "planen", "erwarten", "projizieren", "beabsichtigen", "glauben", "antizipieren", "schätzen" und andere ähnliche Wörter gekennzeichnet oder durch Aussagen, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten "können" oder "werden". Zukunftsgerichtete Informationen beruhen auf bestimmten Erwartungen und Annahmen des Managements der Carl Data Solutions, einschließlich der Erwartung eines zukünftigen Umsatzwachstums. Obwohl Carl Data Solutions der Ansicht ist, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen solche zukunftsgerichteten Informationen basieren, vernünftig sind, sollte kein übermäßiges Vertrauen in die zukunftsgerichteten Informationen gesetzt werden, da Carl Data Solutions keine Garantie dafür geben kann, dass sie sich als richtig erweisen werden. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Carl Data Solutions lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, außer wenn dies nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=64016

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=64016&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA1421731037

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.